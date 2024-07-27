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Происшествия «Автобус врезался в каток»: на новосибирской дороге произошло ДТП — есть пострадавший

«Автобус врезался в каток»: на новосибирской дороге произошло ДТП — есть пострадавший

Как сообщили в МВД, авария произошла в Черепановском районе

6 494
31 комментарий
Очевидцы сфотографировали место ДТП

27 июля в Новосибирской области произошло ДТП. Как сообщили в паблике «Бердск Онлайн» во «Вконтакте», на участке дороги столкнулись автобус и каток.

— Авария на Сузунский трассе, автобус врезался в каток, — заявил пользователь соцсети.

В сообществе опубликовали фотографии с места ДТП. На них можно заметить автобус, который стоит на обочине, рядом с ним находятся люди.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что авария произошла на дороге в Черепановском районе. По предварительным данным, пострадал один человек — водитель катка.

— Автобус не рейсовый, — объяснили в ведомстве.

В середине июля в Новосибирске автобус врезался в столб. Место ДТП попало на видео.

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Комментарии
31
274502334
27 июля 2024, 20:41
"Вот пусть теперь каток и объясняет, как обгонял, как подрезал..." ;-)
Progressor 2077
28 июля 2024, 09:00
На участке ремонта дорог стоят временные знаки ограничения скорости. Водятел автобуса их проигнорировал.
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