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Еда Здоровье «В школе называли пончиком». Пекарь рассказал, как похудел на 120 килограммов

«В школе называли пончиком». Пекарь рассказал, как похудел на 120 килограммов

Сергей Паршин прошел длинный путь: переборол себя и поделился секретами, как сбросить вес

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11 комментариев
Сергей хочет сделать операцию по удалению кожи

Пекарь Сергей Паршин с детства был полненьким. В 31 год он весил уже 212 килограммов и даже перестал ходить в гости к родителям, потому что не мог подняться к ним на второй этаж. Однажды Сергей решил, что дальше так жить нельзя, и занялся собой. Он рассказал NGS22.RU о том, как сбросил 120 килограммов и ни разу не сорвался на булочку.

Весил больше 200 килограммов

Сергею Паршину 35 лет. Он из Алтайского края, начал поправляться, когда в 12 лет получил травму ноги. На несколько месяцев оказался прикован к постели и за это время и набрал первые лишние килограммы.

— Скорее всего, причина была в отсутствии культуры питания. Не скажу, что дома мама готовила постоянно что-то вредное. Но всегда было полно еды: родители любили что-то придумывать. При этом старший брат и папа не полные, но и не слишком худые — просто здоровые мужики. А ел все подряд: мучное, сладкое, фаст-фуд.

Родители делали сыну замечания по поводу веса, но он психовал и никого не слушал. Позже ситуация лишь усугубилась: Сергей пристрастился к пиву и набрал еще больше.

Пекарь скинул 120 килограммов за несколько лет

К 31 году он весил уже 212 килограммов при росте 190 сантиметров. Мнение психологов о том, что нередко лишний вес — это следствие заедания стресса, Сергей разделяет. Говорит, после похудения отношение к пище сильно поменялось. Теперь он воспринимает продукты исключительно как топливо, а не способ пережить негативные или позитивные эмоции.

— В школе надо мной приятели прикалывались, толстяком называли. Не буллили, конечно, как принято говорить, но слышал колкости. Кличка у меня была Пончик. Но никаких унижений, я мог за себя постоять, и все это знали.

И все-таки, признается Сергей, слушать, что он Пончик, было обидно. Тогда он, молодой парень, чувствовал себя менее уверенным, чем сверстники.

Часто причиной лишнего веса является заедание стресса

«Не поднимался даже на второй этаж»

В 2010-м Паршин женился. Избранницей стала владелица пекарни. В семье родилось двое детей. Сегодня дочке Лизе 19 лет. В прошлом году окончила школу и поступила в колледж, учится на юрфаке. Сыну Ване — 8 лет, в школе он хорошист.

Только женившись, Сергей тоже стал предпринимателем, начал помогать супруге с делами и увлекся булочками — плюс еще килограммы.

— Супруга меня никогда не попрекала весом, не критиковала. Но позже — изредка, помаленьку — начала намекать, что пора бы привести себя в форму. Хотя бы для здоровья. Но не было такого, чтобы прям до скандалов.

Со временем Сергей понял, что ему тяжело дается любая, даже минимальная физическая нагрузка. Сложно вставать и ходить.

Сергей перестал ходить по лестницам

— Самый яркий пример, наверное, когда перестал ходить в гости к родителям. Они живут на втором этаже, я к ним даже не поднимался, потому что лифта нет. Да, и замечания по поводу телосложения слушать не хотелось.

Часто люди начинают жизнь с чистого листа, когда наступает новый месяц, год или день, а до того наслаждаются тем, что есть, как в последний раз. Наесться перед диетой — сюда же. Наш собеседник говорит, что он не из этой категории. Худеть решил в один день и больше от своего намерения не отступал.

— Я все переосмыслил, понял, что надо что-то делать, а то жизни уже никакой не было. Подумал: если со мной что-то в один момент случится, куда жена с двумя детьми? Я еще хочу посмотреть, как они растут.

Сергей понял, что вес вдруг встал, и пришел за помощью на социальный проект

Минус 60 килограммов без перекуса пампушками

После этого Сергей стал худеть самостоятельно. Утверждает, что просто отказался разом от всего вредного — жареное, жирное, мучное и сладкое осталось в прошлом. Пиво, кстати, тоже. Сергей говорит, что оно — худшее, что может быть в жизни.

