Двух бывших участковых и их приятеля будут судить за незаконную охоту на косуль

Двое бывших участковых и их знакомый пойдут под суд за незаконную охоту в Новосибирской области. Они незаконно добыли 25 сибирских косуль.



Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Новосибирской области, 30 января 2022 года убили в Венгеровском районе Новосибирской области 15 животных, после чего на снегоходах перевезли туши в лесной колок, где разделали и припрятали в оборудованном схроне в 3 километрах от села Воробьево. Добычу браконьеры планировали забрать позднее, но раньше убитых животных обнаружил охотинспектор. На месте организовали засаду, и 31 января возле тайника заметили подозреваемого - участкового Павла Дерюгина.