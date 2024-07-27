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Лето Ливни и ветер до 13 м/с: новосибирцев предупредили об ухудшении погоды

Ливни и ветер до 13 м/с: новосибирцев предупредили об ухудшении погоды

МЧС разослало предупреждение

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15 комментариев
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем прогреется до +19… +21 градуса

Об ухудшении погодных условий предупредили новосибирцев. По данным регионального МЧС, уже завтра, 28 июля, в город придут ливни и сильный ветер.

— Ожидаются местами ливни, гроза, усиление ветра до 18 м/с, — говорится в СМС-рассылке от МЧС.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 28 июля температура воздуха днем составит +27… +29 градусов, ночью столбики термометров покажут +19… +21 градус. Ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ранее НГС изучил прогноз погоды сервисов на август — до последнего месяца лета остается чуть больше двух недель. Месяц ожидается переменчивый, перепады температур могут доходить до 25 градусов, а на 12 дней прогнозируют дожди.

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Комментарии
15
274444392
27 июля 2024, 14:06
-10 нормально было бы. Куда такая жарень 38. Климатическое оборудование испытывают.
mirror
27 июля 2024, 13:54
Снова +27+29, ненавижу жару! когда +17+19 будет?!
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