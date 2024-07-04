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Развлечения обзор Дава спел в электричке вместе со Стасом Костюшкиным — смотрим реакцию пассажиров

Дава спел в электричке вместе со Стасом Костюшкиным — смотрим реакцию пассажиров

Артисты помирились — их ссора оказалась шуткой

590
11 комментариев
Давид Манукян и Стас Костюшкин выпустили совместный трек

Давид Манукян и Стас Костюшкин запели в электричке — так они продвигают свой совместный трек «Потанцевал». Пассажиры удивились неожиданному появлению артистов, снимали их на телефон, а некоторые пританцовывали под заводной ритм песни.

— Свадьбы, корпоративы — бесплатно и внезапно. Принимаем заявки здесь в комментариях, трек «Потанцевал» уже во всех электричках, — пошутил Давид Манукян в своем Instagram*.

Оба певца активно рекламируют совместное творение — до электрички они снимали видео на автомойке, демонстрируя накачанные рельефные фигуры. Кроме того, Манукян и Костюшкин разыграли скандал вокруг песни: Дава заявил, что Стас украл его трек. Уловка сработала — интерес к «Потанцевал» подскочил моментально.

Давид Манукян развивает не только музыкальную, но и актерскую карьеру — стало известно, что шоумен получил главную роль в сериале «Интересное положение»: он сыграет возможного отца двойняшек.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Давид Манукян DAVA Стас Костюшкин Электричка
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Комментарии
14
Пьер Дун Лахтинский
4 июля 2024, 12:02
божечки...какая только шелупонь не лезет на сцену...еще и считаютсЯ популярными...только поэтому можно судить насколько культура в России деградировала...и это реальное дно....
Grape Reflection 🍇
4 июля 2024, 12:13
Артисты уехали, а осталось то, что осталось
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