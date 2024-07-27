По беременности до 794 тысяч рублей. Какие пособия вырастут в 2025 году

В Госдуме рассказали о новых выплатах Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году составит 794 тысячи рублей, а максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 69 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщают со ссылкой на члена комитета ГД по труду Екатерину Стенякину.



— Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно, — сказала Стенякина.

Также размер выплат по больничному за один день будет увеличен более чем в два раза. Он вырастет до 5,7 тысячи рублей против 2,7 тысячи рублей.

Также Стенякина напомнила об индексации пенсий. Ранее мы писали о том, как работающие пенсионеры будут получать пенсионные выплаты.

— Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2025 году повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го — на 4,5% и с 1 апреля 2025-го — на 2,2%, — сообщила она.

В 2025 году также увеличатся пособия для Героев России и Труда, ветеранов, инвалидов, жителей блокадного Ленинграда, ликвидаторов техногенных аварий и других категорий граждан. Ожидается, что их повысят на 4,5%, сказала парламентарий.

В 2025 году повысят пособия по беременности Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Повысится также и сумма маткапитала. На его повышение выделено 694,2 миллиарда рублей.



— Исходя из темпов развития инфляции, в 2025 году материнский капитал при рождении первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей, — добавила Екатерина Стенякина.

