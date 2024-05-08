Полжизни за коня: директор заказника получил от спонсоров овес и лошадей — ему грозит срок до 15 лет, он считает дело местью

Кандидат в президенты России Николай Харитонов заявил Путину о незаконном уголовном преследовании экс-директора заказника «Кирзинский» Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











После победы на выборах президента РФ Владимир Путин традиционно встречается с проигравшими кандидатами, и для них это возможность обратиться к главе государства с просьбой. Занявший на выборах второе место сибиряк Николай Харитонов так и поступил. 18 марта он передал Путину письмо с просьбой разобраться с уголовным делом экс-директора заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика — он назвал его «диверсией». На обращении коммуниста президент написал резолюцию: «Бастрыкину. Разобраться и доложить». Схожее редакционное задание получил журналист НГС Виктор Бобровников. Он изучил 1500 страниц уголовного дела Ермолика и пообщался со всеми действующими лицами запутанного конфликта.

Взятки конями, маслом и овсом

О громком задержании директора заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика стало известно в декабре 2022 года. Вместе с ним силовики задержали теперь уже бывших председателя «Новосибирской городской торгово-промышленной палаты» Юрия Бернадского и зампреда «Общественной палаты Новосибирской области» Владимира Ермолу.



Копию обращения от депутата с резолюцией президента предоставили редакции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Следователи завели уголовное дело о незаконной охоте на особо охраняемой территории с причинением крупного ущерба, добавили к нему уголовное дело о получении взяток за организацию сафари для высокопоставленных персон в заказнике. Сегодня уже уволенному директору заказника инкриминируют двадцать эпизодов, в том числе о превышении должностных полномочий и незаконном хранении патронов. По совокупности преступлений Вячеславу Ермолику грозит наказание, сопоставимое с санкцией за убийство человека.



В прокуратуре это уголовное дело обсуждать не хотят: журналист НГС трижды обращался за комментарием, но получил отказы. Редакция располагает копией обвинительного заключения по делу Ермолика объемом в 1500 страниц.

Ущерб от незаконной охоты следствие оценило в сотни тысяч рублей Источник: Антон Дигаев / NGS.ru











Мужчине инкриминируют три эпизода незаконной охоты в заказнике группой лиц по предварительному сговору (убийство двух диких уток и четырех серых гусей, совокупный ущерб — 5200 рублей), а также три эпизода организации незаконной охоты в заказнике. В ходе таких сафари его друзья-бизнесмены якобы убили шесть косуль, одного лося, двух кабанов и четырех тетеревов (общая сумма ущерба — 388 тысяч рублей).

Также мужчину обвиняют в получении взяток за организацию этих сафари. К их числу следствие относит, например, 60 тысяч рублей, зачисленные на счет благотворительного фонда Вячеслава Ермолика «Планета Лось». Автозапчасти для нужд заказника на сумму 58 875 рублей предоставило «ПП АКОР», электрогенератор за 54 190 рублей — фирма «Кейс технолоджис», 50 литров масла для снегоходов заказника — Юрий Бернадский. В материалах дела нет информации о том, что директор заказника получил что-то лично для себя, а автозапчасти, электрогенератор и масло были изъяты силовиками с центрального кордона «Кирзинского».

Договоренности Вячеслава Ермолика с фермерами послужили основанием для возбуждения дел о взятках и превышении должностных полномочий Источник: Антон Дигаев / NGS.ru











Вячеслава Ермолика обвиняют и в получении взяток от местных фермеров, которые являются арендаторами или владельцами земельных участков заказника. Один якобы подарил ему трех лошадей стоимостью 231 тысячу рублей за разрешение обработать гербицидами землю в «Кирзинском». Другой «пожертвовал» заказнику двух лошадей за 160 тысяч за разрешение пасти в особо охраняемой территории скот. Еще один фермер дал коня стоимостью 44 тысяч рублей за разрешение пасти скот в «Кирзинском».

