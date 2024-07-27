«В школе называли пончиком». Пекарь рассказал, как похудел на 120 килограммов

Сергей хочет сделать операцию по удалению кожи Источник: из личного архива Сергея Паршина











Пекарь Сергей Паршин с детства был полненьким. В 31 год он весил уже 212 килограммов и даже перестал ходить в гости к родителям, потому что не мог подняться к ним на второй этаж. Однажды Сергей решил, что дальше так жить нельзя, и занялся собой. Он рассказал NGS22.RU о том, как сбросил 120 килограммов и ни разу не сорвался на булочку.

Весил больше 200 килограммов

Сергею Паршину 35 лет. Он из Алтайского края, начал поправляться, когда в 12 лет получил травму ноги. На несколько месяцев оказался прикован к постели и за это время и набрал первые лишние килограммы.

— Скорее всего, причина была в отсутствии культуры питания. Не скажу, что дома мама готовила постоянно что-то вредное. Но всегда было полно еды: родители любили что-то придумывать. При этом старший брат и папа не полные, но и не слишком худые — просто здоровые мужики. А ел все подряд: мучное, сладкое, фаст-фуд.

Родители делали сыну замечания по поводу веса, но он психовал и никого не слушал. Позже ситуация лишь усугубилась: Сергей пристрастился к пиву и набрал еще больше.

Пекарь скинул 120 килограммов за несколько лет Источник: из личного архива Сергея Паршина











К 31 году он весил уже 212 килограммов при росте 190 сантиметров. Мнение психологов о том, что нередко лишний вес — это следствие заедания стресса, Сергей разделяет. Говорит, после похудения отношение к пище сильно поменялось. Теперь он воспринимает продукты исключительно как топливо, а не способ пережить негативные или позитивные эмоции.

— В школе надо мной приятели прикалывались, толстяком называли. Не буллили, конечно, как принято говорить, но слышал колкости. Кличка у меня была Пончик. Но никаких унижений, я мог за себя постоять, и все это знали.



И все-таки, признается Сергей, слушать, что он Пончик, было обидно. Тогда он, молодой парень, чувствовал себя менее уверенным, чем сверстники.

Часто причиной лишнего веса является заедание стресса Источник: Кристина Полевая / 29.RU











«Не поднимался даже на второй этаж»

В 2010-м Паршин женился. Избранницей стала владелица пекарни. В семье родилось двое детей. Сегодня дочке Лизе 19 лет. В прошлом году окончила школу и поступила в колледж, учится на юрфаке. Сыну Ване — 8 лет, в школе он хорошист.

Только женившись, Сергей тоже стал предпринимателем, начал помогать супруге с делами и увлекся булочками — плюс еще килограммы.

— Супруга меня никогда не попрекала весом, не критиковала. Но позже — изредка, помаленьку — начала намекать, что пора бы привести себя в форму. Хотя бы для здоровья. Но не было такого, чтобы прям до скандалов.

Со временем Сергей понял, что ему тяжело дается любая, даже минимальная физическая нагрузка. Сложно вставать и ходить.

Сергей перестал ходить по лестницам Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











— Самый яркий пример, наверное, когда перестал ходить в гости к родителям. Они живут на втором этаже, я к ним даже не поднимался, потому что лифта нет. Да, и замечания по поводу телосложения слушать не хотелось.

Часто люди начинают жизнь с чистого листа, когда наступает новый месяц, год или день, а до того наслаждаются тем, что есть, как в последний раз. Наесться перед диетой — сюда же. Наш собеседник говорит, что он не из этой категории. Худеть решил в один день и больше от своего намерения не отступал.

— Я все переосмыслил, понял, что надо что-то делать, а то жизни уже никакой не было. Подумал: если со мной что-то в один момент случится, куда жена с двумя детьми? Я еще хочу посмотреть, как они растут.

