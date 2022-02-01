Останки 13 убитых косуль нашли под Новосибирском — подозревают двух полицейских

31 января в изолятор временного содержания заключили участкового полиции по Чановскому району Павла Дерюгина. Об этом корреспонденту НГС сообщили несколько источников: один в правоохранительных органах, другой — в Минприроды НСО. Кроме того, официально сообщается, что задержанных полицейских двое.
Полицейского подозревают в незаконной охоте: в 3 километрах от села Воробьево Венгеровского района 30 января обнаружен схрон из останков туш 13 убитых косуль, поблизости было спрятано мясо.
— Находка обнаружена государственным инспектором Венгеровского района Подцепиловым Алексеем. Межмуниципальным отделом МВД России «Венгеровский» возбуждено уголовное дело, — сообщил подписчик паблика «ЧП Новосибирск» «ВКонтакте». Эту информацию НГС подтвердил сотрудник Минприроды на условиях анонимности.
31 января у схрона организовали засаду. Дерюгин приехал к месту, где лежит мясо, заметил оперативников и попытался скрыться. В итоге он и его предполагаемые подельники были задержаны.
— В ходе оперативных мероприятий у участкового изъяли и мясо косуль, — добавил источник в Минприроды. — Под подозрением еще двое местных жителей. Родственники полицейского живут рядом с селом Воробьево, поэтому он туда и ездит охотиться.
Источники НГС говорят о том, что правоохранительные органы выяснили, что участковый продавал мясо дичи в новосибирских ресторанах. Сотовый телефон полицейского недоступен для входящих звонков на момент публикации.
В следственном комитете Новосибирской области 1 февраля сообщили о том, что в незаконной охоте замешан еще один сотрудник полиции.
— Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 29 и
Пресс-служба МВД Новосибирской области объявила о старте служебной проверки в отношении двух полицейских.
— В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. А их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в региональном главке МВД.
5 января на трассе под Новосибирском на незаконной охоте попались трое сибиряков, среди которых оказался госинспектор по охране животного мира Чулымского района Даниил Казанцев. Этот сотрудник областного Минприроды три месяца назад уже попадался на убийстве косули с нарушениями природоохранного законодательства, но это не помешало ему сохранить работу. НГС разобрался в этой истории и попросил у министерства разъяснений.
11 января охотника с 12 мешками мяса косули поймали под Новосибирском: он прикрылся разрешением вице-мэра. Рядовая проверка сопроводительной документации на перевозку добычи вскрыла схему, по которой браконьеры пытаются уйти от ответственности по подложным документам.