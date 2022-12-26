Директора заказника «Кирзинский» обвинили в получении взяток за незаконную охоту в заповеднике

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора по охране территории заказника «Кирзинский» Вячеслава Ермолика. Его подозревают в получении взяток за организацию охоты на территории заповедника, в котором охота запрещена.
— По версии следствия, в начале ноября 2022 года подозреваемый получил взятку в размере 60 тысяч рублей за незаконные действия, а именно за организацию незаконной охоты, в результате которой были добыты три особи косули сибирской. Денежные средства были перечислены на счет благотворительного фонда, единственным учредителем которого являлся подозреваемый, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.
Вячеславу Ермолику инкримнируется ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Расследование уголовного дела продолжается.
12 декабря НГС сообщал о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте (ст. 258 УК РФ) на территории заказника «Кирзинский», входящем в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», который расположен на территории Барабинского района Новосибирской области. Тогда Ермолик был задержан по подозрению в связи с этим делом.
По данным источника НГС, убийство лося и косули было 10 декабря, в нем принимали участие два должностных лица из «Новосибирской городской торгово-промышленной палаты», «Общественной палаты Новосибирской области» и директор строительной компании из Новосибирска. Расследование уголовного дела взято под контроль региональной прокуратуры.
Дозвониться до Ермолика на момент публикации не удалось: его телефон недоступен. Кстати, в декабре 2020 года он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, согласно указу Владимира Путина, писал «Горсайт».
Ранее НГС рассказал, как группа вооруженных силовиков на джипах гоняла по лесу косуль — среди них офицер МВД из Купино.