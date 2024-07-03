Дава — отец двойняшек? Актер попал в «Интересное положение» — новостями он поделился в соцсетях

Давид Манукян опубликовал кадры со съемок у себя в соцсетях Источник: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Давид Манукян получил главную роль в сериале «Интересное положение» — это проект от кинокомпании братьев Андреасян.



— Начались съемки в новом проекте. Сериал, который заставит вас испытать весь спектр эмоций. Тут можно посмеяться, погрустить и задуматься о важном. Я рад, что у у нас такая команда, всё время съемок проходит в удовольствие. Процесс покажу в сторис. Как думаете, о чем сериал? Подсказка на фото, — написал Давид у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Судя по названию проекта — речь в нем пойдет о беременности. Сюжет закручивается вокруг девушки Лады, которую бросил парень прямо в день их годовщины. Она едет в клуб, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей. Там девушка и встречает давнего знакомого, который готов залечить ее душевные раны. Спустя время Лада понимает, что беременна. Ситуация принимает необычный оборот, опираясь на малоизвестный медицинский факт: женщина может родить двойняшек от разных мужчин. Лада попадает именно в такую ситуацию, теперь ей предстоит узнать, кто отец.

Блогер делится процессом съемок в соцсетях Источник: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Это не первая роль Манукяна — актерскую карьеру он начал еще в прошлом году, появившись в сериале «Здравствуйте, вам пора», а после поделился с подписчиками еще одной работой «Мокрые майки».



Во время интервью для НГС Давид Манукян признавался, что мечтал попробовать себя в роли актера. К работе над своим первым проектом он подошел со всей ответственностью, нанимал преподавателя из ВГИК. Ему было интересно поработать в разных жанрах, одинаково интересно сыграть и романтического персонажа, и антигероя.

Еще один новосибирец добился успеха на поприще киноискусства — Степан Белозеров проявил себя в фильме «Лёд 3», он сыграл хоккеиста Серегу Орлова, влюбленного в фигуристку Надю Горину.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

