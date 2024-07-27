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Он и она Дава вышел в свет вместе с Мари Краймбрери — их совместное фото опубликовала Клава Кока

Дава вышел в свет вместе с Мари Краймбрери — их совместное фото опубликовала Клава Кока

Слухи об их романе ходят уже давно

518
7 комментариев
Фотографию опубликовала певица Клава Кока

Дава и Мари Краймбрери вышли в свет вместе — их фотографию опубликовала у себя в соцсетях певица Клава Кока: она праздновала день рождения. Ни Дава, ни Мари в своих соцсетях кадрами с мероприятия не делились.

Предположительно, роман Манукяна и Краймбрери начался в 2022 году, но оба все это время сохраняют молчание и официально себя парой не объявляют. Интернет пользователи пристально следят за развитием их отношений: по голосу они определили, что Давид отдыхал вместе с Мари на Мальдивах.

Доказательством связи Манукяна и Краймбрери подписчики считают лайки и комментарии, которые звезды оставляют друг другу.

Давид Манукян не раз признавался в том, что мечтает о семье и детях — он уже купил большую квартиру в Москве, и сообщил, что хочет оборудовать детскую и гардеробную для жены.

Блогер активно работает — Дава снимается в сериале и выпускает новые треки. Вместе со Стасом Костюшкиным они выпустили сингл «Потанцевал» и спели его в электричке.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
8
Гость
27 июля 2024, 09:55
Может заведете отдельный блог и будете там публиковать, кто кого сфотографировал, кто что съел и тп... А не тащить это на городской сайт.
Гость
27 июля 2024, 09:56
Явно уплаченные статейки. Ни дня без этих.
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