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Экономика По беременности до 794 тысяч рублей. Какие пособия вырастут в 2025 году

По беременности до 794 тысяч рублей. Какие пособия вырастут в 2025 году

О плановом росте выплат рассказали в Госдуме

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24 комментария
В Госдуме рассказали о новых выплатах

Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году составит 794 тысячи рублей, а максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 69 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщают со ссылкой на члена комитета ГД по труду Екатерину Стенякину.

— Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно, — сказала Стенякина.

Также размер выплат по больничному за один день будет увеличен более чем в два раза. Он вырастет до 5,7 тысячи рублей против 2,7 тысячи рублей.

Также Стенякина напомнила об индексации пенсий. Ранее мы писали о том, как работающие пенсионеры будут получать пенсионные выплаты.

— Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го — на 4,5% и с 1 апреля 2025-го — на 2,2%, — сообщила она.

В 2025 году также увеличатся пособия для Героев России и Труда, ветеранов, инвалидов, жителей блокадного Ленинграда, ликвидаторов техногенных аварий и других категорий граждан. Ожидается, что их повысят на 4,5%, сказала парламентарий.

В 2025 году повысят пособия по беременности

Повысится также и сумма маткапитала. На его повышение выделено 694,2 миллиарда рублей.

— Исходя из темпов развития инфляции, в 2025 году материнский капитал при рождении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей, — добавила Екатерина Стенякина.

В 2025 году доходы военных должны увеличиться, как и пенсии, которые рассчитываются, исходя из их размера. Такую индексацию, как правило, проводят осенью на процент не меньше прогнозируемого процента инфляции, установленного в бюджете. В 2025 году он равен 4%.

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Пособия по беременности Новые выплаты Беременность Пенсии Маткапитал Социальные пенсии Пособие по уходу за ребенком Выплаты для ветеранов
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Комментарии
24
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
27 июля 2024, 11:26
Один немецкий художник так же вскармливал свою нацию.
Гость
27 июля 2024, 11:25
Нормалыные одного двух родят для себя не для выплат а бичи щас начнут плодить
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