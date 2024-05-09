Беспилотники атаковали нефтебазу под Анапой: видео пожара

В ночь с 8 на 9 мая беспилотники атаковали Краснодарский край. БПЛА попали по нефтебазе, расположенной в селе Юровка под Анапой, сообщили в местном оперштабе.
— По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров, — передали в оперштабе Краснодарского края.
На место ЧП прибыли спецслужбы.
— К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС, — сообщили в оперштабе.
По предварительной информации, никто не пострадал.