Если раньше Паршин начинал правильно питаться и его хватало недели на две-три, то в этот раз обошлось без срывов. Даже работа в пекарне не помешала. Примерно за год пекарь скинул 60 килограммов.

Дочка-красавица с младшим братом

— Я черпал информацию в Сети. Следил за питанием и участвовал в марафонах, которые находил в «Телеграме». Там расписывали рацион, и я ему следовал. Большое спасибо супруге — чаще всего она готовила здоровую еду. Хотя поначалу, конечно, было тяжело. Особенно со сладким — все равно покупаем его детям. Но потом втянулся, отвык. По крайней мере, для меня сладости перестали быть настолько вкусными.

Однако где-то на отметке 160 килограммов вес встал. В чем была ошибка, Сергей до сих пор не знает, но продолжать худеть по-прежнему не смог. В этот момент, признается он, «хотелось психануть и бросить все».

Желая похудеть, Паршин начал не только правильно питаться, но и заниматься спортом

— Тогда я пришел в большой социальный проект, где помогают худеть. Участвовал трижды. За первую неделю скинул около 20 килограммов, потом по 10–12. Мне все понравилось. Тренеры расписали план физических нагрузок и питания. Единственное — не так часто приезжал на тренировки, потому что живу далеко. Но при первой возможности, всегда стремился в зал, там тренер корректировал, рассказывал, что делать и есть, — рассказывает Паршин.

«Все едят булочки на завтрак, а ты — кашу или яйцо»

На протяжении трех месяцев участников сопровождают тренеры и психолог. Они помогают изменить отношение к еде. А теперь расскажем, чем питался Сергей, чтобы похудеть больше чем на центнер.

— На завтрак всегда каша или яйца в разном виде. Да, иногда сложно, если все уплетают булочки. Но опять же привыкаешь. На обед сложные углеводы: гречка, рис, реже макароны твердых сортов или картофель. Из мяса говядина, курица, пару раз в неделю — рыба. На ужин примерно то же самое, плюс овощи. Или омлет из белков. Ем я пять раз в день. На перекус обычно у меня протеиновый батончик. Они есть везде, и выбор огромный. Фрукты тоже можно: яблочко, грушу или банан.

Пьет только воду и кофе. Из алкоголя — красное сухое вино, но не больше бокала и не часто. На что-то покрепче, уверяет Паршин, его не тянет.

В прошлом году дочка Лиза окончила школу

По словам Сергея, столь скромный рацион за несколько лет совсем не надоел. Супруга разделяет увлеченность мужа здоровым питанием.

— Мы едим примерно одинаково, дети — по-другому. Им и сладкое берем, и, бывает, фаст-фуд, хотя я категорически против. Сам работаю в сфере общественного питания, знаю, как всё это делается. Но дети есть дети.

— Я могу съесть что-то вредное, устроить себе «выходной». Но заметил, что тот же шоколад кажется сахарной бомбой, а бургеры — очень жирными. Ну и отношение к еде тоже поменялось, проще стало. Съел да забыл, пошел дальше.

Несколько раз в неделю у Сергея тренировки в зале. Он держит вес около 92 килограммов. Больше худеть не хочет, а вот подтянуть обвисшую кожу — да. Планирует сделать операцию по ее удалению.

— Я смотрю на людей с лишним весом, и мне их жалко. Я сам прошел через это и знаю, как всё это тяжело и вредно для здоровья. Но пока человек сам не захочет измениться, его никто и ничто не заставит, как бы жестко это ни звучало.

Семья очень гордится папой. Близкие говорят, Сергей стал другим человеком.

Сергей придерживается диеты, а вы?

Да
Нет
Мне диеты ни к чему

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Комментарии
11
В телевизор не стрелять!
27 июля 2024, 11:52
Один и тот де человек, это точно. Но интересно что даже выражение глаз поменялось. До 200кг себя распустить - айяйяй.
Unclе Sam
27 июля 2024, 11:57
тюлень наоборот)))))
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