Водянова, подвинься! Сибирячка с суровым взглядом покоряет мировые подиумы — с чего все началось

В 17 лет она попала на обложку российского журнала Vogue, для которого нарисовала свой автопортрет — об этом ее попросили представители издания. Номер посвятили искусству.



— Я была в смятении, когда попросили нарисовать автопортрет, ведь я никогда ничего не придумывала в короткие сроки и обычно рисую спонтанно. Я даже думала отказаться, но ко мне резко пришёл абсолютно четкий образ и на написание ушло пару дней, — рассказала корреспонденту НГС София Стейнберг.

Сибирячка призналась, что стиль, в котором она себя изобразила, был для нее чем-то новым. Обычно София рисовала лица довольно схематично и преувеличенно, но в этот раз ей захотелось отказаться от голубой кожи или громадных глаз и попробовать написать что-то приближённое к реализму. Одежду ей помогал выбирать стилист Vogue.