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В поисках Софьи: как дочь новосибирских ученых покорила Голливуд и снялась вместе с Джаредом Лето

Успех Софье Васильевой принесла роль румынской эмигрантки — персонажа романа Джона Грина

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Рассказываем, как голливудская актриса с сибирскими корнями покоряет Голливуд с самого детства

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Только нам кажется, что мы написали уже обо всех известных личностях из Новосибирска, добившихся славы в кино или шоу-бизнесе, как на горизонте появляется новый герой. Корни голливудской актрисы Софьи Васильевой, как выяснилось, — в нашем городе. Софья больше известна среди молодежи, особенно после выхода мини-сериала «В поисках Аляски», где она сыграла эмигрантку из Румынии. Рассказываем, что известно про звездную сибирячку.

Детство

Родители Софьи Васильевой — эмигранты из Новосибирска. Оба — ученые: отец занимался физикой, а мать — биологией. В начале 90-х супруги решили переехать в США, и их дочь родилась уже в Америке — в Миннеаполисе. Известно, что девочка с раннего возраста начала проявлять интерес к актерскому мастерству и окончила специальную школу «Барбизон». Родители не стали препятствовать и огорчаться из-за того, что дочь не пошла по их стопам.

Софья с родителями

Софья с родителями

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Девочка начала свою путь к успеху как модель. В 7 лет ее заметили агенты из Международной ассоциации моделирования и талантов (IMTA) в Нью-Йорке, в 2000-м году на конкурсе «Лучшая детская модель Америки» она получила 2-е место.

В 2014 году Софья Васильева окончила Колумбийский университет, получив степень бакалавра в области искусства. Кроме того, она получила образование в области лингвистики и управления бизнесом. Девушка говорит на двух языках — русском и английском.

Работа в кино

Софья была очаровательным и милым ребенком

Софья была очаровательным и милым ребенком

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Как часто бывает, карьера модели приводит к тому, что рано или поздно будущую звезду заметят продюсеры и пригласят на кастинг. Так случилось и у Софьи: ее дебют как актрисы случился в 2001 году в сериале «Агентство», где она сыграла роль русской девочки по имени Елена. В 2003 году Васильева сыграла уже главную роль в малоизвестном фильме «Приключения Элоизы».

Кадр из фильма «Элоиза 2: Рождество»

Кадр из фильма «Элоиза 2: Рождество»

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После Софья появилась в сериале «Медиум» в роли Ариэль Дюбуа, в котором снималась несколько лет — с 2005 по 2011 год. За роль Ариэль американская актриса русского происхождения была номинирована на премию «Молодой актер» и получила победу в категории «Лучшая молодая актриса второго плана». В 2010 года Софья победила в такой же номинации, но за фильм «Мой ангел-хранитель» с Кэмерон Диаз в главной роли.

Популярность

Софья Васильева в сериале «Медиум»

Софья Васильева в сериале «Медиум»

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Софью начали узнавать и все чаще приглашать на кастинги, популярность росла. Молодая актриса снялась в таких сериалах как «Закон и порядок», «Супергерл», «Люцифер».

Известность в России к девушке пришла после того, как она появилась в мини сериале 2019 года «В поисках Аляски» — экранизации романа Джона Грина о девушке, которая бесследно пропала. Ее исчезновение переворачивает жизнь ее близких.

Актриса снялась в мини-сериале в «Поисках Аляски», где сыграла роль румынской эмигрантки

Актриса снялась в мини-сериале в «Поисках Аляски», где сыграла роль румынской эмигрантки

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На счету у Софьи Васильевой около 30 ролей в кино. Ее последние работы, которые были высоко оценены критиками, — боевик «13 минут» и детектив «Драма в деталях», в котором Софья снялась вместе с популярными актерами: Джаредом Лето и Рами Малеком.

Личная жизнь

Софье Васильевой 31 год

Софье Васильевой 31 год

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Американская сибирячка не афиширует подробности личной жизни, но фанаты Софьи полагают, что девушка не свободна. Известно, что актриса любит заниматься гимнастикой, что помогает ей поддерживать форму. В соцсетях она делится фотографиями из путешествий и публикует кадры со своей собакой.

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