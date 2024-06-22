Индексация без компенсаций: как работающим пенсионерам будут возвращать деньги и на что можно не рассчитывать

«Что думаешь, еще поработаем, раз индексацию вернули?» Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В Госдуму поступил законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, который в начале июня на ПМЭФ анонсировал Владимир Путин. Документ еще предстоит рассмотреть депутатам, в него могут быть внесены поправки, однако основные положения известны уже сейчас. Мы изучили документ и заявления властей, чтобы разобраться, как именно работающим пенсионерам будут возвращать пенсии.



Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Тем же, кто оставил работу после выхода на пенсию, выплаты повышают ежегодно. Уровень индексации устанавливает правительство, от года к году он может меняться в зависимости от уровня инфляции. Например, в 2016 году повышение составило всего 4%. Самая высокая индексация за эти годы была в 2022 году — тогда пенсии за год выросли на 19,46%.



Пенсии в России индексируют ежегодно — размер повышения зависит от инфляции Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Сейчас работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию выплат после увольнения. В этом случае ее проводят сразу за все пропущенные годы, пока пенсионер продолжал работать. Повышенные выплаты начинаются через три полных календарных месяца, следующих за месяцем увольнения.



Допустим, человек вышел на пенсию в апреле 2020 года, но продолжал работать до января 2024 года. В этом случае его пенсия не индексировалась в 2021, 2022 и 2023 годах. После увольнения пенсию пересчитают с учетом всех повышений за эти годы, и в мае он получит уже выплату в новом размере. Однако деньги, которые он получал бы в предыдущие годы, если бы индексация была проведена так же, как и для неработающих пенсионеров, он уже не получит.



Какая именно это сумма, зависит от изначального размера назначенной страховой пенсии — он рассчитывается индивидуально, ранее мы подробно разбирали формулу, которую использует Соцфонд. Поэтому как именно вырастут пенсии работающих пенсионеров, если закон примут, сказать можно только зная данные конкретного человека. Но мы попробуем показать на примере.



В 2016 году, когда работающим пенсионерам перестали индексировать выплаты, средний размер пенсии в России составлял 12,6 тысячи рублей, но для удобства расчетов мы возьмем круглую сумму — 10 тысяч рублей, так будет наглядней. В 2016 году индексация составила 4%, соответственно, эта сумма выросла на 400 рублей. В 2017-м индексацию установили на уровне 5,8% — увеличить на этот показатель нужно сумму после индексации за предыдущий год, то есть 10 400 рублей. Таким образом после индексации 2017 года 10 тысяч превращаются в 11. За все же годы сумма увеличилась почти в два раза.

За девять лет пенсия должна была вырасти почти в два раза Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Из внесенного в Госдуму законопроекта не следует, что в 2025 году пенсионерам компенсируют деньги за все пропущенные годы. Как объяснил глава Минтруда Антон Котяков, за этот период индексация будет происходить по прежним правилам — после увольнения. Но с 2026 года и дальше индексация будет проводиться так же, как для неработающих пенсионеров.



— В 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов, — приводит слова Котякова пресс-служба Минтруда. — Для расчета размера прибавки в будущем году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов. А включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности.

