Экологи обвинили главного охотника НСО в нерациональной охоте — их смутило видео на фоне кучи убитых уток
Заявление на Николая Кобыленко подано в Минприроды, Росприроднадзор и Следственный комитет
Российское экологическое общество
— Я, постоянный читатель НГС, увидев вашу статью про Дом охотника и восседающего на горе убитой дичи Николая Кобыленко, не смогла остаться безучастной. В видео он хвастает, что все утки убиты за день, и не надо быть специалистом, чтобы увидеть очевидное превышение норм добычи, — сказала НГС руководитель регионального отделения РЭУ, депутат Заксобрания Дарья Украинцева.
Украинцева напомнила о содержании устава общественной организации охотников.
— Основными задачами НОООиР указаны бережное отношение к природе, воспитание в людях идеологии рационального использования природных ресурсов и экологической культуры и подобное. У меня возник диссонанс: руководитель организации, пропагандирующей рациональное потребление, сам демонстрирует пример нерациональной охоты, — говорит Украинцева.
В своем обращение депутат попросила проверить обстоятельства добычи уток с видео на предмет превышения допустимой добычи дичи. Также ее интересует морально-этический аспект: вправе ли руководитель охотничьей организации хвастать горой убитой дичи.
Сам Николай Кобыленко заявил НГС, что использованное в публикации видео не распространялось в социальных сетях и не предназначено для открытого доступа. Отметим, что редакция получила это видео из собственных источников, а не от председателя НОООиР.
— Я не помню, в каком году снято это видео, знаю, что на открытии охотничьего сезона. Нас тогда было пятеро человек, у нас было разрешение на добычу
Согласно информации с сайта Минприроды, каждый охотник, получив разрешение, может убить
— После того как лимит добычи исчерпан, можно получить еще одно разрешение и продолжать охотиться, — сообщил собеседник НГС.
Новосибирское областное общество охотников и рыболовов численностью почти в