НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +31

2 м/c,

с-в.

 744мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

СРОЧНО

Новосибирец на «Урале» погиб в ДТП

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Запрет никабов в Новосибирске
Топовые летники Новосибирска
Куда хотят перенести речпорт
Лайфхаки для работодателей
Мода на окраинах
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия Новосибирец на «Урале» въехал в водопроводный люк и перевернулся — мотоциклист погиб

Новосибирец на «Урале» въехал в водопроводный люк и перевернулся — мотоциклист погиб

Авария произошла в Ордынском районе

3 403
36 комментариев
На месте работают следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция

В Новосибирской области 15 июля произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, в аварии погиб водитель мотоцикла.

Инцидент случился около 17:00 часов на территории Ордынского района в селе Кирза. По предварительным данным, 56-летний водитель двигался на мотоцикле «Урал» по улице Ленина со стороны Западной в направлении улицы Набережная.

В пути следования сибиряк совершил съезд с дороги в левую обочину, после чего транспорт наехал на водопроводный люк и опрокинулся.

— В результате происшествия водитель мотоцикла скончался, — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что водитель не имел прав управления. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция, обстоятельства уточняются.

Накануне в Новосибирской области в ДТП погиб водитель автомобиля. Авария произошла в Татарском районе.

ПО ТЕМЕ
Смертельное ДТП Новосибирская область Авария Мотоцикл
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
StB
15 июля 2024, 19:19
по улице Ленена? Серьезно? Не по улице Леннона там, или Лениной? Вы там совсем уж совсем на глазах становитесь!
Звездолет Сигареты Вега
15 июля 2024, 19:23
"по улице Ленена со стороны Западной" - Ленен в гробу наверное перевернулся, точнее в саркофаге, от массовых жертв ЕГЕ
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,40

Лёлик,36

Тема,31

Roman,35

Юлия,52

Евгений,55

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление