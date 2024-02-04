Водянова, подвинься! Сибирячка с суровым взглядом покоряет мировые подиумы — с чего все началось

Продолжая серию о сибиряках, добившихся мировой известности, мы обошли стороной сферу моделинга, и совершенно зря. Уроженка Новосибирска София Стейнберг очаровала люксовых дизайнеров — девушка смело и уверенно шагает по подиуму в одеждах именитых кутюрье. В конце января София появилась на неделе моды в Париже, где продемонстрировала изящное платье от Жана-Поля Готье. Рассказываем, что известно о красивой и успешной сибирячке.
Из школы — на подиум
София родилась в Новосибирске. О себе девушка рассказывает немного. В нескольких интервью она признавалась, что в детстве была одиночкой, посещала художественную школу — ей нравится рисовать и фотографировать. Девочка в очках и забрызганных краской джинсах не считала себя симпатичной и даже не думала о карьере модели.
Тем не менее в подростковом возрасте София все-таки начала интересоваться сферой и проявлять себя. Первый опыт она получила в агентстве Global Russian Models. Когда девочке было 12 лет, ее заметил региональный модельный скаут и показал снимки агентству Avant Models. Девочка получила предложение поехать в модельный лагерь.
Япония стала первой страной, куда София отправилась в рабочую поездку. Несколько лет она работала в Азии, потом ее начали брать на показы в Европе, она прошлась по подиумам в Нью-Йорке, Милане, Париже, Лондоне. В марте 2019-го Стейнберг открыла показ Givenchy, а в следующем году стала одной из трех манекенщиц с наибольшим количеством выходов на подиум, сделав 37 показов.
«Была уверена, что меня не возьмут»
В 2020 году София Стейнберг оказалась в изоляции в новосибирской квартире из-за бушующего ковида и карантина. Пауза никак не сказалась на модельной карьере. В тот период София готовилась к сдаче ЕГЭ, читала, занималась искусством — ей нравится писать портреты.
В 17 лет она попала на обложку российского журнала Vogue, для которого нарисовала свой автопортрет — об этом ее попросили представители издания. Номер посвятили искусству.
— Я была в смятении, когда попросили нарисовать автопортрет, ведь я никогда ничего не придумывала в короткие сроки и обычно рисую спонтанно. Я даже думала отказаться, но ко мне резко пришёл абсолютно четкий образ и на написание ушло пару дней, — рассказала корреспонденту НГС София Стейнберг.
Сибирячка призналась, что стиль, в котором она себя изобразила, был для нее чем-то новым. Обычно София рисовала лица довольно схематично и преувеличенно, но в этот раз ей захотелось отказаться от голубой кожи или громадных глаз и попробовать написать что-то приближённое к реализму. Одежду ей помогал выбирать стилист Vogue.
— Мне прислали коллекцию Louis Vuitton, в показе которой я участвовала, и попросили выбрать оттуда образ, — сказала модель.
Издание Vogue приводит цитату Юлии Шавыриной, главы модельного агентства Avant, которая хвалит сваю подопечную: «Она искренне увлекается искусством, много читает, рисует, фотографирует, кастомизирует свою одежду и обувь, учит иностранные языки и воспринимает работу модели как инструмент для воплощения каждой своей мечты».
— Я приходила на кастинги больших брендов, будучи уверенной, что меня не возьмут, а потому совсем не волновалась. И это, кажется, сыграло мне на руку, — говорила девушка в интервью модному изданию.
В 2021 году София стала лучшей моделью — ее оценивали зрители. Итоги подводил сайт models. София сотрудничает с такими модными брендами как Simone Rocha и Valentino, Dior, Saint Laurent и Max Mara. Девушке выразил симпатию популярный дизайнер Джон Гальяно, назвав сестрой по стилю. Ему понравились кеды, будто бы покрытые кровью, но на самом деле это была всего лишь краска.
Сегодня София является одной из самых востребованных моделей в индустрии. Одни называют ее гением, другие считают, что в скором времени она затмит Ирину Шейк и Наталью Водянову. Соцсети описывают ее как девушку с суровым взглядом и уверенной походкой.
В 2024 году София появилась на парижской неделе моды в изящном черном платье от Жана-Поля Готье.
Известно, что в будущем София мечтает стать дизайнером. Девушка предпочитает общаться только с мировыми знаменитостями, поддерживает отношениями с представителями фэшн-индустрии.
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