Останки 13 убитых косуль нашли под Новосибирском — подозревают двух полицейских

31 января в изолятор временного содержания заключили участкового полиции по Чановскому району Павла Дерюгина. Об этом корреспонденту НГС сообщили несколько источников: один в правоохранительных органах, другой — в Минприроды НСО. Кроме того, официально сообщается, что задержанных полицейских двое.

Полицейского подозревают в незаконной охоте: в 3 километрах от села Воробьево Венгеровского района 30 января обнаружен схрон из останков туш 13 убитых косуль, поблизости было спрятано мясо.



— Находка обнаружена государственным инспектором Венгеровского района Подцепиловым Алексеем. Межмуниципальным отделом МВД России «Венгеровский» возбуждено уголовное дело, — сообщил подписчик паблика «ЧП Новосибирск» «ВКонтакте». Эту информацию НГС подтвердил сотрудник Минприроды на условиях анонимности.

