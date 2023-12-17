В поисках Софьи: как дочь новосибирских ученых покорила Голливуд и снялась вместе с Джаредом Лето

Девочка начала свою путь к успеху как модель. В 7 лет ее заметили агенты из Международной ассоциации моделирования и талантов (IMTA) в Нью-Йорке, в 2000-м году на конкурсе «Лучшая детская модель Америки» она получила 2-е место.

В 2014 году Софья Васильева окончила Колумбийский университет, получив степень бакалавра в области искусства. Кроме того, она получила образование в области лингвистики и управления бизнесом. Девушка говорит на двух языках — русском и английском.

Работа в кино