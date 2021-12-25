«Миллион дорог». В новом клипе музыкант из Новосибирска Слава Марлоу попал в видеоигру

Известный музыкант из Новосибирска Артем Готлиб, известный под псевдонимом Слава Марлоу, опубликовал на своем ютьюб-канале новый клип под названием «Миллион дорог», сделанный совместно с создателями игры Free Tire.
По сюжету клипа Слава Марлоу садится в машину, достает телефон и попадает в видеоигру. Там он попадает в перестрелку и пытается вместе с другими пользователями победить команду соперников. За несколько часов ролик набрал больше 200 тысяч просмотров.
В начале октября Слава Марлоу дал интервью Юрию Дудю, где откровенно рассказал, почему он уехал из Новосибирска.