«Выпадают волосы»: какие последствия коронавируса просыпаются через полгода — истории переболевших

В первую волну коронавирусом переболели несколько тысяч новосибирцев — и это только по официальным данным. Сейчас у них сохраняется не только иммунитет (по-крайней мере, хочется в это верить), но и последствия перенесенной полгода назад болезни. НГС поговорил с теми, кто болел весной и у кого был положительный мазок на коронавирусную инфекцию. Они рассказали, как себя чувствуют.

«У болгарского перца привкус мазута»



Татьяна заболела коронавирусной инфекцией в апреле, но до сих пор страдает от последствий, несмотря на то, что прошло полгода.

