Красавчик с ОбьГЭС: новосибирец сыграл одну из главных ролей в фильме «Лёд 3» — что известно о молодой звезде

14 февраля на экраны вышла третья часть кинофраншизы «Лёд». Одну из главных ролей исполнил молодой актер Степан Белозеров. Он сыграл хоккеиста Серегу Орлова, влюбленного в фигуристку Надю Горину — героиню Анны Савранской. Зрители оценили красивую и романтичную историю любви, отметив игру Белозерова. Родина Степана — Новосибирск, первые шаги на пути к большому кино он начал именно здесь. Рассказываем, что известно об еще одном звездном земляке.
Начало карьеры
Степану Белозерову 25 лет, он родился весной 1998 года. Окончив среднюю школу № 80, Степан поехал в столицу, чтобы получить актерское образование. Он поступил в школу-студию МХАТ и учился на курсе преподавателя Виктора Рыжакова — он же является худруком театра «Современник», куда устроился работать начинающий актер в 2020 году после получения диплома. Во время учебы играл в спектаклях.
Еще до Москвы Белозеров пробовал себя в короткометражках — преимущественно это были работы новосибирского режиссера Олега Захарова. Зритель мог увидеть Степана в фильмах «Мобильник», «Елки-палки» и «Проще, чем кажется». В детской комедийной картине «Осторожно, каникулы» Захаров задействовал Степана в главной роли — можно сказать, что это была его первая серьезная работа. Степан тогда учился в 10-м классе.
После окончания учебы Степана Белозерова стали замечать и другие российские режиссеры. В 2021 году ему предложили участие в многосерийном детективном триллере «Моя большая тайна», а потом он сыграл главную роль в спортивной драме «Вираж».
В 2022 году на новосибирца посыпались предложения, второстепенные роли периодически менялись на главные. Из тех, что на слуху, — сериалы «13 клиническая», «Черная весна» или «Конец света», фильмы «Саша» и «1941. Крылья над Берлином».
Среди работ Белозерова выделяют главную роль в психологической драме «Лунатики»: истории о похищении матерью молодого рэпера-наркомана. Героя помещают в клинику, где подвергают жестокому лечению. Что на самом деле случилось с парнем, зрители пытаются выяснить вместе со следователем.
«Лёд 3» и любовь
В ноябре прошлого года стало известно, что Степан Белозеров сыграет в фильме «Лёд 3». На премьере фильма артист признался журналистам, что смотрел только вторую часть фильма, но она ему понравилась.
— Мой герой — хоккеист, профессионал в своем деле. Его волнуют социальные вещи, такие как взаимоотношения с другими людьми. Он привык все время находиться на льду и не понимает, что же такое нагрелось в его груди, почему он волнуется, почему у него все падает из рук, почему он влюбился. Он со всей мощью забивает голы и вдруг оказывается совершенно беспомощным перед хрупкой девушкой, он не знает, что ему делать. Приходится приспосабливаться, слушать себя и понимать — что я делаю не так, что я на самом деле хочу, — описывает своего героя Степан Белозеров.
Еще немного фактов
У актера есть старший брат Александр и любимая девушка Анна, тоже актриса. Белозеров неплохо умеет кататься на коньках, но предпочитает сноуборд. У актера есть собака по кличке Бастер.
С 2021 года Белозеров — ударник в группе Uncle Pecos, у коллектива вышло два мини-альбома: HYMN и dilemma. А в 2023 году в своей видеовизитке Степан рассказывал, что работал водителем в «Яндекс.Такси».
Еще истории о звездах из Новосибирска
Тот самый медиатор: томский актер Андрей Бурковский уехал из России — за что его успели полюбить зрители и чем он занят в США.
Свой «Метод»: как диджей из Rock City стал композитором и написал музыку к популярным сериалам (вы их смотрите каждый день).
Водянова, подвинься! Сибирячка с суровым взглядом покоряет мировые подиумы — с чего все началось.
* Instagram — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории России.