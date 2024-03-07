Красавчик с ОбьГЭС: новосибирец сыграл одну из главных ролей в фильме «Лёд 3» — что известно о молодой звезде

— Мой герой — хоккеист, профессионал в своем деле. Его волнуют социальные вещи, такие как взаимоотношения с другими людьми. Он привык все время находиться на льду и не понимает, что же такое нагрелось в его груди, почему он волнуется, почему у него все падает из рук, почему он влюбился. Он со всей мощью забивает голы и вдруг оказывается совершенно беспомощным перед хрупкой девушкой, он не знает, что ему делать. Приходится приспосабливаться, слушать себя и понимать — что я делаю не так, что я на самом деле хочу, — описывает своего героя Степан Белозеров.