«Выпадают волосы»: какие последствия коронавируса просыпаются через полгода — истории переболевших

Переболевшие весной новосибирцы рассказали о последствиях коронавируса
В первую волну коронавирусом переболели несколько тысяч новосибирцев — и это только по официальным данным. Сейчас у них сохраняется не только иммунитет (по-крайней мере, хочется в это верить), но и последствия перенесенной полгода назад болезни. НГС поговорил с теми, кто болел весной и у кого был положительный мазок на коронавирусную инфекцию. Они рассказали, как себя чувствуют.
«У болгарского перца привкус мазута»
Татьяна заболела коронавирусной инфекцией в апреле, но до сих пор страдает от последствий, несмотря на то, что прошло полгода.
— В августе у меня внезапно без какой-либо причины исказились запахи и вкусы. Не пропали, а именно исказились. Появился одинаковый дополнительный запах на некоторые продукты и парфюмерию. Например, от болгарского перца я совсем отказалась, потому что он сильно напоминает привкус мазута, есть его невозможно. То есть я переболела в апреле, а изменение запахов и вкусов началось в августе. У меня ещё не сильно это проявилось. Я могу есть еду с этим привкусом, а некоторые люди вообще отказались от большинства продуктов, потому что есть невозможно, то есть у всех по-разному.
Сначала, по её словам, врачи не понимали, что это такое, а сейчас ссылаются на последствия коронавируса. При этом лечения никакого нет: советуют ждать, пока само пройдёт.
— Слабость (заболевшие коронавирусом чувствуют особую усталость. — Прим. ред.), которая была во время коронавируса, до сих пор сохраняется — не каждый день, но всё равно до конца это не прошло. Я часто болею ОРВИ, почти каждый месяц. Никогда такой болезненной раньше не была. Я уже пропила и курс витаминов, и бифидобактерий всяких, но до конца всё равно не чувствую себя 100% здоровой, — добавляет Татьяна.
Другая читательница НГС — Ольга — переболела вместе с мужем в июне. У супруга была пневмония с поражением лёгких в 25%, но сейчас он восстановился и чувствует себя хорошо.
— Я болела без пневмонии, но болезнь осложнилась синуситом. Мой иммунитет, видимо, не такой сильный как у мужа, потому что начали вылазить все хронические болезни, которые спали много лет. Сейчас прохожу курс по повышению иммунитета в течение 3,5 месяца — уколы и таблетки. Антибиотики убили всё, несмотря на месячный курс синбиотиков, — рассказывает Ольга.
«Физические нагрузки приводили к одышке»
Прошло шесть месяцев после появления первых симптомов COVID-19 и у новосибирца Владимира. Тогда он вёл специальный дневник, в котором описывал своё самочувствие.
— После получения эпикриза с диагнозом «трахеобронхит» на фоне новой коронавирусной инфекции и выписки из обсервации я уведомил работодателя, что готов приступить к работе, и получил однозначное указание находиться дома на удалёнке не менее двух недель. Состояние после выписки было бодрым. Остаточные симптомы в виде покашливания и слабости наблюдались в течение месяца, — вспоминает Владимир.
На следующий день после выписки он записался на приём к участковому терапевту. Тот провёл осмотр, выписал лекарства для профилактики трахеобронхита и назначил УЗИ внутренних органов. Врач сказал, что остаточные симптомы могут наблюдаться в течение одного-двух месяцев после выписки. От любых физических нагрузок было рекомендовано отказаться на это время.
— В течение полутора месяцев наблюдалась слабость. Любые, даже самые малые, физические нагрузки приводили к одышке и обильной потливости, — поясняет Владимир.
В конце июня он — по инициативе НИИ терапии и профилактической медицины СО РАН — сдал кровь на антитела и выяснил, что иммуноглобулины G и M присутствуют в большом количестве.
Владимир прошёл программу реабилитации после COVID-19 при поликлинике № 1 в августе. В дневном стационаре у него взяли полный комплекс анализов, сделали ЭКГ и ФЛГ, назначили лечение. Он попал на консультацию к физиотерапевту, психотерапевту, походил в соляную пещеру, на магнитотерапию и ЛФК.
В сентябре Владимир почувствовал симптомы простуды, но повышенной температуры не было. Сейчас он хочет привиться от гриппа.
«Сидим на таблетках»
Татьяна А. переболела коронавирусом в июне, но последствия лечит до сих пор.
— Сейчас выпадают волосы. Ходила к трихологу, осмотр показал, что волос выпадет полностью, но мне назначили лекарства. Хотим добиться, чтобы не очень резко всё происходило. У мамы поражение лёгких в июне было 80%, лечилась в 11-й больнице месяц, две недели назад делали третье по счёту КТ: результат тот же — 80%. У неё последствия пошли в ногу, диагноз «облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей». Назначили операцию на 30 ноября. Ходить не может, палец на ноге гноится. Никогда не жаловалась на ноги. В общем, кошмар, сидим на таблетках.
Летом мы писали о том, какие последствия нашли у себя новосибирцы сразу после того, как переболели коронавирусной инфекцией.
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