Власти отказались от строительства двухуровневой развязки у Академгородка в ближайшие годы — в бюджете нет средств

Развязку планируют построить на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ближайшие два года в Новосибирске не построят двухуровневую развязку на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.



Как отметили в муниципалитете, в городском бюджете на два года не заложены средства на проектирование объекта. О планах по его строительству в мэрии рассказывали в 2020 году.

Развязка должна была стать двухуровневой Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











— В бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года бюджетные ассигнования на строительство транспортных развязок также не предусмотрены, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В Новосибирске планируют построить развязку у Октябрьского моста. Проект должны были подготовить два года назад, но подрядчик этого не сделал. С ним расторгли контракт, поэтому скоро власти начнут искать нового исполнителя.