Сибирячка учит студентов актерскому мастерству в Голливуде и снимается в популярных сериалах Netflix. Кто она?

Для того чтобы добиться успеха в Голливуде и сделать карьеру в кино, необходимо обладать внешностью Анджелины Джоли, харизмой Брэда Питта и деньгами Сэмюэля Л. Джексона. Это стереотипное мнение уже давно поросло мхом и не имеет под собой никаких оснований. Сибирячка Светлана Ефремова на своем примере доказала, что получить желаемое можно упорным трудом и любовью к тому, чем занимаешься. Красота и финансы — лишь приятный бонус: хорошо, если они есть, при этом мир не рухнет, если таковые отсутствуют. Обладая абсолютно нетипичной для актрисы внешностью, Светлана Ефремова практически штурмом взяла Голливуд: сегодня она учит актерскому мастерству будущих звезд кино и театра, снимается в сериалах и живет свою лучшую жизнь.
Переезд в США
Светлана Ефремова родилась и выросла в Новосибирске. В 1984 году окончила ЛГИТМиК им. Черкасова, играла в Ленинградском ТЮЗе и работала в театре-студии «Время». В 1990-е в составе актерской труппы Светлана отправилась в Нью-Йорк на гастроли со спектаклем «Дядя Ваня», который 6 недель показывали на Бродвее.
После планировались гастроли по Канаде. Время между поездками Светлана посвятила мастер-классам в региональных американских вузах, которые организовал менеджер труппы. Сибирячка выступила перед студентами Огайского университета — профессионализм русской актрисы был так высоко оценен, что по приезде в Москву Светлана получила предложение вернуться и продолжить преподавание.
Упускать свой шанс сибирячка не стала, собрала чемоданы и отправилась покорять Штаты. Светлана окончила аспирантуру Йельской школы драмы, так как хотела избавиться от акцента. После она стала деканом драматического отделения Калифорнийского университета. Кроме того, актрису начали активно приглашать на съемки в кино.
Работа в кино
Российскому зрителю Светлана может быть известна по фильмам «Бунтарка» или «Белый олеандр», сериалам «Бесстыжие», «Американцы», «Западное крыло». Некоторые могли узнать ее в пятом сезоне «Карточного домика». Всего в послужном списке актрисы более 45 работ.
В интервью сайту «Кинопоиск» Светлана Ефремова призналась, что никогда не мечтала о звездной карьере. Она осталась в США случайно: говорит, что, напротив, если бы задалась целью добиться славы и стать миллионершей, то ничего бы не вышло. Для Ефремовой деньги — не цель, а следствие. По ее наблюдениям, ученики, которые задались целью заработать и стать известными, едва ли добились того, чего хотели.
Благодаря учебе в Йельском университете Светлана Ефремова смогла найти агента, который продвигал ее как актрису. Во-первых, к персоне есть интерес после выпуска, а во-вторых, если актер играл на Бродвее, то получается наоборот: не он ищет агента, а агент ищет его. С Ефремовой хотели сотрудничать сразу несколько агентств, и сибирячка выбрала того, чьи условия ей ближе. Сотрудничество продолжается уже более 15 лет.
Пожаловаться на отсутствие ролей сибирячка не может: то она играет роль врача, то адвоката, то шпионки. Получает то главные, то эпизодические роли. Изначально Ефремова играла исключительно русских персонажей, но со временем ярлык был снят, и Светлана стала вживаться в роль американок — это связано с тем, что в начале карьеры люди, которые создают кино, еще не знают, кто перед ними, не могут оценить профессионализм. С количеством ролей суть становится ясна и стереотип «русская актриса в Голливуде должна играть только русских» пропадает.
Преподавание
Преподавательскую карьеру Светлана Ефремова строить тоже не планировала. Преподаванием она занималась, когда между съемками возникали долгие паузы: их нужно было заполнить непременно чем-то важным. Начинала с доцента, дослужилась до декана. За более чем 18 лет преподавания актерского мастерства в Америке Светлана Ефремова выпустила 6 поколений актеров — это примерно 3000 студентов.
В интервью «Кинопоиску» она рассказала, что первое поколение учеников сильно отличается: последние много сидят в телефонах, закрытые, чтобы их раскрепостить, требуется гораздо больше усилий. Около 40% из них работают по профессии, идут в кино или театр. Многие после выпуска идут в аспирантуру и сами начинают преподавать, а некоторые идут в бизнес и становятся менеджерами, агентами, продюсерами или сценаристами. Со студентами у Ефремовой дружеские отношения — она со многими продолжает общение, встречается, ходит в бар и обязательно приходит посмотреть на их работы.
Личная жизнь
В Америке Светлана Ефремова встретила любовь и обрела счастье. Именно встреча с будущим мужем повлияла на ее решение остаться в США. С Патриком Ридом она вместе уже больше 30 лет, у пары двое взрослых детей. В социальной сети Instagram* Светлана часто публикует семейные фотографии и выглядит на них счастливой. Известно, что дети не пошли по стопам родителей и выбрали совершенно другие профессии: дочь изучает психологию, а сын увлекается политикой и историей.
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