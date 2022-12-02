Группа вооруженных силовиков на джипах гоняла по лесу косуль — среди них офицер МВД из Купино

Из камыша выскочила одна косуля, ее, по словам Бибикова, застрелили.



— Косулю догнали и начали стрелять по ней с одного из джипов, она упала. К раненому животному подъехали охотники и добили ее, я слышал два выстрела. Ее зацепили за автомобиль и волоком потянули к лесу. Я наблюдал за этим в бинокль. Мы подъехали к ним, они уже в тот момент шкуру обдирали. Когда нас заметили, один из охотников побежал к машине — заполнять лицензию на добычу. У них эти документы были, причем на разные районы Новосибирской области, — продолжил рассказ Бибиков.