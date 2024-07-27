Обезвоживание грозит летальным исходом. Что такое ротавирус и как не подхватить его во время отдыха на море

Старайтесь не глотать воду в море Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Вода в Черном и Азовском морях прогрелась на днях до +28 °С. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал это «редчайшим событием», уточнив, что подобная температура воды очень нетипична для курортов Краснодарского края.

— Вот уж парное молоко наступило, — выразился главный метеоролог страны.

Врач-педиатр клиники семейного здоровья «Сити-клиник» Анастасия Попова рассказала нашим краснодарским коллегам из 93.RU, почему в аномально теплой морской воде легче подхватить ротавирусную инфекцию и как сделать так, чтобы отпуск на море не был испорчен этой неприятной болезнью.



Ротавирус в придачу к отдыху

— Каждый год в середине лета наблюдается одна и та же картина: на пляжах яблоку негде упасть. Закончились не только лежачие, но и стоячие места. И многие курортники с детьми вместо отдыха оказываются в больницах с ротавирусом. Подхватить на море «кишечный грипп» проще?



— Во-первых, называть ротавирусную инфекцию «кишечным гриппом» неправильно, поскольку вирусы гриппа поражают верхние дыхательные пути, а ротавирус обитает в желудочно-кишечном тракте. Возможно, в народе его так называют из-за того, что в некоторых случаях у заразившегося ротавирусом присутствуют признаки гриппа или простуды: першение в горле, сухой кашель, насморк и другие.



Во-вторых, пути распространения у этих заболеваний разные. Грипп передается воздушно-капельным путем, ротавирус — фекально-оральным.



При ротавирусе сильно болит живот Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











На курорте подхватить ротавирус легче из-за чрезвычайной скученности в местах отдыха. Взрослые пользуются одними и теми же лежаками, раздевалками, дети собираются вместе и играют в песке одними и теми же игрушками, все ходят в места общего пользования, пьют воду из местного водопровода.



Теплая, как парное молоко, морская вода — отличная среда для заражения. Отдыхающие, которые еще не знают, что они уже заражены, купаются в море или бассейне, оставляя большое количество вирусных агентов, которые попадают в организмы других людей через непроизвольное заглатывание воды при купании и нырянии.



Кроме того, Черное и Азовское моря менее соленые по сравнению со Средиземным, поэтому попавший в них вирус более жизнестойкий. Не будем забывать и про то, что очистные сооружения на нашем побережье старые, а в частном секторе зачастую их нет совсем, и в результате в море попадает немалое количество отходов жизнедеятельности человека. Всем этим и объясняется такое большое количество заболевших ежегодно в летний сезон.



Дети в группе риска

— Как понять, что человек поймал «курортный» вирус? Какие симптомы указывают на это?



— Болезнь проявляет себя внезапно и бурно, хотя инкубационный период ротавирусной инфекции может длиться от нескольких часов до семи дней. Чаще всего симптоматика проявляется в течение двух суток после заражения. У больного резко повышается температура — до 39 °С и выше. Начинается частая, изнуряющая рвота — от двух до шести, реже — до 12 раз в сутки.



Рвотой клиническая картина, как правило, не ограничивается. Через 10–12 часов после начала заболевания появляется диарея. При легкой форме заболевания диарея повторяется два-три раза в сутки, при среднетяжелой — до 15 раз, при тяжелой — до 20 эпизодов в день. Продолжительность такого состояния составляет от 3 до 6 дней. Стул при ротавирусе водянистый, пенистый, желто-зеленого оттенка, в нем могут быть частицы непереваренной пищи, иногда примеси слизи.



Больной ощущает общее недомогание, слабость, отсутствие аппетита.



— Кто чаще болеет ротавирусом — взрослые или дети?



— Ротавирусному гастроэнтериту — так еще называют это острое инфекционное заболевание — подвержены люди разных возрастов, но взрослые болеют в 10 раз реже, чем дети.



Наиболее восприимчивы к вирусу малыши до 3 лет, у которых иммунная защита еще сформирована не полностью. Для них же инфекция и представляет наибольшую опасность: многократная рвота, диарея, высокая температура приводят к патологическим потерям влаги и солей. В результате развивается обезвоживание, которое при отсутствии грамотной помощи может привести к необратимым неврологическим нарушениям — обморокам, судорогам и даже к летальному исходу.



В группе риска младенцы, находящиеся на искусственном вскармливании: их кишечник за счет такого типа питания более уязвим и они не получают иммунной поддержки из материнского молока.



