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Красавчик с ОбьГЭС: новосибирец сыграл одну из главных ролей в фильме «Лёд 3» — что известно о молодой звезде

25-летний Степан Белозеров успел поработать в такси и выпустить два мини-альбома с группой

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В фильме «Лёд 3» новосибирец Степан Белозеров сыграл роль дерзкого хоккеиста Сереги Орлова

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14 февраля на экраны вышла третья часть кинофраншизы «Лёд». Одну из главных ролей исполнил молодой актер Степан Белозеров. Он сыграл хоккеиста Серегу Орлова, влюбленного в фигуристку Надю Горину — героиню Анны Савранской. Зрители оценили красивую и романтичную историю любви, отметив игру Белозерова. Родина Степана — Новосибирск, первые шаги на пути к большому кино он начал именно здесь. Рассказываем, что известно об еще одном звездном земляке.

Начало карьеры

Степану Белозерову 25 лет, он родился весной 1998 года. Окончив среднюю школу № 80, Степан поехал в столицу, чтобы получить актерское образование. Он поступил в школу-студию МХАТ и учился на курсе преподавателя Виктора Рыжакова — он же является худруком театра «Современник», куда устроился работать начинающий актер в 2020 году после получения диплома. Во время учебы играл в спектаклях.

Степан Белозеров нередко рассказывает в соцсетях о своем детстве

Степан Белозеров нередко рассказывает в соцсетях о своем детстве

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Еще до Москвы Белозеров пробовал себя в короткометражках — преимущественно это были работы новосибирского режиссера Олега Захарова. Зритель мог увидеть Степана в фильмах «Мобильник», «Елки-палки» и «Проще, чем кажется». В детской комедийной картине «Осторожно, каникулы» Захаров задействовал Степана в главной роли — можно сказать, что это была его первая серьезная работа. Степан тогда учился в 10-м классе.

Актер активно ведет соцсети, где делится моментами из жизни

Актер активно ведет соцсети, где делится моментами из жизни

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После окончания учебы Степана Белозерова стали замечать и другие российские режиссеры. В 2021 году ему предложили участие в многосерийном детективном триллере «Моя большая тайна», а потом он сыграл главную роль в спортивной драме «Вираж».

В 2022 году на новосибирца посыпались предложения, второстепенные роли периодически менялись на главные. Из тех, что на слуху, — сериалы «13 клиническая», «Черная весна» или «Конец света», фильмы «Саша» и «1941. Крылья над Берлином».

Кадр из фильма «Саша»

Кадр из фильма «Саша»

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Среди работ Белозерова выделяют главную роль в психологической драме «Лунатики»: истории о похищении матерью молодого рэпера-наркомана. Героя помещают в клинику, где подвергают жестокому лечению. Что на самом деле случилось с парнем, зрители пытаются выяснить вместе со следователем.

Степан в фильме «Лунатики»

Степан в фильме «Лунатики»

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«Лёд 3» и любовь

В ноябре прошлого года стало известно, что Степан Белозеров сыграет в фильме «Лёд 3». На премьере фильма артист признался журналистам, что смотрел только вторую часть фильма, но она ему понравилась.

Кадр из фильма «Лёд 3»

Кадр из фильма «Лёд 3»

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— Мой герой — хоккеист, профессионал в своем деле. Его волнуют социальные вещи, такие как взаимоотношения с другими людьми. Он привык все время находиться на льду и не понимает, что же такое нагрелось в его груди, почему он волнуется, почему у него все падает из рук, почему он влюбился. Он со всей мощью забивает голы и вдруг оказывается совершенно беспомощным перед хрупкой девушкой, он не знает, что ему делать. Приходится приспосабливаться, слушать себя и понимать — что я делаю не так, что я на самом деле хочу, — описывает своего героя Степан Белозеров.

Еще немного фактов

У актера есть старший брат Александр и любимая девушка Анна, тоже актриса. Белозеров неплохо умеет кататься на коньках, но предпочитает сноуборд. У актера есть собака по кличке Бастер.

Группа Uncle Pecos и пёс Бастер

Группа Uncle Pecos и пёс Бастер

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С 2021 года Белозеров — ударник в группе Uncle Pecos, у коллектива вышло два мини-альбома: HYMN и dilemma. А в 2023 году в своей видеовизитке Степан рассказывал, что работал водителем в «Яндекс.Такси».

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