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Страна и мир подробности Краснодарский край атаковали 66 беспилотников

Краснодарский край атаковали 66 беспилотников

Из-за атаки дронов начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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В Минобороны отчитались о сбитых БПЛА

Этой ночью Россию вновь атаковали дроны. Больше всего беспилотников системы ПВО сбили над Краснодарским краем — в Минобороны отчитались о 66 уничтоженных БПЛА.

— Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, — заявили в ведомстве.

Ночью об атаке сообщали местные жители. По данным Baza, после атаки на нефтеперерабатывающем заводе в регионе начался пожар. Позже ситуацию прокомментировал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, дроны действительно летели на НПЗ.

— Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет, — заявил губернатор.

Еще два беспилотника системы ПВО сбили над Крымским полуостровом. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

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Дроны Беспилотники Атака БПЛА Краснодарский край Пожар
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