Двух сотрудников полиции, подозреваемых в незаконной охоте на косуль в Новосибирской области, отправили под домашний арест. Решение принял суд по ходатайству следствия, сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.
— Чановский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Новосибирской области продолжает расследование уголовного дела в отношении
Как сообщал НГС несколькими днями ранее, 30 января в
— За мясом приехал участковый Чановского района Павел Дерюгин. Заметив нас, он попытался скрыться, но был задержан. В дальнейшем стало известно, что в незаконной охоте принимал участие и другой участковый того же района — Виталий Стяжкин. К ней привлекались и местные жители, кто-то тоже охотился, а кто-то помогал разделывать туши, — добавил источник НГС.
У Минприроды есть данные, что Дерюгин причастен к другим фактам незаконной охоты.
Также НГС рассказывал о подозреваемых.
Пресс-служба МВД Новосибирской области 1 февраля объявила о начале служебной проверки в отношении своих сотрудников. Материалы передали в Следственный комитет.
Следствие установило, что днем 30 января уполномоченные участковые полиции Чановского районного отдела МВД России по Новосибирской области вместе со своим знакомым в общедоступных охотничьих угодьях в 7 км от села Воробьево Венгеровского района Новосибирской области передвигались на снегоходах и убили не менее девяти сибирских косуль во время запрета охоты на них.
Подозреваемые задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи изъяли охотничьи ружья, снегоходы и мешки с мясом. С задержанными проводят следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
5 января сотрудника Минприроды НСО с друзьями поймали на незаконной охоте — они убили пять лосей. Госинспектор до этого уже попался на незаконной охоте, но уволили его только сейчас.