Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут

Анастасия Малышкина Автор мнения

Наша героиня побывала в Гаване, Тринидаде и Сьенфуэгосе Источник: Анастасия Малышкина











В отпуск на Кубу? Почему бы и нет. Журналистка 72.RU Анастасия Малышкина — из Тюмени. Она провела на Острове Свободы 12 дней и рассказывает, как там живется и отдыхается, о еде, которую выдают по талонам, о том, что полки магазинов забиты одинаковыми продуктами или пустуют, а в аптеках не найти парацетамола. Далее — от первого лица.

Перелет и отель

На Кубу мы летели из Москвы венесуэльской авиакомпанией Conviasa. Перелет вместо заявленных 12 часов длился 14. Самолет старенький, сиденья неудобные, бортпроводники не говорят по-русски и о том, пристегнули ли вы ремни, не беспокоятся.



В аэропорту Гаваны нас встретил гид от туроператора и проводил в автобус. По дороге включил программу о Кубе двадцатилетней давности и предупредил — на остров движется ураган, погода может быть переменчивой. Так, с чувством тревоги мы три часа добирались до отеля в курортный город Варадеро.



Перед тем как ехать на Кубу, я посмотрела несколько роликов на YouTube. Все блогеры говорили одинаково: в отелях грязь, нечего есть и отсутствие нормального сервиса. Поэтому еще в Тюмени сказала себе: мелочи вроде невкусной еды и плохой уборки не смогут меня расстроить. Вдвойне было приятно, когда существенных недостатков не оказалось.



Мы жили в четырехзвездочной гостинице — там светло, чисто и просторные номера. Прибирались и меняли полотенца, только когда на кровати оставляли чаевые. Кормили неплохо, хоть и однообразно. Например, я каждый день ела рис, рыбу и фрукты. Помидоров, нормальных огурцов, зелени и шоколада не было совсем. Несколько дней из-за проблем с поставками на завтрак не привозили яйца. Лучше всего здесь делали коктейли с ромом, алкоголя не жалели совсем.

Так выглядели мои типичные обеды и ужины. Кстати, сыр вкусный Источник: Анастасия Малышкина











Пляж и океан — невероятные. Вода теплая и прозрачная, заход в море приятный. Словами не описать — вы лучше посмотрите.

В воду заходить приятно — она всегда комфортной температуры Источник: Анастасия Малышкина











Потрясающие закаты Источник: Анастасия Малышкина











Куда съездить?

В центр Варадеро из любой точки города вы сможете добраться на туристическом автобусе. Покупаете билет за 5 долларов и делаете сколько угодно пересадок. На протяжении всего пути встречаются разноцветные аккуратные домики, яркие ретроавтомобили, магазины и ресторанчики. На рынке — ряды сувениров и кубинцы, которые предлагают обменять доллары на песо. Все выглядит обыкновенно — чисто и уютно, как и в любом другом курортном городе.

После революции 1959 года автомобили на Кубу практически не ввозились Источник: Анастасия Малышкина











Дорога продолжительностью 5 минут обойдется в 10 долларов Источник: Анастасия Малышкина











В первый раз мы столкнулись с реальностью, когда милый дедушка предложил купить сигары, которые крутит сам. Он позвал к себе, чтобы отдать товар. Крошечный дом прятался во дворе, позади арендных вилл. Маленькая темная комнатка, в которой на полу лежит несколько человек и отмахивается от мух. В окнах что-то наподобие деревянных жалюзи. Они всегда открыты — денег на остекление и кондиционер у местных нет. Во дворе — склад старых вещей, пахнет протухшей рыбой и табаком.

Дом обычного кубинца Источник: Анастасия Малышкина











Позже на рынке мы познакомились с другим продавцом. Он несколько месяцев назад приехал из Москвы — там работал грузчиком, дворником, строителем. В России выжить было тяжело, тянуло на Родину. По его словам, на рынке в Варадеро ему удается заработать не больше пяти долларов в день, в месяц выходит около тридцати. Сам он живет в соседнем городке — в домах нет электричества и воды.



Мужчина рассказал, что минимальная пенсия кубинцев 1500 песо (около 450 рублей, если считать по настоящему курсу). Как выживают? Во-первых, для местных цены другие, во-вторых, помогают дети, которые живут в другой стране. Чаще всего молодежь уезжает в Америку.



Что посмотреть?

Экскурсии покупали через Telegram. В отличие от тех, что предлагает гид, они дешевле и рассчитаны на меньшее количество человек. Сначала мы вчетвером поехали в Гавану на ретроавто — это стоило 100 долларов с человека плюс 25 долларов за обед. Гидом была приятная девушка, которая отлично говорит по-русски.



Гавана очень атмосферная. Не берем во внимание псевдокарнавалы и ряженых кубинок, которые фотографируются за деньги. Здесь просто интересно гулять — рассматривать здания, людей, машины. Поражают контрасты. Шикарный отель может соседствовать с облезлыми и грязными коммуналками. Двери почти всегда открыты, поэтому есть возможность рассмотреть, что внутри.

