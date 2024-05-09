Беспилотники атаковали нефтебазу под Анапой: видео пожара

По предварительной информации, пострадавших нет Источник: shot_shot / T.me

В ночь с 8 на 9 мая беспилотники атаковали Краснодарский край. БПЛА попали по нефтебазе, расположенной в селе Юровка под Анапой, сообщили в местном оперштабе.

Источник: bazabazon / T.me











Источник: shot_shot / T.me











— По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров, — передали в оперштабе Краснодарского края.

Источник: ostorozhno_novosti / T.me

На место ЧП прибыли спецслужбы.

