Балабановская Анжелика: как жила до популярности эффектная брюнетка Агния Кузнецова (да, она из Новосибирска)

После того как Агния Кузнецова стала новой заметной фигурой в мире кино, роли сами стали находить ее. Правда, предлагали ей в основном играть маленьких девочек со сложным характером. Не без труда Агния сумела выйти из образа проблемного подростка и попробовала себя в других ролях — зрителям запомнилось появление актрисы в сериале «Сделано в СССР», где она сыграла Лизу Ветрову.

С 2015 года Агния Кузнецова начала активно сниматься в сериалах — «Мосгаз», «Богини правосудия», «Подари мне воскресенье» и другие. В 2018 году партнером по съемкам Агнии стал Павел Прилучный (также бывший новосибирец) — актеры вместе снялись в сериале «Желтый глаз тигра».