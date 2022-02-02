Охотников новосибирского села проверили на причастность к убийству 13 косуль

1 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте в отношении двух сотрудников полиции. Было убито столько животных, что сами участковые не справились: для разделки туш привлекали местных жителей, сообщает источник НГС в Минприроды. Кто конкретно помогал участковым Чановского района в их бизнесе по поставке дичи в местные рестораны, устанавливает следствие.
Тайны схрона с косулями
1 февраля охотников села Воробьево Венгеровского района навещали следователи, сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией:
— Правоохранителей интересовали ружья, разрешения на них, также у охотников забирали на анализ слюну. Большинство моих знакомых охотников с этим столкнулись. Им пояснили, что это необходимо для расследования дела о незаконной охоте, о котором писали вчера, — сообщил собеседник НГС из Венгерово.
Несколькими днями ранее, 30 января, в 3 километрах от села Воробьево Венгеровского района обнаружили 13 шкур застреленных косуль, неподалеку оперативники нашли и схрон с мясом, сообщает источник НГС в Минприроды. Оперативники устроили засаду.
— За мясом приехал участковый Чановского района Павел Дерюгин. Заметив нас, он попытался скрыться, но был задержан. В дальнейшем стало известно, что в незаконной охоте принимал участие и другой участковый того же района — Виталий Стяжкин. К ней привлекались и местные жители, кто-то тоже охотился, а кто-то помогал разделывать туши, — добавил источник НГС.
Пресс-служба МВД Новосибирской области 1 февраля объявила о старте служебной проверки в отношении двух полицейских. Материалы передали в Следственный комитет.
— Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 29- и 37-летнего сотрудников полиции по ч. 2 ст. 258 УК. По данным следствия,
В месте разделки косуль были обнаружены биологические следы и сигареты. Это может помочь установить личности подельников участковых.
— Чтобы установить полностью круг лиц, участвующих в незаконной охоте, и получить доказательства о причастности, необходимо провести экспертизу по ДНК. Для этой цели и были изъяты образцы слюны у заподозренных лиц. Также в результате осмотра места происшествия изъяты гильзы огнестрельного оружия. Для баллистической экспертизы было изъято оружие у заподозренных лиц, — сообщил источник НГС в правоохранительных органах.
Что известно об участковых
При обыске у лейтенанта полиции Павла Дерюгина был изъят мобильный телефон, в котором обнаружилась коллекция снимков с охотничьими трофеями.
— Имеются данные, что Дерюгин причастен к другим фактам незаконной охоты, это видно и из снимков, где он изображен, изъятых с электронных источников у подозреваемых, — сообщил источник НГС в Минприроды.
По данным двух источников НГС (среди местных жителей и в Минприроды), вторым подозреваемым по уголовному делу проходит капитан полиции Виталий Стяжкин.
— Виталий твердо знал, что мечта станет реальностью. В 2012 году он был назначен полицейским патрульно-постовой службы. Конечно, карьера Виталия Александровича только начинается. Но ему, несомненно, есть с кого брать достойный пример, ведь большинство сотрудников отличаются высокой культурой, решительным характером и просто человеческой добротой, — говорится в публикации, одним из героев которой стал Стяжкин.
Дозвониться на мобильные телефоны Стяжкина и Дерюгина НГС не удалось.
5 января на трассе под Новосибирском на незаконной охоте попались трое сибиряков, среди которых оказался госинспектор по охране животного мира Чулымского района Даниил Казанцев. Этот сотрудник областного Минприроды три месяца назад уже попадался на убийстве косули с нарушениями природоохранного законодательства, но это не помешало ему сохранить работу.
Сегодня стало известно, что в Новосибирской области жители Здвинского района направили коллективное обращение в приемную губернатора Новосибирской области. Они просят Андрея Травникова дать оценку решению Министерства природы Новосибирской области из-за отказа увольнять государственного инспектора по охране животного мира Сергея Сметанина. Сергей Сметанин едва не сбил полицейского, протаранил забор и баню. За рулем он был пьян.