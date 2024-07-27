Ливни и ветер до 13 м/с: новосибирцев предупредили об ухудшении погоды

Об ухудшении погодных условий предупредили новосибирцев. По данным регионального МЧС, уже завтра, 28 июля, в город придут ливни и сильный ветер.
— Ожидаются местами ливни, гроза, усиление ветра до 18 м/с, — говорится в СМС-рассылке от МЧС.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 28 июля температура воздуха днем составит +27… +29 градусов, ночью столбики термометров покажут +19… +21 градус. Ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Ранее НГС изучил прогноз погоды сервисов на август — до последнего месяца лета остается чуть больше двух недель. Месяц ожидается переменчивый, перепады температур могут доходить до 25 градусов, а на 12 дней прогнозируют дожди.
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