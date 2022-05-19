Экологи обвинили главного охотника НСО в нерациональной охоте — их смутило видео на фоне кучи убитых уток

— Я, постоянный читатель НГС, увидев вашу статью про Дом охотника и восседающего на горе убитой дичи Николая Кобыленко, не смогла остаться безучастной. В видео он хвастает, что все утки убиты за день, и не надо быть специалистом, чтобы увидеть очевидное превышение норм добычи, — сказала НГС руководитель регионального отделения РЭУ, депутат Заксобрания Дарья Украинцева.