Двух бывших участковых и их приятеля будут судить за незаконную охоту на косуль
Полицейских уволили из МВД после возбуждения уголовного дела
Двое бывших участковых и их знакомый пойдут под суд за незаконную охоту в Новосибирской области. Они незаконно добыли 25 сибирских косуль.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Новосибирской области, 30 января 2022 года убили в Венгеровском районе Новосибирской области 15 животных, после чего на снегоходах перевезли туши в лесной колок, где разделали и припрятали в оборудованном схроне в 3 километрах от села Воробьево. Добычу браконьеры планировали забрать позднее, но раньше убитых животных обнаружил охотинспектор. На месте организовали засаду, и 31 января возле тайника заметили подозреваемого - участкового Павла Дерюгина.
— В ходе оперативных мероприятий у участкового изъяли и мясо косуль, — рассказал тогда НГС источник в Минприроды. — Под подозрением еще двое местных жителей. Родственники полицейского живут рядом с селом Воробьево, поэтому он туда и ездит охотиться.
1 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной охоты группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением особо крупного ущерба. На тот момент все фигуранты уже были известны правоохранителям, вместе с Дерюгиным под подозрение попал его коллега Виталий Стяжкин. Третий подельник, по данным СК, в полиции не служил и ранее был судим за незаконную охоту.
В региональном главке МВД тогда пообещали провести проверку, и если вина участковых подтвердится, уволить их из правоохранительных органов. Дерюгина и Стяжкина, на сегодняшний день оба они являются бывшими сотрудниками. Чановский районный суд отправил подозреваемых под домашний арест, позже, по данным СК, обоим изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе следствия выяснилось: эпизод 30 января был не единственным на счету троих предполагаемых браконьеров. До этого они выезжали на охоту 17 января 2022 года.
- Осознавая, что у них отсутствует законное разрешение и лицензия на добычу сибирской косули, с использованием огнестрельного гладкоствольного ружья 12 калибра с дробовыми снарядами, произвели незаконный прицельный отстрел 10 особей сибирских косуль, - рассказала и.о. старшего помощника по взаимодействию со СМИ руководителя СУ СКР по Новосибирской области Татьяна Дмитриева. - После этого зацепили их за снегоход и, используя его для транспортировки, переместили их в лесной колок, где произвели первичную переработку и распорядились ими в дальнейшем по собственному усмотрению.
По данным источников НГС Павел Дерюгин отстреливал животных на продажу: дичь у него покупали рестораны.
Сегодня, 26 августа 2022 года следователи СК закончили работу над уголовным делом, в ближайшее время материалы будут переданы в Чановский районный суд. Фигурантам грозит от трех до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.
Имущество обвиняемых следователи арестовали в целях возмещения ущерба.
Ранее НГС писал о том, что главного охотника НСО обвинили в нерациональной охоте.