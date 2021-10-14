«Одного прозвали бизнес-инспектором»: почему полиция заинтересовалась братьями из Минприроды. Две версии

— Я был свидетелем задержаний братьев Доплеров в Каргате, знаю, что обыски проводились и в Новосибирске, у директора каргатского участка Новосибирского общества охотников и рыболовов Александра Комлева, — рассказал НГС охотник из Каргата, попросивший об анонимности.

Информацию о задержании Александра Комлева редакции подтвердил председатель областного общества Николай Кобыленко.

— Да, это имело место. Его уже отпустили, правда, изъяв сотовый телефон до выяснения всех обстоятельств. Причины задержания коллег я комментировать не буду, пусть разбираются правоохранители, — кратко сообщил Николай Кобыленко.

Дозвониться до Доплеров и Комлева у НГС не получилось — их сотовые телефоны недоступны.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, где работают братья Доплеры, пояснили, что готовы и будут сотрудничать со следствием для выяснения всех обстоятельств, ставших причиной задержания охотоведов. Комментировать по существу — что случилось, действительно ли братья задержаны — там отказались.

