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Директор заказника под Новосибирском устраивал платные сафари на лосей и косуль в заповедном лесу

Директор заказника «Кирзинский» Вячеслав Ермолик задержан в рамках уголовного дела о незаконной охоте

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Два года назад директора заказника «Кирзинский» награждали орденом за заслуги перед Отечеством.

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Полицейские Барабинска возбудили уголовное дело о незаконной охоте на лося и косулю в государственном природном заказнике «Кирзинский», входящем в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», который расположен на территории Барабинского района Новосибирской области.

— 11 декабря на территории заповедника в 3 км в северо-восточном направлении от охотничьего домика обнаружено место забоя одной особи косули и одной особи лося. По подозрению в совершении данного преступления задержан директор заповедника «Кирзинский». Барабинским межрайонным прокурором расследование уголовного дела взято под контроль, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а, г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). По данным источников НГС, директор заказника Вячеслав Ермолик задержан на 48 часов до выяснения обстоятельств.

— Вячеслав Ермолик устраивал платные сафари для высокопоставленных лиц, которые желали охотиться на лосей и косуль. При этом в заказнике вообще запрещена всякая охота. Убийство лося и косули было 10 декабря, в нем принимали участие два должностных лица из «Новосибирской городской торгово-промышленной палаты», «Общественной палаты Новосибирской области» и директор строительной компании из Новосибирска, — сообщил НГС источник в Минприроды на условиях анонимности.

Дозвониться до Ермолика на момент публикации не удалось: его телефон недоступен. Кстати, в декабре 2020 года он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, согласно указу Владимира Путина, писал «Горсайт».

Ранее двое бывших участковых и их знакомый пошли под суд за незаконную охоту в Новосибирской области. Они незаконно добыли 25 сибирских косуль.

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ЗаповедникНезаконная охотаУбийство лося
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