Все лошади содержались в конюшне одного из инспекторов заповедника или у самих фермеров «до востребования Ермоликом». За разрешение свободно передвигаться по акватории озера Чаны (входит в территорию заказника) один из местных жителей перевел в фонд «Планета Лось» 45 тысяч рублей, а также оплатил ремонт автомобилей заказника на 47 742 рубля. Еще один фермер предоставил «Кирзинскому» 10 040 кг семян посевного овса — за это экс-директор якобы обещал сокрыть нанесенный хоздеятельностью мужчины ущерб заповеднику.



Наконец, Вячеслава Ермолика обвиняют в трех эпизодах превышения полномочий. Все они основаны на его действиях в пользу фермеров, которые предоставили заказнику коней и семена овса. Последний эпизод — незаконное хранение 185 патронов калибра 5,6 мм.



«По этому пути идут все»

Вячеслав Ермолик был назначен на должность директора заказника «Кирзинский» в 2010 году. Это предложение уже известному строителю, обладателю нескольких государственных наград, сделал занимавший тогда должность полпреда президента в СФО Анатолий Квашнин.



— Я приехал тогда в заказник и ахнул: в нём ничего не было, ни техники, не инфраструктуры. Сказал, что отказываюсь быть директором в таких условиях. Но Квашнин пообещал: «Поможем». Тогда я согласился, — вспоминает Вячеслав Ермолик в разговоре с НГС.

Орденом «Почета» за строительство важных для страны объектов экс-директора заказника наградил первый президент России Борис Ельцин. В 2020 году он получил орден и от Владимира Путина Источник: Антон Дигаев / NGS.ru











За два года до задержания Вячеслав Ермолик за успехи в работе получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. К тому времени в заказнике появилась необходимая техника: снегоходы, автомобили, катера, был построен центральный кордон. При этом все 12 лет «Кирзинский» существовал в условиях дефицита: государственного финансирования с трудом хватало на зарплаты сотрудникам, ни о каком обновлении техники за счет бюджета вообще речи не шло, утверждает Ермолик.



— Нам даже не хватало штатных сотрудников для нормального патрулирования территории. Приходилось привлекать неравнодушных к природе людей в качестве внештатных и общественных инспекторов, без зарплаты, на добровольных началах. Первые несколько лет мы задерживали браконьеров вообще без оружия. А необходимое для развития заказника покупалось на пожертвования от известных бизнесменов и крупных компаний: по этому пути идут все заказники и заповедники, — уверяет собеседник НГС.

Заказник площадью в 119 тысяч га расположен в центральной части Барабинской лесостепи, на территории Барабинского и Чановского районов Новосибирской области. Здесь нельзя охотиться, но можно заниматься фермерством Источник: Минприроды России / mnr.gov.ru











Среди предъявленных ему обвинений к преступлениям большой степени тяжести относятся только взятки. Их получение Вячеслав Ермолик категорически отрицает.



— Из двадцати эпизодов обвинения девять — о получении взяток. Состав такого преступления обязательно подразумевает извлечение имущественной выгоды, то есть корысть. Но все, что инкриминируется Ермолику в качестве взяток — запчасти, овёс, масло, лошади и зачисленные на счет фонда средства — использовалось исключительно заказником и для его целей. Никакой имущественной выгоды с этого Ермолик лично не получил, — уверяет адвокат экс-директора заказника Константин Козлов. — Те же 10 тонн овса передавались заказнику в качестве спонсорской помощи по соответствующему акту, овёс был засеян в землю заказника и использовался в качестве кормовой базы.

Адвокат Константин Козлов считает, что обвинение не доказало главный квалицифирующий признак получения взятки: личную выгоду директора заказника Источник: Антон Дигаев / NGS.ru











Адвокат признает: в рамках получения спонсорской помощи от бизнесменов заказнику его директор не всегда соблюдал формальный документооборот.



— На нужды заказника из бюджета выделялось около 7 миллионов в год, а нужно было минимум 12. Ермолик вынужден был обращаться за спонсорской помощью. То, что он не получал необходимой резолюции от Минприроды РФ на эти дела, может потянуть на превышение должностных полномочий. Но это, по сути, всё, в чем провинился Ермолик, — добавил Константин Козлов. — При этом за преступления, которые он не совершал, ему могут назначить срок как за убийство.

