Отток покупателей, продавцов и инвесторов? Чем грозит Wildberries скандальный развод Бакальчук

Для Татьяны Бакальчук, ее семьи и компании наступили непростые времена Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Даже далекие от политики россияне, конечно, уже знают о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров вдруг заступился за народный маркетплейс. Точнее, за Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Бизнесмен обратился к Кадырову за помощью, утверждая, что сделка по слиянию Wildberries и рекламной компании Russ является рейдерским захватом.



Владислав Бакальчук заявил, что его супруга «ограждена» от общения с ним и детьми. Он утверждает, будто сделка с Russ была навязана и за ней стоят «некие кавказцы». Кадыров пообещал оказать помощь и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову заняться вопросом. Делимханов тут же заявил, что все поручения будут выполнены быстро и на 100%. Интервью он дал нашим коллегам из «Фонтанки».



Основательница Wildberries и богатейшая женщина России быстро отреагировала на обвинения, заявив, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе с мужем. По ее словам, все детали сделки были согласованы с Владиславом с самого начала. В видеообращении Бакальчук подтвердила, что чувствует себя в безопасности и не нуждается в спасении.



Кстати, 99% Wildberries принадлежит Татьяне Бакальчук, а ее супругу — только 1%. Однако, по словам Владислава Бакальчука, у супругов нет брачного договора, что означает равное распределение всего имущества, нажитого в браке.



Теперь наблюдатели гадают, о каких «неких кавказцах» говорил Бакальчук. Фамилии называют самые разные, от сенатора Сулеймана Керимова до депутата Госдумы Бекхана Барахоева. Именно с ними неофициально связывают Russ — крупнейшего оператора наружной рекламы в России, с которым якобы слилась Wildberries. Бенефициарами компании являются братья Роберт и Леван Мирзояны. Подробности — в материале MSK1.RU.



Покупатели не заметят?

О слиянии Wildberries и Russ было объявлено в середине июня с целью создания крупнейшей в России цифровой торговой платформы. Сделка якобы получила одобрение властей. Генеральным директором новой объединенной группы компаний должна была стать Татьяна Бакальчук, а Роберт Мирзоян занял бы пост исполнительного директора.



Wildberries и Russ уже зарегистрировали совместное предприятие — ООО «РВБ», учредителями которого стали ООО «Вайлдберриз» (65%) и ООО «Стинн» (35%). Гендиректором новой компании стал Роберт Мирзоян, на нее переоформили около двух десятков дочерних юрлиц Wildberries. Между тем Wildberries в июле покинули два топ-менеджера — исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас.



После обвинений Кадырова в «рейдерском захвате» компания Russ в совместном заявлении с Wildberries сообщила, что работа продолжается в стабильном режиме и все обязательства исполняются в полном объеме. Обвинения в рейдерском захвате остались без комментариев. Братья Мирзояны также не прокомментировали ситуацию.



Руководитель аналитического департамента финансовой компании Amarkets Артем Деев считает, что последствия скандала вокруг Wildberries скорее ощутят инвесторы, а не рядовые покупатели.



— Всё продолжит работать в штатном режиме. Wildberries завершил 2023 год с выручкой в 539 млрд рублей, показав рост на 70% по сравнению с 2022 годом. Да, скандал вокруг развода совладельцев и слияния с Russ Outdoor будут иметь некоторый негативный эффект: например, притормозят реализацию ряда передовых проектов и задумок компании, — объяснил Деев журналисту MSK1. RU — Возможно, на фоне нервозности инвесторов немного просядут акции. Однако потребителей всё это не коснется: предпосылок для изменения или сокращения ассортимента или резкого роста цен я не вижу. У маркетплейса налаженная бизнес-модель взаимодействия с поставщиками и продавцами, и поскольку речь не идет о закрытии бизнеса или преследовании одного из владельцев, то и проблем не ожидается.



Доверие придется возвращать

Совсем другого мнения придерживается основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан. Она уверена, что последствия скандала ощутят и покупатели на маркетплейсе, и селлеры.



— Скандал вокруг Wildberries, безусловно, может оказать влияние на покупателей и их доверие к платформе. Предполагаю, что наибольший риск затронет товары, пользующиеся наибольшим спросом, такие как одежда, электроника и бытовая техника, — говорит Юлия Корчагина-Озджан в беседе с MSK1.RU — Думаю, что россияне могут отреагировать на происходящее двояко: некоторые могут начать искать альтернативные платформы, опасаясь нестабильности в работе Wildberries. А другие продолжат покупки, учитывая привлекательные цены и ассортимент.



— И много ли будет тех, кто из-за имиджевых скандалов уйдет с Wildberries?



— Многие россияне уже подсели на Wildberries из-за выгодных предложений, поэтому резкий отток покупателей маловероятен. Однако предполагаю, что, если ситуация вокруг компании не стабилизируется, это может вызвать изменения в поведении потребителей и снизить доверие к бренду.



— Wildberries привлекает низкими ценами. Они вырастут?



— Риски повышения цен есть. Но вот насколько могут именно подорожать товары на маркетплейсе, покажет только время. Если договорятся обоюдно, потери будут минимальными для компании и для клиентов в частности. А если судебные тяжбы затянутся, тем больше вероятности, что это повлияет напрямую на ценообразование.



Несмотря на текущие проблемы, платформа останется популярной среди россиян, хотя компании предстоит работать над восстановлением репутации и доверия.

