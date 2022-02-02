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Подозреваемых в незаконной охоте на косуль в Новосибирской области отправили под домашний арест

Расследование уголовного дела продолжается

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Павел Дерюгин (на фото) и Виталий Стяжкин не только работали вместе. Также у них было одно на двоих незаконное хобби

Павел Дерюгин (на фото) и Виталий Стяжкин не только работали вместе. Также у них было одно на двоих незаконное хобби

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Двух сотрудников полиции, подозреваемых в незаконной охоте на косуль в Новосибирской области, отправили под домашний арест. Решение принял суд по ходатайству следствия, сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

— Чановский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Новосибирской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 29-летнего и 37-летнего сотрудников полиции по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщал НГС несколькими днями ранее, 30 января в 3-х километрах от села Воробьево Венгеровского района обнаружили 13 шкур застреленных косуль, неподалеку оперативники нашли и схрон с мясом. Оперативники устроили засаду.

— За мясом приехал участковый Чановского района Павел Дерюгин. Заметив нас, он попытался скрыться, но был задержан. В дальнейшем стало известно, что в незаконной охоте принимал участие и другой участковый того же района — Виталий Стяжкин. К ней привлекались и местные жители, кто-то тоже охотился, а кто-то помогал разделывать туши, — добавил источник НГС.

У Минприроды есть данные, что Дерюгин причастен к другим фактам незаконной охоты.

Также НГС рассказывал о подозреваемых.

Следователи изъяли охотничьи ружья, снегоходы и мешки с мясом

Следователи изъяли охотничьи ружья, снегоходы и мешки с мясом

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Пресс-служба МВД Новосибирской области 1 февраля объявила о начале служебной проверки в отношении своих сотрудников. Материалы передали в Следственный комитет.

Следствие установило, что днем 30 января уполномоченные участковые полиции Чановского районного отдела МВД России по Новосибирской области вместе со своим знакомым в общедоступных охотничьих угодьях в 7 км от села Воробьево Венгеровского района Новосибирской области передвигались на снегоходах и убили не менее девяти сибирских косуль во время запрета охоты на них.

Подозреваемые задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи изъяли охотничьи ружья, снегоходы и мешки с мясом. С задержанными проводят следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

5 января сотрудника Минприроды НСО с друзьями поймали на незаконной охоте — они убили пять лосей. Госинспектор до этого уже попался на незаконной охоте, но уволили его только сейчас.

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