Проблемная петля: почему развязку у Октябрьского моста так и не построили — на проект ушло 2 года и 13 миллионов рублей

Новая развязка может пройти над Большевистской, но сейчас ее будущее туманно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске уже несколько лет собираются построить двухуровневую развязку у Октябрьского моста. Власти даже нашли подрядчика, который откорректирует готовый проект — компанию «Метро Мир», известную в том числе из-за судов над бывшим директором Александром Мысиком. «Управление дорожного строительства» не стало мириться с медлительностью подрядчика и расторгло договор в 2024 году. Скоро для подготовки документов, которые должны были быть готовы два года назад, будут искать новую компанию. НГС выяснил, что успел сделать «Метро Мир» за почти 13 миллионов рублей, чем недовольны его субподрядчики и что эксперты думают о схеме новой развязки.



Опоздание, споры с субподрядчиками, суд

О планах по строительству двухуровневой развязки у Октябрьского моста стало известно в 2020 году. Тогда в мэрии объясняли, что еще один заезд на мост с Большевистской позволит исключить левый поворот автомобилей. В 2021 году мэрия объявила аукцион на поиск подрядчика, который должен был откорректировать проект строительства. Документы нужно было подготовить до конца марта 2022 года.



На сайте госзакупок указано, что победителем торгов стало муниципальное предприятие «Метро Мир», стоимость работ составила почти 42,9 миллиона рублей. Также сообщается, что до 31 декабря 2022 года подрядчик фактически получил аванс в 12 863 841,80 рубля.

Муниципальное предприятие «Метро Мир» (бывшее «УЗСПТС») зарегистрировано в 2003 году. Владелец — мэрия Новосибирска. По информации сайта RusProfile, выручка в 2023 году составила 781 миллион рублей, чистая прибыль — 4,7 миллиона рублей. Исполняющий обязанности руководителя — Вячеслав Денисенко.



Работы по контракту не выполнили до конца, и 13 февраля договор между заказчиком — «Управлением дорожного строительства» — и «Метро Миром» расторгли.



— Основание расторжения контракта: односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, — говорится на сайте госзакупок.

Примерная схема развязки, которую представили в 2020 году Источник: Юрий Олов / NGS.RU











«Метро Мир» привлекал к работам троих субподрядчиков. По информации на сайте госзакупок, «Новосибирский инженерный центр» выполнял инженерно-геологические изыскания за 1,7 миллиона рублей, ООО «Айвенго» готовило документы для освещения на объекте, цена работ — почти 1,9 миллиона рублей. Самый большой контракт заключили с ООО «Мостэксперт» на 14 миллионов рублей: компания должна была выполнить корректировку проектно-сметной документации для развязки.



По информации сервиса RusProfile, «Мостэксперт» зарегистрирована в июле 2021 года. Организация занимается инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства и авторским надзором. Владельцы — Алексей Кокорев и Николай Гредунов, последний также представлен на сайте компании генеральным директором. В 2023 году выручка составила 21 миллион рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей.



— Мы проектировали непосредственно саму эстакаду, улицу и благоустройство. Именно проектировали — изыскания делал «Метро Мир». Детально не могу сказать (почему работы по всему объекту не выполнили в срок. — Прим. ред.). Я знаю, что мы свою работу почти сделали. Мы просили дать привязку ливневой канализации, но так ее и не получили, в итоге работа остановилась, — объяснил корреспонденту НГС Николай Гредунов.



Предполагается, что развязка пройдет над Большевистской и будет достаточно крутой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам Гредунова, его компании не перевели оплату в том размере, который указан на сайте госзакупок.



— Мы четыре миллиона получили в качестве аванса — и все, больше ничего, — говорит он. — Остальное выплатить не обещают. Я в марте им сделал запрос о том, что у нас с проектом все-таки происходит.



Удастся ли получить остаток суммы по договору, гендиректору «Мостэксперта» неизвестно.



Также генеральный директор «Мостэксперта» отметил, что без прохождения государственной экспертизы получить разрешение на строительство развязки нельзя. Сейчас почти полностью разработан проект эстакады, но Николаю Гредунову неизвестно, готовы ли документы других разделов проекта (освещение, электричество, ливневая канализация и другие).



При этом, если подготовка проекта и его передача в Главгосэкспертизу затянется, то, возможно, его придется переделывать.



— Это зависит от того, сколько времени пройдет до момента, когда решат что-то. Если немного и нормы не поменяются, то переделывать ничего не придется. А если изменения в нормах будут, то, скорее всего, да, — уточнил руководитель «Мостэксперта».

Дорогу не смогут построить без одобрения Главгосэкспертизы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Алексей Чехов, технический директор другого субподрядчика, «Айвенго», также заявил, что его компания не получила оплату за работу.