Сергей понял, что вес вдруг встал, и пришел за помощью на социальный проект Источник: пресс-служба проекта «Сибирская трансформация»











Минус 60 килограммов без перекуса пампушками

После этого Сергей стал худеть самостоятельно. Утверждает, что просто отказался разом от всего вредного — жареное, жирное, мучное и сладкое осталось в прошлом. Пиво, кстати, тоже. Сергей говорит, что оно — худшее, что может быть в жизни.



Если раньше Паршин начинал правильно питаться и его хватало недели на две-три, то в этот раз обошлось без срывов. Даже работа в пекарне не помешала. Примерно за год пекарь скинул 60 килограммов.

Дочка-красавица с младшим братом Источник: Сергей Паршин / vk.com











— Я черпал информацию в Сети. Следил за питанием и участвовал в марафонах, которые находил в «Телеграме». Там расписывали рацион, и я ему следовал. Большое спасибо супруге — чаще всего она готовила здоровую еду. Хотя поначалу, конечно, было тяжело. Особенно со сладким — все равно покупаем его детям. Но потом втянулся, отвык. По крайней мере, для меня сладости перестали быть настолько вкусными.

Однако где-то на отметке 160 килограммов вес встал. В чем была ошибка, Сергей до сих пор не знает, но продолжать худеть по-прежнему не смог. В этот момент, признается он, «хотелось психануть и бросить все».

Желая похудеть, Паршин начал не только правильно питаться, но и заниматься спортом Источник: Дмитрий Горчаков / E1.RU











— Тогда я пришел в большой социальный проект, где помогают худеть. Участвовал трижды. За первую неделю скинул около 20 килограммов, потом по 10–12. Мне все понравилось. Тренеры расписали план физических нагрузок и питания. Единственное — не так часто приезжал на тренировки, потому что живу далеко. Но при первой возможности, всегда стремился в зал, там тренер корректировал, рассказывал, что делать и есть, — рассказывает Паршин.

«Все едят булочки на завтрак, а ты — кашу или яйцо»

На протяжении трех месяцев участников сопровождают тренеры и психолог. Они помогают изменить отношение к еде. А теперь расскажем, чем питался Сергей, чтобы похудеть больше чем на центнер.



— На завтрак всегда каша или яйца в разном виде. Да, иногда сложно, если все уплетают булочки. Но опять же привыкаешь. На обед сложные углеводы: гречка, рис, реже макароны твердых сортов или картофель. Из мяса говядина, курица, пару раз в неделю — рыба. На ужин примерно то же самое, плюс овощи. Или омлет из белков. Ем я пять раз в день. На перекус обычно у меня протеиновый батончик. Они есть везде, и выбор огромный. Фрукты тоже можно: яблочко, грушу или банан.



Пьет только воду и кофе. Из алкоголя — красное сухое вино, но не больше бокала и не часто. На что-то покрепче, уверяет Паршин, его не тянет.

В прошлом году дочка Лиза окончила школу Источник: Сергей Паршин / vk.com











По словам Сергея, столь скромный рацион за несколько лет совсем не надоел. Супруга разделяет увлеченность мужа здоровым питанием.

— Мы едим примерно одинаково, дети — по-другому. Им и сладкое берем, и, бывает, фаст-фуд, хотя я категорически против. Сам работаю в сфере общественного питания, знаю, как всё это делается. Но дети есть дети.

— Я могу съесть что-то вредное, устроить себе «выходной». Но заметил, что тот же шоколад кажется сахарной бомбой, а бургеры — очень жирными. Ну и отношение к еде тоже поменялось, проще стало. Съел да забыл, пошел дальше.

Несколько раз в неделю у Сергея тренировки в зале. Он держит вес около 92 килограммов. Больше худеть не хочет, а вот подтянуть обвисшую кожу — да. Планирует сделать операцию по ее удалению.



— Я смотрю на людей с лишним весом, и мне их жалко. Я сам прошел через это и знаю, как всё это тяжело и вредно для здоровья. Но пока человек сам не захочет измениться, его никто и ничто не заставит, как бы жестко это ни звучало.

Семья очень гордится папой. Близкие говорят, Сергей стал другим человеком.