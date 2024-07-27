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Происшествия Пошел на обгон: новосибирский мотоциклист разбился насмерть на Алтае

Пошел на обгон: новосибирский мотоциклист разбился насмерть на Алтае

Мужчина врезался в Subaru Levorq

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4 комментария
Полиция проводит проверку

57-летний мотоциклист из Новосибирска разбился насмерть на Алтае. Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла вечером 26 июля в Улаганском районе.

— Житель Новосибирска, управляя мотоциклом Honda VRV 120F во время обгона столкнулся с автомобилем Subaru Levorq, которым управлял 26-летний житель Новосибирской области, — пояснили в ведомстве.

В результате аварии, 57-летний мужчина погиб на месте, водитель и пассажир Subaru Levorq обратились в больницу с травмами. Полиция проводит проверку.

Ранее новосибирец на «Урале» въехал в водопроводный люк и перевернулся. Авария произошла в Ордынском районе.

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ДТП Алтай Новосибирск
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Комментарии
7
Картавый
27 июля 2024, 12:53
Honda VFR 1200F когда вы научитесь писать статьи профессионально
Гость
27 июля 2024, 12:49
Дорога по Чуйскому тракту, вплоть до самой монгольской границе, почти идеальная. Этим и пользуются мотоциклисты, но не учитывают что много перепадов высот и резких поворотов. И после небольшой горки можно увидеть резкий поворот. Неделю назад оттуда приехал. Как то шел по трассе около 100, меня двое мотоциклистов сделали не то что "как стоячего", а вообще пролетели мимо. Услышал только звук, даже мотоцикл разглядеть не получилось, шли значительно больше 200. И во, что можно разглядеть на такой скорости, куда отвернуть???
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