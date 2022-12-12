Директор заказника под Новосибирском устраивал платные сафари на лосей и косуль в заповедном лесу

Полицейские Барабинска возбудили уголовное дело о незаконной охоте на лося и косулю в государственном природном заказнике «Кирзинский», входящем в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», который расположен на территории Барабинского района Новосибирской области.
— 11 декабря на территории заповедника в 3 км в северо-восточном направлении от охотничьего домика обнаружено место забоя одной особи косули и одной особи лося. По подозрению в совершении данного преступления задержан директор заповедника «Кирзинский». Барабинским межрайонным прокурором расследование уголовного дела взято под контроль, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по пп. «а, г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). По данным источников НГС, директор заказника Вячеслав Ермолик задержан на 48 часов до выяснения обстоятельств.
— Вячеслав Ермолик устраивал платные сафари для высокопоставленных лиц, которые желали охотиться на лосей и косуль. При этом в заказнике вообще запрещена всякая охота. Убийство лося и косули было 10 декабря, в нем принимали участие два должностных лица из «Новосибирской городской торгово-промышленной палаты», «Общественной палаты Новосибирской области» и директор строительной компании из Новосибирска, — сообщил НГС источник в Минприроды на условиях анонимности.
Дозвониться до Ермолика на момент публикации не удалось: его телефон недоступен. Кстати, в декабре 2020 года он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, согласно указу Владимира Путина, писал «Горсайт».
Ранее двое бывших участковых и их знакомый пошли под суд за незаконную охоту в Новосибирской области. Они незаконно добыли 25 сибирских косуль.