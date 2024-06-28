«Это шоу давно мое»: Никита Кологривый разгромил студию и кусался на съемках шоу Павла Воли

Артист также раскрыл, как решился на переезд в Москву ради карьеры Источник: Пресс-служба телеканала ТНТ











Актер из Новосибирска Никита Кологривый вновь попал в скандал. Он покусал соведущего «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.



Анонс нового выпуска шоу распространила пресс-служба телеканала. Кологривый стал гостем нового выпуска рассказал ведущим и зрителям, что на самом деле произошло в новосибирском баре, где артист покусал официантку.



Илья Соболев попытался спровоцировать Кологривого — устроить с ним скандал на новом месте. Уроженец Новосибирска не растерялся, мгновенно дал отпор Соболеву, перевернул стол Павла Воли со словами «это шоу давно уже мое» и начал крушить студию, где снимается передача.



В выпуске новосибирец расскажет зрителям, почему он ругал популярный сериал «Слово пацана», какие у него отношения с другими звездами проекта. Также Никита Кологривый раскроет интересные детали начала своей актерской карьеры и обстоятельства переезда в Москву.



— У меня были иллюзии насчет себя и насчет мира, в котором я нахожусь. А теперь я по-другому смотрю на профессию и на себя самого, по-другому строю диалог с собой, — говорит Кологривый в шоу.



Скоро у Никиты выходит спектакль «Маяковский. Я сам», в котором Кологривый играет главную роль. Рекламные фото для спектакля тоже стали мемом, как и тот самый новосибирский укус — все это Воля, Соболев и Кологривый обсудят в шоу. Оно выйдет на телеканале ТНТ в воскресенье, 30 июня, в 23:30.

