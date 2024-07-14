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Происшествия Съехал с дороги: водитель «Лады» погиб в ДТП на новосибирской трассе

Съехал с дороги: водитель «Лады» погиб в ДТП на новосибирской трассе

Авария произошла в Татарском районе

3 439
10 комментариев
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа

14 июля в Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в результате произошедшего погиб водитель машины.

По информации ведомства, инцидент произошел в Татарском районе. По предварительным данным, около 11:00 часов 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по дороге Н-2507 «Татарск-Увальское» со стороны деревни Розенталь в направлении города Татарск.

На 32 километре в районе Т-образного перекрестка водитель совершил съезд с дороги в прямом направлении.

— В результате происшествия водитель скончался, — сказано в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего.

Ночью 14 июля в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Один из них скончался в карете скорой помощи.

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Смертельное ДТП Новосибирская область Авария Госавтоинспекция
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Комментарии
10
трям-брям
14 июля 2024, 19:18
Название у деревни красивое
  ‍⁮⁪ ‎⁯
14 июля 2024, 18:48
Если в 55 лет сумел купить только Гранту - значит неудачник.
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