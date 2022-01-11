Госинспектор-рецидивист: сотрудника Минприроды НСО с друзьями поймали на незаконной охоте — убито пять лосей

На трассе под Новосибирском на незаконной охоте попались трое сибиряков, среди которых оказался госинспектор по охране животного мира Чулымского района Даниил Казанцев. Этот сотрудник областного Минприроды три месяца назад уже попадался на убийстве косули без разрешения, но это не помешало ему сохранить работу и продолжить нарушать природоохранное законодательство. НГС разобрался в этой истории и попросил у министерства разъяснений — после запроса госинспектора наконец уволили.
Одна туша в машине, останки пятерых — в заказнике
Вечером 5 января на трассе между Чулымом и Базово, примерно в 145 км от Новосибирска, сотрудники ДПС совместно с оперативниками Минприроды остановили два автомобиля, в которых находились госинспектор Даниил Казанцев, сын охотоведа Владимира Караблина и еще двое мужчин.
— В одном из автомобилей обнаружили тушу свежеубитого лося. Казанцев, кажется, был не совсем трезв: ничего внятного пояснить не смог, он забрал свое оружие и ушел пешком в сторону Чулыма. Мы сообразили, где охотились нарушители, отправились в частное охотхозяйство «Заимка» и нашли там 5 забоев лосей (головы и внутренности животных, которые за ненадобностью охотники часто бросают на месте убийства). На месте преступления были найдены гильзы от карабина Караблина и следы от снегохода, совпадающие по ширине с казенным (министерским), на котором охотился Казанцев. Мы также располагаем информацией о том, что в незаконной охоте участвовал и отец одного из задержанных — охотовед Чикманского заказника Чулымского района Владимир Караблин, — рассказал источник НГС в Минприроды.
Разрешения на охоту на лосей нарушители не предоставили. По данным источника НГС в Минприроды, Казанцев сознался в убийстве лося, тушу которого обнаружили инспекторы ДПС в машине на трассе. По остальным убийствам животных, найденных в заказнике, назначены экспертизы, которые должны подтвердить или опровергнуть причастность Казанцева и остальных.
— В ходе обысков сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области у подозреваемых изъято 285 патронов для охотничьего оружия, 55 патронов для боевого оружия, 4 единицы охотничьего оружия, 3 снегохода и 3 легковых автомобиля, на которых осуществлялась охота. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 258 (незаконная добыча трех и более животных), — сообщили в пресс-службе областного главка полиции.
Госинспектор-рецидивист
За три месяца до этого инцидента госинспектор по охране животного мира Чулымского района Даниил Казанцев был пойман на незаконном убийстве косули.
— 11 октября 2021-го Казанцева поймали на незаконной охоте на косулю в охотхозяйстве «Чулымское». При нем была найдена туша убитой самки. Мировой суд по данному правонарушению назначен на 25 января. Непонятно, почему его не уволили тогда еще. Вероятно, есть у Казанцева покровители в министерстве, — рассказал НГС источник в Минприроды НСО.
Государственные инспекторы по охране животного мира — должностные лица, которые являются сотрудниками органов государственного надзора. Они призваны следить за соблюдением гражданами и организациями правил охоты, правил нахождения на особо охраняемых природоохранных территориях и природоохранного законодательства в принципе.
Один из местных охотоведов с 30-летним стажем работы на условиях анонимности заявил НГС, что правду в Минприроды искать бесполезно:
— В последние 8 лет в министерстве наблюдается крайне неприятная тенденция: реальных специалистов практически не осталось, им на смену приходят обыкновенные коррупционеры. В Чикманском заказнике, например, высокопоставленные сотрудники министерства с августа по январь охотятся скопом и все по одной лицензии, либо вообще без нее. Действующий
Сотовые телефоны Казанцева и Караблина сегодня в режиме «абонент временно не доступен».
Позиция Министерства природы
В министерстве знают о том, что в октябре 2021-го Даниил Казанцев нарушал правила охоты. Наказывать его до решения суда не стали.
— На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 24.12.2021 было рекомендовано, в случае признания судом Казанцева виновным в совершении административного правонарушения, применить к нему соответствующее дисциплинарное взыскание, — сообщил НГС исполняющий обязанности министра Алексей Севостьянов.
В Минприроды также признали факт задержания Казанцева по подозрению в убийстве лосей.
— 5 января в автомобиле граждан, среди которых был Казанцев, найдена туша дикого лося. Совместно с сотрудниками полиции обнаружено предполагаемое место добычи, 6 января возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи более трех особей диких животных. Дальнейшее решение по указанным фактам будет приниматься сотрудниками правоохранительных органах. Министерство оказывает максимальное содействие следствию, — сообщил Севостьянов в ответ на запрос НГС.
Также
Это не первый скандал в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области за последнее время. В октябре 2021-го полиция заинтересовалась сотрудниками — братьями Сергеем и Семеном Доплерами. Охотники обвиняли их в вымогательстве денег и лицензий. Один из жителей Каргатского района считает, что Доплеры могут быть связаны с повреждением пшеничных полей местной птицефабрики. Братья продолжают работать в министерстве. Подробности — в публикации НГС.