НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

южн.

 740мм 69%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,99
EUR 93,69

СРОЧНО

Разыгрываем «Айфон» — вот правила

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Проблемы с самолётами S7
12 юных выпускниц
Жалобы на зарплаты в метро
Бизнес на кубиках
Афиша на июль
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
НГС в Telegram
Развлечения обзор Дава — отец двойняшек? Актер попал в «Интересное положение» — новостями он поделился в соцсетях

Дава — отец двойняшек? Актер попал в «Интересное положение» — новостями он поделился в соцсетях

Давид Манукян задействован в новом кинопроекте братьев Андреасян

784
8 комментариев
Давид Манукян опубликовал кадры со съемок у себя в соцсетях

Давид Манукян получил главную роль в сериале «Интересное положение» — это проект от кинокомпании братьев Андреасян.

— Начались съемки в новом проекте. Сериал, который заставит вас испытать весь спектр эмоций. Тут можно посмеяться, погрустить и задуматься о важном. Я рад, что у у нас такая команда, всё время съемок проходит в удовольствие. Процесс покажу в сторис. Как думаете, о чем сериал? Подсказка на фото, — написал Давид у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Судя по названию проекта — речь в нем пойдет о беременности. Сюжет закручивается вокруг девушки Лады, которую бросил парень прямо в день их годовщины. Она едет в клуб, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей. Там девушка и встречает давнего знакомого, который готов залечить ее душевные раны. Спустя время Лада понимает, что беременна. Ситуация принимает необычный оборот, опираясь на малоизвестный медицинский факт: женщина может родить двойняшек от разных мужчин. Лада попадает именно в такую ситуацию, теперь ей предстоит узнать, кто отец.

Блогер делится процессом съемок в соцсетях

Это не первая роль Манукяна — актерскую карьеру он начал еще в прошлом году, появившись в сериале «Здравствуйте, вам пора», а после поделился с подписчиками еще одной работой «Мокрые майки».

Во время интервью для НГС Давид Манукян признавался, что мечтал попробовать себя в роли актера. К работе над своим первым проектом он подошел со всей ответственностью, нанимал преподавателя из ВГИК. Ему было интересно поработать в разных жанрах, одинаково интересно сыграть и романтического персонажа, и антигероя.

Еще один новосибирец добился успеха на поприще киноискусства — Степан Белозеров проявил себя в фильме «Лёд 3», он сыграл хоккеиста Серегу Орлова, влюбленного в фигуристку Надю Горину.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Давид Манукян DAVA Сарик Андреасян Сериал Съемки в сериале
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
3 июля 2024, 12:47
Надоело читать одно и тоже. Давай да Бузова. Больше то писать видимо не о чем.
Фродо Бэггинс
3 июля 2024, 13:01
бездарность
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Знакомства

Viktoriya,  27

Helen,  48

Сергей,  34

Дено,  23

Serg,  44

Илья,  41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление