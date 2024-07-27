«Хотел показать, что умею делать вертушку, но вырубился»: Кологривый поделился историей уличных разборок в Новосибирске

— Это было в 13 лет, я тогда занимался карате и уже получил оранжевый пояс. Мы сидели во дворе у моих друзей, прибегает наш товарищ и рассказывает, что ребята с общаги оскорбили сестру нашего друга, нужно идти драться. Я друзьям сказал, что я каратист, нужно быть очень осторожными, ведь я могу навредить людям. Это была зима, был гололед, я хотел показать, что умею делать вертушку, чтобы те, кто был против нас, испугались бы, но я поскользнулся, упал и вырубился, — рассказал актер.

