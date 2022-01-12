Охотника с 12 мешками мяса косули поймали под Новосибирском: он прикрылся разрешением вице-мэра

В пресс-службе МВД Новосибирской области, куда НГС обратился с запросом 11 января, на момент публикации этого материала говорят: «Информацией пока не располагаем, она уточняется».



В январе на трассе под Новосибирском на незаконной охоте попались трое сибиряков, среди которых оказался госинспектор по охране животного мира Чулымского района Даниил Казанцев. Этот сотрудник областного Минприроды три месяца назад уже попадался на убийстве косули с нарушениями природоохранного законодательства, но это не помешало ему сохранить работу. НГС разобрался в этой истории и попросил у министерства разъяснений.