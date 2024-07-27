НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+28°

ясная погода, без осадков

ощущается как +30

1 м/c,

вос.

 742мм 65%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

Почему в Новосибирске подорожало такси

Выросли цены на такси
Работа в Новосибирске
На поделили перекресток
Новосибирск ведет соцсети
Расширение «Гастрокорта»
Июльфест в Новосибирске
Огромная опухоль у ребёнка
Разоблачили мифы об имплантах
Поддельные документы мигрантов
НГС в Telegram
Развлечения «Хотел показать, что умею делать вертушку, но вырубился»: Кологривый поделился историей уличных разборок в Новосибирске

«Хотел показать, что умею делать вертушку, но вырубился»: Кологривый поделился историей уличных разборок в Новосибирске

По словам актера, в детстве он занимался карате

241
2 комментария
Актер родом из Новосибирска

Об уличных разборках в Новосибирске рассказал актер Никита Кологривый. На шоу «История на миллион» на телеканале ТНТ Кологривый поделился историей, как однажды неудачно сходил на разборку с подростками.

— Это было в 13 лет, я тогда занимался карате и уже получил оранжевый пояс. Мы сидели во дворе у моих друзей, прибегает наш товарищ и рассказывает, что ребята с общаги оскорбили сестру нашего друга, нужно идти драться. Я друзьям сказал, что я каратист, нужно быть очень осторожными, ведь я могу навредить людям. Это была зима, был гололед, я хотел показать, что умею делать вертушку, чтобы те, кто был против нас, испугались бы, но я поскользнулся, упал и вырубился, — рассказал актер.

В итоге, по словам Кологривого, драка так и не состоялась. Конфликт урегулировали словами. Как отметил актер, он плохо рассказывает свои смешные истории, по его мнению, пересказ чужих историй ему дается лучше.

Ранее Кологривый вновь попал в скандал. Он покусал соведущего «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

ПО ТЕМЕ
Никита Кологривый Новосибирск Актер Драка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
27 июля 2024, 10:46
Это не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮 Афтары, вам нравится вот так открыто деградировать или тайно / по-глупости помогаете скорейшему краху своего иноагентского недо-СМИ?
Гость
27 июля 2024, 10:48
MалкoBa💩
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,48

Аслан,18

Алексей,40

Галина,40

Инна,54

Вадим,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление