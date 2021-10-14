«Одного прозвали бизнес-инспектором»: почему полиция заинтересовалась братьями из Минприроды. Две версии

В Новосибирской области полиция задержала двух сотрудников Минприроды
Полиция заинтересовалась сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области — братьями Сергеем и Семеном Доплерами. По данным источников НГС, в Каргат приезжали сотрудники правоохранительных органов, чтобы задержать Доплеров. Кроме того, силовики приходили к директору каргатского участка Новосибирского общества охотников и рыболовов Александру Комлеву. Что произошло? В ситуации разбирался корреспондент НГС Виктор Бобровников.
Обыски и задержания
Семен Доплер работает начальником отдела государственного контроля в сфере использования объектов животного мира управления по охране животного мира Новосибирской области, а его брат Сергей Доплер — госинспектор Минприроды НСО в Каргате.
— Я был свидетелем задержаний братьев Доплеров в Каргате, знаю, что обыски проводились и в Новосибирске, у директора каргатского участка Новосибирского общества охотников и рыболовов Александра Комлева, — рассказал НГС охотник из Каргата, попросивший об анонимности.
Информацию о задержании Александра Комлева редакции подтвердил председатель областного общества Николай Кобыленко.
— Да, это имело место. Его уже отпустили, правда, изъяв сотовый телефон до выяснения всех обстоятельств. Причины задержания коллег я комментировать не буду, пусть разбираются правоохранители, — кратко сообщил Николай Кобыленко.
Дозвониться до Доплеров и Комлева у НГС не получилось — их сотовые телефоны недоступны.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, где работают братья Доплеры, пояснили, что готовы и будут сотрудничать со следствием для выяснения всех обстоятельств, ставших причиной задержания охотоведов. Комментировать по существу — что случилось, действительно ли братья задержаны — там отказались.
В МВД Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить обыски у Доплеров и Комлева. В течение суток с момента получения запроса НГС полицейские постоянно «уточняли информацию», но в итоге редакция получила ответ: «Информацией не располагаем».
«Требовали деньги и лицензии»
Тем временем охотники рассказывают о поборах, которыми их обложили. В частности, об этом говорит старший охотовед одного из заказников вблизи Каргата.
— Это не моя территория, но я наслышан, что там происходит, от охотников, которые взяли в Каргатском районе землю в аренду, став охотпользователями. Они рассказали, что в последние годы к ним приезжает [фамилия чиновника] и требует по сто тысяч рублей в квартал, «чтобы не было никаких проблем». Люди платили, а с недавнего времени стали просить уже по 250 тысяч и плюс выдачу лицензий на отстрел дичи себе и своим друзьям в угодьях охотпользователей, — утверждает охотовед.
НГС удалось пообщаться с охотпользователем, который обратился с заявлением в полицию на Доплеров.
— 15 октября меня пригласили на очную беседу к следователю, до этого дня я не буду разглашать подробности ситуации. Могу только сказать, что речь идет об элементах побора и вымогательства со стороны названных вами лиц: они требовали с охотпользователей деньги и лицензии на отстрел дичи, — пояснил охотник НГС на условиях анонимности.
Бывший государственный инспектор-охотовед Каргатского района Александр Малышонок (сейчас он — фермер) говорит, что с приходом братьев Доплеров на работу в Минприроды в районе выросли лимиты на отстрел животных.
— Вскоре после трудоустройства Семена Доплера меня уволили, поставили его на мое место. Я сначала боролся, Путину писал, потом махнул рукой. Так вот, вскоре после этих событий на отдельных заказниках и угодьях вдвое выросла учетная численность парнокопытных, например на «Торокском» хозяйстве раньше было можно убивать 30 косуль в год (14% от численности), а при новых охотоведах стало можно убивать от 96 до 106 особей. При этом половина лицензий уходила определенным людям: продавали ли они их или сами охотились, я точно не знаю, — сказал НГС Александр Малышонок. — А после того как они разрешили отстреливать лосей, Семена Доплера прозвали бизнес-инспектором.
После Семен Доплер ушел на повышение на должность начальника отдела управления, а место инспектора занял его брат Сергей.
«Притоптан гектар полей»
Один из жителей Каргатского района считает, что Доплеры могут быть связаны с повреждением пшеничных полей местной птицефабрики.
— В отдел полиции заявление написал директор ЗАО «Птицефабрика Каргатская» Мачнев Александр Павлович и приложил фото, на которых сфотографированы жены сотрудников охотнадзора с оружием на снегоболотоходе на этих полях, — говорится в письме от местного жителя, которое пришло в редакцию.
Читатель пояснил, что сам инцидент произошел три недели назад: всё село слышало выстрелы на полях местной птицефабрики. Механик предприятия обнаружил на месте событий кучу разбитых тарелок и гильз, а также следы от снегоболотохода.
— Мы посчитали, что колесами транспортного средства было притоптано около гектара наших пшеничных полей. Мы действительно обратились в полицию с заявлением по данному факту, — подтвердил НГС механик птицефабрики «Каргатской».
Директор ЗАО «Птицефабрика Каргатская» Александр Мачнев также подтвердил информацию о подаче заявления в полицию, но отметил, что не готов называть тех, кого подозревает. Он считает, что найти и наказать виновных в повреждении гектара пшеничных полей предстоит правоохранительным органам.
Ранее глава Убинского района Новосибирской области пошел под суд за убийство лосихи и двух лосят.