Старайтесь не покупать еду на пляже Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Подавляющее число случаев заболевания приходится на детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Различий в восприимчивости у мальчиков и девочек нет: все болеют с одинаковой частотой и симптоматикой. Специфического иммунитета после перенесенной ротавирусной инфекции не вырабатывается, поэтому заболеть ребенок может еще не один раз.



Еще раз хочу обратить внимание родителей: самое серьезное осложнение ротавирусной инфекции — это обезвоживание и потеря электролитов. Если у ребенка сухая кожа, потрескавшиеся губы, отсутствуют слезы при плаче, наблюдаются бледность кожного покрова, темно-коричневая концентрированная моча, редкие мочеиспускания до одного-двух раз в сутки — это крайне опасное состояние. Необходимо срочно вызывать врача, возможно, даже потребуется госпитализация, поскольку в домашних или гостиничных условиях в большинстве случаев невозможно с помощью капельницы восстановить водно-солевой баланс.



Как защититься от ротавируса?

— Какие меры профилактики посоветуете? Как не подцепить на море ротавирус?



— Профилактика ротавирусной инфекции может быть первичной и вторичной. Первичная — это введение прививки от ротавируса. Во многих странах она включена в национальный календарь прививок. Вакцина содержит ослабленные штаммы вируса, которые не способны вызвать заболевание, но способствуют выработке специфического иммунитета.



Вакцина против ротавируса — оральная, закапывается ребенку в рот. Сроки вакцинации рассчитаны исходя из того, чтобы закончить профилактику до пика заболеваемости РВИ, который приходится на 6–12 месяцев. Первую прививку рекомендуют делать в 2 месяца (одновременно с пневмококковой вакциной), вторую — в 3 месяца, третью — в 4,5 месяца, (последние две — вместе с АКДС — адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной).



На сегодняшний день известно, что приобретенный иммунитет после вакцинации против ротавируса длится 5 лет. Перед вакцинацией обязателен осмотр ребенка педиатром.



Вторичная профилактика включает в себя соблюдение противоэпидемических мероприятий. На отдыхе используйте только бутилированную воду. Не стоит пить местную воду из трубопровода, так как, возможно, она не прошла необходимого обеззараживания. При употреблении водопроводной воды обязательно кипятите ее, чтобы минимизировать риск заражения. Вот еще несколько правил, которые следует соблюдать:



мойте фрукты и овощи — обязательная обработка фруктов и овощей перед употреблением уменьшит возможность попадания инфекции в организм. После мытья обязательно ополаскивайте плоды кипяченой или бутилированной водой;

соблюдайте гигиену — как ни банально звучит, но все-таки мойте руки перед едой и научите этому ребенка. Также следите, чтобы руки были чистыми после посещения туалета или мест общего пользования;

используйте дезинфицирующие средства — имейте при себе антибактериальные салфетки, а лучше всего — антисептический гель;

соблюдайте срок хранения продуктов — на курорте обязательно смотрите сроки годности товаров, предназначенных для употребления. Теплая погода, яркое солнце, случайно нарушенная упаковка — благоприятные условия для распространения вируса;

не покупайте готовую еду на пляжах — вы не знаете, в каких условиях она была приготовлена и не были ли заражены ротавирусом те, кто готовил эту еду;

имейте при себе аптечку — заранее возьмите с собой препараты, необходимые при заражении ротавирусом. Во-первых, при первых проявлениях инфицирования можно, не теряя времени, начать терапию. Во-вторых, не надо бегать по незнакомой местности и искать аптечный пункт;

сориентируетесь, где находится больница, — прибыв на курорт, заранее узнайте, где находится ближайшее медицинское учреждение, чтобы при возможном ухудшении состояния как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Тщательно мойте фрукты и овощи Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Среди родителей ходит поверье, что от ротавируса спасет кока-кола. Правда ли это?



— Это одно из самых опасных заблуждений! Нет никаких достоверных данных, исследований, подтверждающих, что этот газированный напиток помогает при заражении ротавирусом. Напротив, его употребление может усугубить ситуацию.



Содержащаяся в кока-коле ортофосфорная кислота (Е338) вымывает из организма кальций, что приводит к кариесу и остеопорозу. Кроме того, чрезмерное употребление Е338 может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, тошноту и рвоту.



Лучше не пить газировку при ротавирусе Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В газировке содержится большое количество сахара и кофеина. Сахар способствует усилению диареи, а кофеин обладает мочегонным действием, провоцируя обезвоживание. Такие последствия и так создает ротавирусная инфекция в организме человека.



Так что миф о чудесных свойствах кока-колы — не что иное, как очередной хитрый маркетинговый ход, вестись на который лично я бы ни в коем случае не советовала.

