Балабановская Анжелика: как жила до популярности эффектная брюнетка Агния Кузнецова (да, она из Новосибирска)

Наш город богат на талантливых людей — это факт. Много известных деятелей кино, музыки и шоу-бизнеса родились и выросли в Новосибирске. Так, прилежный студент медицинского университета Митя Фомин стал поп-звездой (и мечтой всех девчонок
Детство и юность
Агния Кузнецова родилась в 1985 году в Новосибирске, но детство будущей актрисы прошло у бабушки в селе Озеро-Карачи. Папа девочки — Евгений — был художником-сюрреалистом, а мама — Майя — работала преподавателем декоративно-прикладного искусства в Новосибирском педагогическом университете. Тяга к искусству от родителей передалась и дочери — она переняла способность к рисованию: в 8 лет она уже писала маслом и училась грунтовать холсты. Известно, что большую роль в воспитании Агнии сыграл отец, именно он развивал в ней творческие способности, приучал к чтению, показывал ей видеокассеты с фильмами Тарковского и постановками театра «Современник», которые Агния заучивала наизусть.
Когда Агнии исполнилось 12 лет, отец отвел ее в музыкальную школу, но преподаватели отказались с ней работать, заявив, что у ребенка нет слуха. Отец и дочь не сильно расстроились и вместо музыкальной школы пришли в театральную студию, где Агнию сразу взяли в старшую группу — накануне она заняла первое место в конкурсе чтецов. Девочке нравилось внимание зрителей, она с большим удовольствием выступала на сцене, именно тогда, еще в юности, она поняла, что хочет стать актрисой.
Когда Агнии исполнилось 13 лет, ее родители подали на развод. Отец ушел из семьи, а Агния осталась с матерью и младшим братом и продолжала посещать театральную студию. Подростком она выходила на сцену, участвовала в постановках опытных режиссеров. Играть на публику Агнии нравилось, а вот учеба в школе навевала тоску: девочка продолжала учиться, только чтобы не расстраивать маму, но уже тогда понимала, что в будущем посвятит себя актерской профессии. Несмотря на нелюбовь к школе, училась Агния хорошо, на пятерки и четверки, но школу не любила, считала ее местом деградации человека. Была острой на язык девочкой, которую все уважали, несмотря на то, что Агния была маленького роста — 160 см.
Учеба в театральном и начало карьеры
Хоть отец Агнии и ушел из семьи, дочь одну не оставил. Вместе с ней он полетел в Москву, где был рядом и поддерживал ее, пока та поступала — Агния подала документы во все театральные вузы города, где получала отказы. В итоге девушку взяли в Высшее театральное училище имени Щукина (курс
На первом курсе Агния сыграла эпизодическую роль (малолетняя проститутка) в сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска», благодаря которой ее заметила ассистент по актерам Татьяна Лелик и предложила Агнии прийти на пробы к Алексею Балабанову, после чего Агнию утвердили на роль Анжелики в фильме «Груз 200». Вышедший на экраны в 2007 году фильм был неоднозначно принят критиками и получил большой общественный резонанс, но для карьеры Агнии он стал трамплином и принес ей широкую известность. Позже Балабанов снял Агнию еще в одном своем фильме — «Морфий».
В 2006 году Агния окончила училище и около сезона проработала в театре «Модерн», а после начала сотрудничество с «Другим театром» и «Практикой». Через год Агнии предложили роль в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», за актерскую работу в котором все три исполнительницы главных ролей, в том числе и Агния Кузнецова, получили награду на кинофестивале в Брюсселе. Впоследствии Агния снимется еще в двух фильмах Валерии Гай Германики — «Краткий курс счастливой жизни» и «Да и да».
Женщины со сложной судьбой
После того как Агния Кузнецова стала новой заметной фигурой в мире кино, роли сами стали находить ее. Правда, предлагали ей в основном играть маленьких девочек со сложным характером. Не без труда Агния сумела выйти из образа проблемного подростка и попробовала себя в других ролях — зрителям запомнилось появление актрисы в сериале «Сделано в СССР», где она сыграла Лизу Ветрову.
С 2015 года Агния Кузнецова начала активно сниматься в сериалах — «Мосгаз», «Богини правосудия», «Подари мне воскресенье» и другие. В 2018 году партнером по съемкам Агнии стал Павел Прилучный (также бывший новосибирец) — актеры вместе снялись в сериале «Желтый глаз тигра».
Ярким образом артистки стала Соня Гурвич из военной драмы «А зори здесь тихие...» Рената Давлетьярова по одноименной повести Бориса Васильева. По словам Кузнецовой, героиня оказалась совсем не похожа на всех, кого она играла раньше, — правильная, сдержанная, но от этого воплощать ее было только интереснее.
В 2021-м актриса вернулась на экраны после небольшого перерыва (у Агнии родился сын Андрон). Новым проектом, в котором ее увидели зрители, стал сериал «Случайный кадр», а потом звезда появилась в социальной драме «Уголь» о семье шахтеров. В нем ей досталась роль Киры. В комедийном сериале «Готовы на всё» Агния сыграла главную роль сотрудницы IT-компании Кати.
Личная жизнь
Первая любовь у Агнии случилась еще в детском саду — мальчика звали Максим, как ее будущего мужа. В интервью изданию starhit.ru актриса призналась, что в школе никого не любила, потому что уже в 10 лет знала, что уедет из города.
— Мне личные страдания и проблемы не нужны — так я расчетливо и холодно всё просчитала, — пошутила актриса.
В студенческие годы Агния начала встречаться с однокурсником Леонидом Бичевиным: молодой человек долго ухаживал за эффектной брюнеткой, и та, наконец, ответила ему взаимностью. Влюбленные съехались и прожили вместе около 7 лет, а после актер решил, что им необходимо расстаться. Агния тяжело переживала разрыв, отвлекаясь на работу.
Во время съемок «Башня» Агния познакомилась с оператором Фёдором Ляссом. Между ними пробежала искра, и пара даже какое-то время жила вместе. Фёдор Лясс вел светский образ жизни, что стало причиной их расставания: Агния устала от такого водоворота событий, ее мечтой была семья и дети.
В марте 2015 года актриса познакомилась с танцором и хореографом Максимом Петровым, а уже в сентябре они сыграли свадьбу. Торжества было три: вечеринка для друзей, для родственников в Новосибирске, а через год молодожены устроили праздник только для себя.
Муж Агнии — Максим — родился на Алтае, а сейчас является гражданином Исландии. В многочисленных интервью Агния не раз признавалась в том, что очень любит этот остров. Пара живет на две страны. В 2019 году у Агнии и Максима родился сын Андрон. Сейчас семья ведет закрытый образ жизни и держится на расстоянии от прессы. Однако соцсети актриса ведет активно: Агния делится с подписчиками фотографиями сына, показывает моменты из отпуска и рассказывает о своем быте.
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