ООО «Айвенго» зарегистрировано в 2013 году, владелец и директор организации — Ирина Чехова. Компания занимается инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, строительным контролем и прочими работами. В 2023 году выручка организации составила 6,8 миллиона рублей, убыток — 128 тысяч рублей.

— Этим проектом мы занимались, но нам не заплатили. И по суду взыскали 400 тысяч за то, что мы якобы ничего не делали. Мы разрабатывали проектную документацию на вынос контактных сетей, освещения, линий связи и электроснабжения, — объяснил представитель организации.



Он отметил, что когда компания работала над проектом, он уже был в высокой степени готовности — оставалось свести разные разделы в один документ.



На сайте Арбитражного суда Новосибирской области указано, что «Метро Мир» подавал иск к «Айвенго». По решению суда за 1 марта 2024 года субподрядчик должен выплатить заказчику около 500 тысяч рублей неустойки и судебных расходов.



Директор компании «Новосибирский инженерный центр» Сергей Лавров в разговоре с корреспондентом НГС назвал сумму договора с «Метро Миром», указанную на сайте госзакупок, завышенной. НГС направил запрос для уточнения деталей.



По информации RusProfile, «Новосибирский инженерный центр» зарегистрирован в 2005 году. Владелец и директор — Сергей Лавров. Компания занимается инженерными изысканиями в строительстве и другими видами работ. В 2023 году выручка составила 63 миллиона рублей, убыток — 2,3 миллиона рублей.

НГС отправил запрос в «Метро Мир», чтобы выяснить, действительно ли субподрядчикам не заплатили за работу в полном объеме и какие для этого были причины. Также мы попросили объяснить, почему компания не выполнила работы над проектом вовремя.

Деньги через суд

В начале 2024 года «Управление дорожного строительства» решило вернуть аванс, который переводило «Метро Миру». На сайте госзакупок 2 февраля 2024 года разместили требование о возврате аванса. Договор с компанией расторгли.

— В связи с тем, что МП «Метро Мир» не выполняются обязательства по контракту или выполняются очень медленно, <...> МКУ «УДС» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, — говорится в документе.

Сроки строительства пока неизвестны Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











От подрядчика потребовали вернуть почти 13 миллионов рублей. В мае «УДС» обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании аванса и еще 2,1 миллиона рублей штрафа. В решении суда указано, что к 20 сентября 2023 года подрядчик передал «УДС» отдельные разделы документации. До февраля 2024 года «Метро Мир» не предоставил остальные разделы и не отправил проект на Госэкспертизу. Суд удовлетворил требование о взыскании средств с подрядчика.



НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, получило ли «УДС» аванс и выплату штрафа от «Метро Мира».



«Лучше плавный заезд»

Вячеслав Ашурков, руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), считает, что новая развязка будет неудобной для водителей.

— Крайне неудачная схема заезда на Октябрьский мост через такую петлю. На мой взгляд, лучше сделать, как и сейчас, только с переносом через Большевистскую — это бы значительно удешевляло проект и было бы безопаснее. Сделать поворот налево, который сейчас есть, в одном уровне с Большевистской и заездом на Октябрьский мост, — рассуждает эксперт. — Петля создает проблему. Как заезжать на нее? Она будет очень крутой с таким коротким плечом, лучше плавный заезд.

Дорога может пройти над участком набережной Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Урбанист проекта «Комфортный город» Алексей Гриценко, наоборот, считает, что развязка у Октябрьского моста может улучшить дорожную ситуацию.



— Если в одном месте мы увеличиваем пропускную способность с помощью развязки, то, соответственно, пробка перемещается в другое место. Но есть другие ситуации, из любого правила есть исключения. Конкретно в этом месте только этот дополнительный съезд поможет развязать узел «Октябрьский мост — Большевистская — площадь Будагова», — рассуждает эксперт. — В принципе, развязка напрашивается уже давно. Для автомобилистов, я думаю, если правильно организовать движение со стороны Большевистской, то ситуация улучшится.

Урбанист считает, что на Октябрьском мосту нужно сделать правильное примыкание, чтобы было место для маневра и перестроения. На левом берегу, по его словам, развязка недостаточно загружена, поэтому там не должно возникнуть каких-то проблем для водителей. При этом Алексей Гриценко отметил, что на схеме, которая существует сейчас, задета существенная часть набережной. Поэтому он считает, что было бы лучше сделать развязку более компактной, с плавным заездом вместо петли.



Как ранее сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, новый контракт на проектирование развязки планируют заключить в конце 2024 года. До 2026 года на работы в бюджете заложено 72,2 миллиона рублей.



Кроме развязок, в Новосибирске планируют строить и мосты. Согласно Генплану, их должно быть еще три. Мы разбирались, зачем они нужны.