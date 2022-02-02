Охотников новосибирского села проверили на причастность к убийству 13 косуль

— Правоохранителей интересовали ружья, разрешения на них, также у охотников забирали на анализ слюну. Большинство моих знакомых охотников с этим столкнулись. Им пояснили, что это необходимо для расследования дела о незаконной охоте, о котором писали вчера, — сообщил собеседник НГС из Венгерово.



Несколькими днями ранее, 30 января, в 3 километрах от села Воробьево Венгеровского района обнаружили 13 шкур застреленных косуль, неподалеку оперативники нашли и схрон с мясом, сообщает источник НГС в Минприроды. Оперативники устроили засаду.



— За мясом приехал участковый Чановского района Павел Дерюгин. Заметив нас, он попытался скрыться, но был задержан. В дальнейшем стало известно, что в незаконной охоте принимал участие и другой участковый того же района — Виталий Стяжкин. К ней привлекались и местные жители, кто-то тоже охотился, а кто-то помогал разделывать туши, — добавил источник НГС.



Пресс-служба МВД Новосибирской области 1 февраля объявила о старте служебной проверки в отношении двух полицейских. Материалы передали в Следственный комитет.

