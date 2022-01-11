Госинспектор-рецидивист: сотрудника Минприроды НСО с друзьями поймали на незаконной охоте — убито пять лосей

Вечером 5 января на трассе между Чулымом и Базово, примерно в 145 км от Новосибирска, сотрудники ДПС совместно с оперативниками Минприроды остановили два автомобиля, в которых находились госинспектор Даниил Казанцев, сын охотоведа Владимира Караблина и еще двое мужчин.



— В одном из автомобилей обнаружили тушу свежеубитого лося. Казанцев, кажется, был не совсем трезв: ничего внятного пояснить не смог, он забрал свое оружие и ушел пешком в сторону Чулыма. Мы сообразили, где охотились нарушители, отправились в частное охотхозяйство «Заимка» и нашли там 5 забоев лосей (головы и внутренности животных, которые за ненадобностью охотники часто бросают на месте убийства). На месте преступления были найдены гильзы от карабина Караблина и следы от снегохода, совпадающие по ширине с казенным (министерским), на котором охотился Казанцев. Мы также располагаем информацией о том, что в незаконной охоте участвовал и отец одного из задержанных — охотовед Чикманского заказника Чулымского района Владимир Караблин, — рассказал источник НГС в Минприроды.