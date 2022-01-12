Охотника с 12 мешками мяса косули поймали под Новосибирском: он прикрылся разрешением вице-мэра

Сотрудники ГИБДД днем 11 января на трассе недалеко от поселка Коченево под Новосибирском остановили Lada Priora, в багажнике которой обнаружили 12 мешков с мясом косули. Эту информацию НГС подтвердили источники в охотничьем сообществе и в Минприроды Новосибирской области. Водитель Андрей Ольховик заявил инспекторам, что убил животных еще до Нового года, в декабре, имея путевки на руках. В доказательство этого мужчина предъявил 9 талонов на отстрел косуль.
— Инспекторов не убедили предъявленные задержанным талоны на добычу косуль, все они утратили свое действие в период с 3 до 20 декабря, большинство — 15 декабря. При проверке корешков этих талонов выяснилось, что местом охоты значатся охотхозяйства разных районов: Каргатского, Доволенского и Куйбышевского, — рассказал НГС источник в охотничьем сообществе, предоставив фотографии изъятых у охотника документов.
Проверка показала, что владельцами разрешений на отстрел, талоны которых предъявил задержанный, помимо самого Ольховика, значатся еще шестеро, среди них — инспектор ГИБДД Алексей Сергеевич Ольховик, — вероятно, родственник задержанного. В подразделении ГИБДД города Чулыма корреспонденту НГС подтвердили, что Алексей Сергеевич Ольховик — их действующий сотрудник, правда, его актуальную должность назвать отказались.
Другие владельцы талонов на отстрел косуль — некто Борис Рытиков, Александр Садчинов, Сергей Шайко, Олег Садчиков и вице-мэр Новосибирска Олег Петрович Клемешов.
— Нескольких названых вами людей я знаю. Однако Ольховик Алексей и Андрей мне не знакомы, с ними я не охотился, никогда не встречался и не передавал им никаких документов. У меня действительно было разрешение на отстрел особи косули сроком действия до 15 декабря 2021 года, но оно было сдано в Минприроды по истечении срока, — так прокомментировал НГС эту ситуацию вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.
В Минприроды Новосибирской области НГС пояснили, что Олег Клемешов сдал свое разрешение на отстрел косули 22 декабря, в нем была указана дата забоя животного — 2 декабря 2021 года. При этом талоны к разрешению вице-мэр в Минприроды не предоставил, по закону он и не обязан это делать.
— В проверке сопроводительной документации Ольховика на перевозимых косуль участвовал инспектор министерства, мы оказываем максимальное содействие правоохранительным органам в раскрытии преступления, — сообщили в пресс-службе министерства.
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил факт возбуждения уголовного дела по статье 258 УК РФ (незаконная охота), а также сообщил, что в рамках его расследования уже прошли обыски в новосибирской квартире на улице Виталия Потылицина (согласно данным Росреестра, квартира зарегистрирована на Нину Ольховик). Факт возбуждения уголовного дела подтвердили в Минприроды.
— К концу сезона охоты ушлые браконьеры копят такие талоны на случай остановки и проверки сопроводительной документации к тушам убитых животных. При предметной проверке подлог, конечно, вскроется, но при поверхностном осмотре уловка может сработать. Откуда у нарушителя такие талоны с чужих просроченных разрешений на охоту, особенно в таком количестве, должны разобраться правоохранители, — прокомментировал НГС ситуацию председатель областного общества охотников и рыболовов Николай Кобыленко.
В пресс-службе МВД Новосибирской области, куда НГС обратился с запросом 11 января, на момент публикации этого материала говорят: «Информацией пока не располагаем, она уточняется».
В январе на трассе под Новосибирском на незаконной охоте попались трое сибиряков, среди которых оказался госинспектор по охране животного мира Чулымского района Даниил Казанцев. Этот сотрудник областного Минприроды три месяца назад уже попадался на убийстве косули с нарушениями природоохранного законодательства, но это не помешало ему сохранить работу. НГС разобрался в этой истории и попросил у министерства разъяснений.