Сибирячка учит студентов актерскому мастерству в Голливуде и снимается в популярных сериалах Netflix. Кто она?

Для того чтобы добиться успеха в Голливуде и сделать карьеру в кино, необходимо обладать внешностью Анджелины Джоли, харизмой Брэда Питта и деньгами Сэмюэля Л. Джексона. Это стереотипное мнение уже давно поросло мхом и не имеет под собой никаких оснований. Сибирячка Светлана Ефремова на своем примере доказала, что получить желаемое можно упорным трудом и любовью к тому, чем занимаешься. Красота и финансы — лишь приятный бонус: хорошо, если они есть, при этом мир не рухнет, если таковые отсутствуют. Обладая абсолютно нетипичной для актрисы внешностью, Светлана Ефремова практически штурмом взяла Голливуд: сегодня она учит актерскому мастерству будущих звезд кино и театра, снимается в сериалах и живет свою лучшую жизнь.