По словам Вячеслава Ермолика, при нём популяция косуль в заказнике выросла в 19 раз, по официальной версии Саяно-Шушенского заповедника — в 4,5 раза. Ермолик также написал биотехническое пособие по увеличению популяции косуль, оно было признано лучшим в России. Директор заказника готовился к защите докторской диссертации на ту же тему, но она сорвалась: мужину задержали и заключили в СИЗО. После возбуждения уголовных дел его уволили с должности директора заказника.

Вячеслав Ермолик убежден, что его дело носит заказной характер, а все проблемы с законом начались после того, как он выявил серьезное экологическое преступление на территории заказника.



Тайна экологической катастрофы

На территории заказника «Кирзинский» расположен полуостров Басов — место с уникальной флорой: часть произрастающих на его заливных лугах растений внесена в Красную книгу. Вблизи полуострова свой бизнес ведёт владелец «Источника Карачи» Владимир Хританков. Из письма директора Саяно-Шушенского заповедника (к которому до недавнего времени относился «Кирзинский») в Минприроды РФ следует, что на территории заказника бизнесмен решил построить сауну, прачечную, бар, дом персонала и баню.



Владимир Хританков — крупный бизнесмен, действующий учредитель 17 компаний, таких как «Курорт «Озеро Карачи», «Бухта Лазурная», сельхоз предприятие «Барабинское» и другие. Занимает должность директора в девяти компаниях. Хританков — единственный владелец ООО «Карачинский Источник» (владеет знаменитым брендом минеральной воды «Карачинская»), по результатам 2023 года фирма отчиталась о чистой прибыли в 745,7 миллионов рублей при выручке в 4,5 миллиарда.

— Администрация заповедника против строительства и реконструкции данных объектов на территории «Кирзинского» в связи с высокой степенью угрозы экологического загрязнения данной уникальной природной территории, — говорилось в письме директора заповедника министру природы от 14 июля 2021 года (есть в распоряжении НГС).

Неизвестно, чем закончилась переписка министра и директора заповедника, но часть из указанных объектов Владимир Хританков построил, другую — достраивает, говорит Вячеслав Ермолик. По его словам, вдобавок на побережье озера Чаны бизнесмен возводит бассейн и аквапарк.



— Это было только началом нашего противостояния с Хританковым. В сентябре 2022 года я узнал, что на полуострове Басов предприятия Хританкова организовали выпас 500 голов быков. Животные уничтожили часть краснокнижных растений, причинив многомиллионный ущерб заказнику. О выявленном экологическом преступлении я доложил директору заповедника и министру природы, — говорит экс-директор «Кирзинского».



Один из бизнесов Владимира Хританкова — достаточно популярный санаторий «Озеро Карачи» Источник: Алина Скитович / NGS.RU











По поручению директора заповедника создали комиссию для оценки ущерба природе от выпаса быков. В нее вошли несколько ученых и сам Вячеслав Ермолик.



— Большая часть указанной территории лишена растительности, попадаются только фрагменты травяного покрова. Территории, полностью лишенные растительности, составляют 25–80% от площади участка. Такого рода территории необходимо исключить из рекреационного пользования и проводить на них восстановительные работы, — говорится в отзыве на представленные Ермоликом фотоматериалы. Документ подписан профессором ботаники и двумя доцентами.



По словам Вячеслава Ермолика, комиссия насчитала ущерба природе на 62 миллиона рублей. Но по неизвестным причинам итоговый акт так и не был подписан. Официальная версия — противоречия между членами комиссии (это следует из ответа Саяно-Шушенского заповедника на запрос НГС).



НГС связался с председателем комиссии Дмитрием Корпачевым и ее членом Сергеем Севостьяновым (оба работают в Новосибирском аграрном университете), но ученые категорически отказались общаться на эту тему.



Вячеславу Ермолику за годы руководства заказником удалось увеличить число косуль на его территории — он даже написал об этом научную работу Источник: Д. Плешкова, Кирзинский Заказник / vk.com/kirzinskij











Если дело Ермолика с ущербом в 392 тысячи рублей силовики расследовали активно, то экологическая катастрофа с многомиллионным ущербом их не особо заинтересовала. Начальнику МО МВД «Барабинский» за нарушение разумных сроков делопроизводства прокуратура даже вынесла предписание (постановление есть в распоряжении НГС).



