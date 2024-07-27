«Автобус врезался в каток»: на новосибирской дороге произошло ДТП — есть пострадавший

Очевидцы сфотографировали место ДТП Источник: Коляныч Ловяга, «Бердск Онлайн«/vk.com











27 июля в Новосибирской области произошло ДТП. Как сообщили в паблике «Бердск Онлайн» во «Вконтакте», на участке дороги столкнулись автобус и каток.



— Авария на Сузунский трассе, автобус врезался в каток, — заявил пользователь соцсети.



В сообществе опубликовали фотографии с места ДТП. На них можно заметить автобус, который стоит на обочине, рядом с ним находятся люди.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что авария произошла на дороге в Черепановском районе. По предварительным данным, пострадал один человек — водитель катка.



— Автобус не рейсовый, — объяснили в ведомстве.

