Краснодарский край атаковали 66 беспилотников

В Минобороны отчитались о сбитых БПЛА Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Этой ночью Россию вновь атаковали дроны. Больше всего беспилотников системы ПВО сбили над Краснодарским краем — в Минобороны отчитались о 66 уничтоженных БПЛА.



— Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, — заявили в ведомстве.



Ночью об атаке сообщали местные жители. По данным Baza, после атаки на нефтеперерабатывающем заводе в регионе начался пожар. Позже ситуацию прокомментировал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, дроны действительно летели на НПЗ.

— Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет, — заявил губернатор.