Отель находится в двух шагах от коммуналок, прямо напротив Источник: Анастасия Малышкина

Обшарпанные дома и мужчина, который выпивает в баре. В этом вся Гавана Источник: Анастасия Малышкина











По центру ходят девушки и за деньги фотографируются с туристами Источник: Анастасия Малышкина











Бабушка сказала, что ей 90 лет и всю жизнь она зарабатывает тем, что фотографируется с туристами Источник: Анастасия Малышкина











Это был последний день учебы перед каникулами. Дети просили прохожих оставить надпись маркером на их рубашке — это такая традиция Источник: Анастасия Малышкина











Это современная скульптура — женщина на петухе и с вилкой в руках. Гид сказала, что петух — мужчина, вилка — копье. Якобы произведение посвящено феминисткам Источник: Анастасия Малышкина











Кубинцы раз в месяц, по словам гида, могут пойти в государственный магазин и взять набор продуктов первой необходимости — местным выдают талоны. К примеру, это может быть несколько килограммов риса, пять яиц, сахар, мука. В Гаване мы проходили мимо таких государственных магазинов — полки чаще всего пустые. Гид сказала, что талонами пользуется малообеспеченная часть населения, а люди, у которых есть деньги, ходят в частные магазины. В них выбор гораздо больше: Coca-cola, шоколадные батончики, полный холодильник колбасы. Только цены в разы выше. Для местных, учитывая их зарплаты, равносильно роскоши.

Так выглядит государственный магазин Источник: Анастасия Малышкина











Несколько раз заглядывали в аптеки, многие закрыты, потому что торговать попросту нечем. Встречались бабушки, они просили упаковку аспирина и «русскую карамель». На улице подходили дети, показывали на одежду и говорили: «Это мне?», а когда им давали 50 песо, брать отказывались — мало.

А это частный магазин Источник: Анастасия Малышкина











Фрукты здесь недорогие. К примеру, три манго стоят 1 доллар. В некоторых магазинах принимают исключительно песо Источник: Анастасия Малышкина











После Гаваны мы поехали на другую экскурсию — в Тринидад, Сьенфуэгос и на водопады. Добирались на микроавтобусе в компании восьми человек — вышло 90 долларов на одного плюс 15 за обед. Больше всего запомнился Сьенфуэгос, город основали французские эмигранты. Там широкие улицы, парки в центре и необычная для остальной Кубы архитектура. Водопад, бесспорно, красивый, а Тринидад — интересный, но уже не такой колоритный, как Гавана.

Центральные улицы Тринидада — идеально чистые и отреставрированные. Он в 1988 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тринидад — третий город, основанный испанской короной в 1514 году благодаря Диего Веласкесу Источник: Анастасия Малышкина











Если пройти дальше от центра, картина уже другая Источник: Анастасия Малышкина











Красивый и в дневные часы пустынный город Источник: Анастасия Малышкина











Еще ездили ввосьмером на яхте — 75 долларов и 25 за лангустов — их вылавливают прямо при вас и варят на судне. В течение пяти часов можно было безлимитно пользоваться баром. Капитан не стеснялся вместе с нами пить пиво, причем из нами же оплаченного бара.

Чтобы поймать лангуста, мужчина нырял под воду с маской Источник: Анастасия Малышкина











Дорога обратно

Аэропорт Гаваны — место специфическое. Чтобы сесть вместе со знакомыми, хватило дать регистратору две шоколадки. Еще здесь можно курить в туалете. На входе в уборную стоит девушка и танцует с веером. Проходящим мимо она протягивает зажигалку и объясняет: получить ее можно только за несколько долларов. Интересно, что при входе в чистую зону сотрудники аэропорта внимательно относятся исключительно к зажигалкам, жидкости можно проносить в любом объеме.



С вылетом у нас возникла неприятность — о том, что самолет задерживается, нам сказали за несколько минут до посадки. Предупредили, что сидеть придется минимум три часа. Рейс регулярный, поэтому такого не ожидали. Единственный русскоговорящий представитель авиакомпании объяснил: о причинах говорить не будет, чтобы люди не паниковали. В результате пассажирам выдали батон с сыром, воду и газировку. В аэропорту мы сидели пять часов.



У нас были заранее куплены билеты из Москвы в Тюмень. Из-за задержки на самолет опоздали. Билеты на ближайший рейс стоили 38 тысяч рублей! Пришлось останавливаться в гостинице, лететь до Екатеринбурга, а после — пересаживаться на поезд. Мы потратили сутки на дорогу и еще около 40 тысяч рублей на двоих.



Какое впечатление у меня осталось от отпуска? Я бы вернулась сюда еще раз, побыла бы подольше для того, чтобы еще раз прочувствовать атмосферу Гаваны. При всей скромности кубинцы носят яркую одежду, много улыбаются, ходят с колонкой по улицам и танцуют — везде: в аэропортах, на пляже. Двери домов часто распахнуты, хозяева сидят на пороге и о чем-то беседуют с соседями. Они открытые, эмоциональные, и кажется, что правда свободные. Дома так этого не хватает.

Где еще можно встретить девушку, которая идет счастливая «в бигудях» по улице босиком? Источник: Анастасия Малышкина









