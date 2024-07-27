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Дороги и транспорт Власти отказались от строительства двухуровневой развязки у Академгородка в ближайшие годы — в бюджете нет средств

Власти отказались от строительства двухуровневой развязки у Академгородка в ближайшие годы — в бюджете нет средств

О проекте стало известно четыре года назад

346
9 комментариев
Развязку планируют построить на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей

В ближайшие два года в Новосибирске не построят двухуровневую развязку на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Как отметили в муниципалитете, в городском бюджете на два года не заложены средства на проектирование объекта. О планах по его строительству в мэрии рассказывали в 2020 году.

Развязка должна была стать двухуровневой

— В бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года бюджетные ассигнования на строительство транспортных развязок также не предусмотрены, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В Новосибирске планируют построить развязку у Октябрьского моста. Проект должны были подготовить два года назад, но подрядчик этого не сделал. С ним расторгли контракт, поэтому скоро власти начнут искать нового исполнителя.

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Новосибирск Мэрия Новосибирска Дороги Развязки Академгородок
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Комментарии
10
Rerox
27 июля 2024, 15:47
Ну вот, Мишустин уехал.
Авдеевка ВСЁ!!!🍻
27 июля 2024, 15:56
Денег нет, но вы там держитесь.
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