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Происшествия Беспилотники атаковали нефтебазу под Анапой: видео пожара

Беспилотники атаковали нефтебазу под Анапой: видео пожара

Повреждены несколько резервуаров

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По предварительной информации, пострадавших нет

В ночь с 8 на 9 мая беспилотники атаковали Краснодарский край. БПЛА попали по нефтебазе, расположенной в селе Юровка под Анапой, сообщили в местном оперштабе.

— По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров, — передали в оперштабе Краснодарского края.

На место ЧП прибыли спецслужбы.


— К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС, — сообщили в оперштабе.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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Взрыв Беспилотники Атака Нефтебаза БПЛА
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