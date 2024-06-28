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Развлечения «Это шоу давно мое»: Никита Кологривый разгромил студию и кусался на съемках шоу Павла Воли

«Это шоу давно мое»: Никита Кологривый разгромил студию и кусался на съемках шоу Павла Воли

Выпуск с участием новосибирца выйдет в эфир в воскресенье

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15 комментариев
Артист также раскрыл, как решился на переезд в Москву ради карьеры

Актер из Новосибирска Никита Кологривый вновь попал в скандал. Он покусал соведущего «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Анонс нового выпуска шоу распространила пресс-служба телеканала. Кологривый стал гостем нового выпуска рассказал ведущим и зрителям, что на самом деле произошло в новосибирском баре, где артист покусал официантку.

Илья Соболев попытался спровоцировать Кологривого — устроить с ним скандал на новом месте. Уроженец Новосибирска не растерялся, мгновенно дал отпор Соболеву, перевернул стол Павла Воли со словами «это шоу давно уже мое» и начал крушить студию, где снимается передача.

В выпуске новосибирец расскажет зрителям, почему он ругал популярный сериал «Слово пацана», какие у него отношения с другими звездами проекта. Также Никита Кологривый раскроет интересные детали начала своей актерской карьеры и обстоятельства переезда в Москву.

— У меня были иллюзии насчет себя и насчет мира, в котором я нахожусь. А теперь я по-другому смотрю на профессию и на себя самого, по-другому строю диалог с собой, — говорит Кологривый в шоу.

Скоро у Никиты выходит спектакль «Маяковский. Я сам», в котором Кологривый играет главную роль. Рекламные фото для спектакля тоже стали мемом, как и тот самый новосибирский укус — все это Воля, Соболев и Кологривый обсудят в шоу. Оно выйдет на телеканале ТНТ в воскресенье, 30 июня, в 23:30.

Напомним, что новосибирец Никита Кологривый получил известность благодаря роли в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер рассказал НГС что думает о своем персонаже Кащее и романтизации бандитизма.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Никита Кологривый ТНТ Шоу Павел Воля
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Комментарии
15
трям-брям
28 июня 2024, 21:02
💩-гривый, Бузова… 50 оттенков жёлтого
Barmaleя
28 июня 2024, 20:56
Вопрос с намордником всё актуальнее...
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