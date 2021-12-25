25 декабря суббота
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 73.19
eur 82.93
Тема дняДлинные очереди в магазинах
Все новости
Все новости

«Миллион дорог». В новом клипе музыкант из Новосибирска Слава Марлоу попал в видеоигру

За несколько часов ролик набрал более 200 тысяч просмотров

826
19Обсудить

Поделиться

Видео сделано совместно с разработчиками игры

Видео сделано совместно с разработчиками игры

Поделиться

Известный музыкант из Новосибирска Артем Готлиб, известный под псевдонимом Слава Марлоу, опубликовал на своем ютьюб-канале новый клип под названием «Миллион дорог», сделанный совместно с создателями игры Free Tire.

По сюжету клипа Слава Марлоу садится в машину, достает телефон и попадает в видеоигру. Там он попадает в перестрелку и пытается вместе с другими пользователями победить команду соперников. За несколько часов ролик набрал больше 200 тысяч просмотров.

В начале октября Слава Марлоу дал интервью Юрию Дудю, где откровенно рассказал, почему он уехал из Новосибирска.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

клипСлава Марлоуютьюбер
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter