Новосибирец на «Урале» въехал в водопроводный люк и перевернулся — мотоциклист погиб

На месте работают следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











В Новосибирской области 15 июля произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, в аварии погиб водитель мотоцикла.



Инцидент случился около 17:00 часов на территории Ордынского района в селе Кирза. По предварительным данным, 56-летний водитель двигался на мотоцикле «Урал» по улице Ленина со стороны Западной в направлении улицы Набережная.

В пути следования сибиряк совершил съезд с дороги в левую обочину, после чего транспорт наехал на водопроводный люк и опрокинулся.

— В результате происшествия водитель мотоцикла скончался, — сообщили в ведомстве.



Выяснилось, что водитель не имел прав управления. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция, обстоятельства уточняются.

