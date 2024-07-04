Дава спел в электричке вместе со Стасом Костюшкиным — смотрим реакцию пассажиров

Давид Манукян и Стас Костюшкин выпустили совместный трек Источник: Telegram-канал DAVA TV











Давид Манукян и Стас Костюшкин запели в электричке — так они продвигают свой совместный трек «Потанцевал». Пассажиры удивились неожиданному появлению артистов, снимали их на телефон, а некоторые пританцовывали под заводной ритм песни.



— Свадьбы, корпоративы — бесплатно и внезапно. Принимаем заявки здесь в комментариях, трек «Потанцевал» уже во всех электричках, — пошутил Давид Манукян в своем Instagram*.

Источник: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Оба певца активно рекламируют совместное творение — до электрички они снимали видео на автомойке, демонстрируя накачанные рельефные фигуры. Кроме того, Манукян и Костюшкин разыграли скандал вокруг песни: Дава заявил, что Стас украл его трек. Уловка сработала — интерес к «Потанцевал» подскочил моментально.



Давид Манукян развивает не только музыкальную, но и актерскую карьеру — стало известно, что шоумен получил главную роль в сериале «Интересное положение»: он сыграет возможного отца двойняшек.

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