Впрочем, уголовное дело по статье 262 УК («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов») все же возбудили — в мае 2023 года. В прокуратуре Новосибирской области подтвердили НГС, что осуществляют надзор за расследованием.

— Сейчас назначена экспертиза, которая установит ущерб природе, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.



Вячеслав Ермолик убежден: именно упорство в расследовании экологической катастрофы оборвало его карьеру, а теперь может стоить и свободы.

— Хританков после моих претензий заявил: «Ты в эти дела не лезь, тебе голову проломят, да и всё. Заказник большой, долго будут тебя искать». Когда комиссия начала подсчитывать ущерб природе, он добавил: «Не думай, что ты незаменим, мы тебе замену найдем. Веди себя спокойно, тогда до пенсии доработаешь», — вспоминает он в разговоре с журналистом.

Владимир Хританков на момент публикации не ответил на письменный запрос НГС, дозвониться до него также не удалось.

Дотационный тупик

Вячеслав Ермолик говорит, что большинство автомобилей, все без исключения катеры и снегоходы заказника были куплены на деньги спонсоров Источник: Антон Дигаев / NGS.ru











Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев подтвердил НГС хронический дефицит государственного финансирования.



— Бюджетного финансирования не хватало ни заповеднику, ни заказнику. И мы всегда, во все времена искали возможных спонсоров и жертводателей, которые нам оказывали какое-то содействие финансовое и материально-техническое. Но мы всегда старались оформить все надлежащим образом. Что касается Ермолика, мы неоднократно говорили ему о том, что такие пожертвования необходимо оформлять как следует, — сказал он.



Директор заповедника отказался перечислить, какая конкретно техника для заказника приобреталась за бюджетные деньги в период с 2010 по 2022 годы. Вячеслав Ермолик говорит, что всю ее покупали спонсоры.

Судьба и позиция других участников

Из материалов обвинительного заключения в отношении Вячеслава Ермолика следует, что теперь уже бывшие председатель «Новосибирской городской торгово-промышленной палаты» Юрий Бернадский и зампред «Общественной палаты Новосибирской области» Владимир Ермола дали признательные показания. Силовикам они подтвердили: бывший директор «Кирзинского» организовал для них охоту за материальные блага в пользу заказника. После этого бизнесменов выпустили из СИЗО.



— Конкретно Бернадский мне сообщил виновато: «Понимаешь, у меня семья, дети», — говорит Вячеслав Ермолик. — Надавили на ребят конкретно.



12 апреля Владимир Ермола был признан виновным в незаконной охоте на территории «Кирзинского» с причинением крупного ущерба. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому суд выбрал для него наказание в виде судебного штрафа в 500 тысяч рублей.

Юрий Бернадский тоже заключил со следствием договор о сотрудничестве, дав показания на Вячеслава Ермолика. 24 апреля суд прекратил уголовное производство по делу Бернадского, также ограничившись судебным штрафом (размер редакции неизвестен).

Судебный штраф — денежное взыскание, назначенное судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ. При назначении судебного штрафа уголовное дело прекращается, а его фигурант не считается судимым.

Сегодня Кирзинский заказник уже сменил подчинение — из Саяно-Шушенского заповедника был передан в Васюганский Источник: М. Вершинин, Кирзинский Заказник / vk.com/kirzinskij











Таким образом и Бернадский, и Ермола избежали уголовного преследования, официально они не судимы. В разговоре с журналистом НГС они отрицали то, что экс-директор заказника организовывал для них незаконную охоту. При этом от каких-либо уточнений или ответов на дополнительные вопросы оба мужчины уклонились, поспешив завершить разговор. Оба лишились постов в общественных организациях.

В январе 2023 года Кирзинский заказник передали из Саяно-Шушенского в Васюганский заповедник. Вместе с Вячеславом Ермоликом были уволены несколько инспекторов заказника, сейчас их судят в рамках отдельного судопроизводства.



Ранее НГС рассказал, как охотника с 12 мешками мяса косули поймали под Новосибирском: он прикрылся разрешением вице-мэра.

