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Экологи обвинили главного охотника НСО в нерациональной охоте — их смутило видео на фоне кучи убитых уток

Заявление на Николая Кобыленко подано в Минприроды, Росприроднадзор и Следственный комитет

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Главный охотник НСО Николай Кобыленко удивился, когда узнал, по какой причине на него жалуются

Главный охотник НСО Николай Кобыленко удивился, когда узнал, по какой причине на него жалуются

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Российское экологическое общество 19 мая обратилось в областное Министерство природных ресурсов, региональный СК и межрайонную природоохранную прокуратуру. Оно просит провести проверку в отношении главного охотника региона Николая Кобыленко: в видео, опубликованном НГС, он позирует с несколькими десятками убитых уток.

— Я, постоянный читатель НГС, увидев вашу статью про Дом охотника и восседающего на горе убитой дичи Николая Кобыленко, не смогла остаться безучастной. В видео он хвастает, что все утки убиты за день, и не надо быть специалистом, чтобы увидеть очевидное превышение норм добычи, — сказала НГС руководитель регионального отделения РЭУ, депутат Заксобрания Дарья Украинцева.

Украинцева напомнила о содержании устава общественной организации охотников.

— Основными задачами НОООиР указаны бережное отношение к природе, воспитание в людях идеологии рационального использования природных ресурсов и экологической культуры и подобное. У меня возник диссонанс: руководитель организации, пропагандирующей рациональное потребление, сам демонстрирует пример нерациональной охоты, — говорит Украинцева.

В своем обращение депутат попросила проверить обстоятельства добычи уток с видео на предмет превышения допустимой добычи дичи. Также ее интересует морально-этический аспект: вправе ли руководитель охотничьей организации хвастать горой убитой дичи.

Жалобы на Кобыленко поданы от имени Российского экологического общества <nobr class="_">19 мая</nobr>

Жалобы на Кобыленко поданы от имени Российского экологического общества 19 мая

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Сам Николай Кобыленко заявил НГС, что использованное в публикации видео не распространялось в социальных сетях и не предназначено для открытого доступа. Отметим, что редакция получила это видео из собственных источников, а не от председателя НОООиР.

— Я не помню, в каком году снято это видео, знаю, что на открытии охотничьего сезона. Нас тогда было пятеро человек, у нас было разрешение на добычу 40 уток, а на видео — пара десятков. Они были нами добыты на законных основаниях, — сказал Кобыленко.

Согласно информации с сайта Минприроды, каждый охотник, получив разрешение, может убить 40 некраснокнижных уток за охотничий сезон. Один из руководителей районного охотсообщества Новосибирской области на условиях анонимности сообщил, что убивать можно и больше.

— После того как лимит добычи исчерпан, можно получить еще одно разрешение и продолжать охотиться, — сообщил собеседник НГС.

Новосибирское областное общество охотников и рыболовов численностью почти в 20 000 человек переживает не лучшие времена. Месяцем ранее на повестке дня встал вопрос о продаже их главного актива — Дома охотников, штаб-квартиры в центре Новосибирска, в которой решались ключевые вопросы сообщества в течение последней четверти века. При этом сама сделка выглядит довольно подозрительно: серьезные вопросы вызывает ее целесообразность и цена.

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