Группа вооруженных силовиков на джипах гоняла по лесу косуль — среди них офицер МВД из Купино

Начальника тыла отдела МВД России по Купинскому району и бывшего начальника полиции этого райотдела проверяют на предмет нарушения правил охоты при отстреле косули: животное якобы загоняли с использованием автомобиля, выстрелы по нему производились из салона. Об этом НГС рассказал председатель общественной организации «Купинское районное общество охотников и рыболовов» Владимир Бибиков, который поймал охотников.
При патрулировании охотничьих угодий Купинского района 30 ноября в трех километрах от села Куликовка охотоведы заметили две подозрительные машины. Об увиденном они сообщили председателю охотсообщества Владимиру Бибикову.
— Позвонили мне, говорят, вроде косуль пытаются гонять какие-то люди. Я попросил продолжить наблюдение, сообщил, куда следует, и выдвинулся на место событий. Приезжаю, вижу, как водители двух джипов пытаются из камыша на озере Боярка спрятавшихся косуль выкурить: один их пугает, второй стоит на стреме, — рассказал НГС Бибиков.
Из камыша выскочила одна косуля, ее, по словам Бибикова, застрелили.
— Косулю догнали и начали стрелять по ней с одного из джипов, она упала. К раненому животному подъехали охотники и добили ее, я слышал два выстрела. Ее зацепили за автомобиль и волоком потянули к лесу. Я наблюдал за этим в бинокль. Мы подъехали к ним, они уже в тот момент шкуру обдирали. Когда нас заметили, один из охотников побежал к машине — заполнять лицензию на добычу. У них эти документы были, причем на разные районы Новосибирской области, — продолжил рассказ Бибиков.
В группе охотников состояли начальник тыла ОМВД по Купинскому району Алексей Шмидт, бывший начальник Купинского отдела МВД Эдуард Кузнецов, Максим Шмидт (брат Алексея), бывший сотрудник полиции Сергей Кокарев, а также жители близлежащих деревень Иван Березук и Николай Пишин. Бибиков знает всех лично, поэтому уверен в предоставленной НГС информации.
— Они сначала начали возмущаться, но когда увидели корочки сотрудника ФСБ, который был с нами, успокоились. Показали нам документы на охоту. Но дело в том, что использовать автотранспорт при убийстве животных, как это делали нарушители, нельзя. Это подпадает под пункт «б» статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Мы оформили протокол и направили заявление в прокуратуру, — говорит Бибиков.
По словам председателя охотсообщества, брат начальника тыла полиции Максим Шмидт использовал автомобиль по подложным документам.
— На этом авто он ездит по району уже года три. Ни полиция, ни ГИБДД его не останавливают. Никто его не трогает. Мы об этом докладывали, да без толку. Мы вызвали наряд инспекторов ГИБДД на место убийства косули, они всё зафиксировали и установили, что номера автомобиля не соответствуют тем, что указаны в документах. Машину изъяли, следствие ведется, — подытожил Бибиков.
В областном главке полиции НГС оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. В ведомство направлен запрос. Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил изложенную Бибиковым информацию.
— Да, протокол действительно составлялся в отношении названных вами лиц. В дело уже включилась служба собственной безопасности МВД. Проводится доследственная проверка, — сообщил источник НГС.
Редакции удалось связаться с одним из охотников — Максимом Шмидтом.
— Изложенное Бибиковым — неправда, факт охоты с использованием автомобиля никем не доказан. У нас были лицензии на добычу четырех косуль, с документами всё было в порядке. Мы уже дали объяснения на месте, а также в отделе полиции, куда нас вызывали. Автомобиль у меня действительно изъяли, но не потому что с документами что-то не так. Основанием стала необходимость проверки факта охоты с применением транспортного средства, — заявил НГС Шмидт.
По словам охотника, председатель охотсообщества оклеветал их из-за давних личных неприязненных отношений.
— 8 лет назад я сообщил о том, что Бибиков незаконно добывал редкого рака: цисту артемии, впоследствии был понятым при оперативных мероприятиях. Миллиона полтора он тогда потерял. Видимо, из-за этого он затаил обиду и теперь пытается отомстить, — добавил Шмидт.
Ранее двое бывших участковых и их знакомый пошли под суд за незаконную охоту в Новосибирской области. Они незаконно добыли 25 сибирских косуль.