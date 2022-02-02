Двух сотрудников полиции, подозреваемых в незаконной охоте на косуль в Новосибирской области, отправили под домашний арест. Решение принял суд по ходатайству следствия, сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

— Чановский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Новосибирской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 29-летнего и 37-летнего сотрудников полиции по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору).