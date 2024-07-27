Пошел на обгон: новосибирский мотоциклист разбился насмерть на Алтае

57-летний мотоциклист из Новосибирска разбился насмерть на Алтае. Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла вечером 26 июля в Улаганском районе.
— Житель Новосибирска, управляя мотоциклом Honda VRV 120F во время обгона столкнулся с автомобилем Subaru Levorq, которым управлял 26-летний житель Новосибирской области, — пояснили в ведомстве.
В результате аварии, 57-летний мужчина погиб на месте, водитель и пассажир Subaru Levorq обратились в больницу с травмами. Полиция проводит проверку.
Ранее новосибирец на «Урале» въехал в водопроводный люк и перевернулся. Авария произошла в Ордынском районе.