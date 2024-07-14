Съехал с дороги: водитель «Лады» погиб в ДТП на новосибирской трассе

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области











14 июля в Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в результате произошедшего погиб водитель машины.



По информации ведомства, инцидент произошел в Татарском районе. По предварительным данным, около 11:00 часов 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по дороге Н-2507 «Татарск-Увальское» со стороны деревни Розенталь в направлении города Татарск.



На 32 километре в районе Т-образного перекрестка водитель совершил съезд с дороги в прямом направлении.



— В результате происшествия водитель скончался, — сказано в сообщении.



На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего.



Ночью 14 июля в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Один из них скончался в карете скорой помощи.

