«У вас полно бабок, дайте мне их»: Никита Кологривый — о планах превратить Новосибирск в столицу кино и любви к злодеям

Никита Кологривый известен более чем 60 ролями, среди которых и Япончик из трилогии о Бендере, и Гера из «Двух холмов», и даже нарисованный Петрушка, который говорит голосом актера. Но амбиции актера простираются куда дальше: в Сибири Никита планирует снимать кино, которое поспорит с якутским и даже с московским. В Новосибирск он приехал, чтобы принять участие в пятой Народной премии НГС, и на сцене Маяковского вручил статуэтку лучшему образовательному центру города. Накануне награждения лучших компаний он встретился с журналистами НГС и поделился своими планами по превращению Новосибирска в киностолицу России.
Воображаемый сибиряк: как опыт жизни в Новосибирске помогает играть в кино
— Новосибирск для тебя — перевалочный пункт в творческой карьере или важный этап жизни?
— В 5, может, в 6 лет я уехал из Новосибирска на Украину, прожил там до
В плане творчества Новосибирск много дает. Мы живем далеко от всероссийских культурных событий. У нас холодно. У нас генетически сформирован совершенно особый способ общения: мы вроде бы и скупы на эмоции, а вроде и помогаем друг другу, слышим и можем легко пойти на контакт. Проще относимся к каким-то невзгодам, легче это переносим, как-то браво, что ли. И мне кажется, я стараюсь иметь у себя в голове воображаемого идеального сибиряка, эдакого мужика, которым хочется быть, богатыря. Мне кажется, сибиряк — в первую очередь отец. Парадоксально: Россия — мама, Сибирь — мама, а когда я представляю себе сибиряка — представляю в первую очередь отца. Мне кажется, все сибиряки похожи на заботливых отцов.
— А что такой богатырь-сибиряк дает актеру?
— Сибирь дает дар слушания, мы же все далеко друг от друга. Мы знаем, что такое долгая дистанция. Мы знаем, что такое до-олгая зима. В каждой профессии есть та же самая долгая зима, которую надо пережидать, перетерпеть. Вовремя согреться. Или вовремя замерзнуть. Так что, я считаю, нас отличает умение терпеть и далеко глядеть. И кроме того, у нас здесь очень много разных фактур. Не только мужиков-богатырей, но и тонких натур, тонко чувствующих людей, — музыкантов, художников.
— Спортсменов.
— Да, спортсменов, которым я не стал.
— Несмотря на то, что подобрался почти вплотную к профессиональному уровню. Почему все-таки решил стать актером?
— Не подобрался. Я ни в коем случае не отбираю хлеб у профессиональных спортсменов. Я их наблюдал, я с ними воспитывался, и поэтому никогда не назовусь, например, чемпионом по боксу. Мне спорт дал совсем другое. Я видел настоящих чемпионов, у которых действительно чемпионский характер. И [от них] я действительно научился побеждать, но не там, в спорте, а здесь, на актерской стезе.
— Долго выбирал между спортом и актерством?
— Нет, конечно, нет! (смеется) Там могут по голове больно настучать, а тут слава, фанаты…
— Но настучать по голове могут всё равно.
— Ну здесь за такое дается хорошая цена. То, о чем мечтает каждый ребенок, каждый подросток. Мы идем в творческие профессии, чтобы нас услышали. Нас могут не слышать семья, близкие друзья, социальные институты, а тут творчество тебе помогает говорить на языке, который понимают все. Эмоции считает и француз, и англичанин, и египтянин. Мы же одинаково грустим и радуемся. Поэтому я считаю, что музыка, творчество всё — это про «давайте дружить и общаться». Я считаю, что пока на земле происходят какие-то ужасные вещи, надо стремиться искоренять их в зачатках.
— Поэтому ты любишь играть злодеев?
— Это вызов всегда — играть злодеев. Злодей — это демонстрация качеств, которые общество может осудить. А я люблю, когда меня осуждают, говорят, что я делаю что-то не то, поступаю неправильно. Сразу хочется что-то подобное назло еще раз сделать. Злодей — это всегда провокатор, яркий герой, злодеи делятся со мной своей харизмой. Положительный персонаж — как мальчик-отличник для девочки. Он, конечно, хороший, но с ним чертовски скучно. Хочется, чтобы он наконец пришел побитый, пьяный, хочется, чтоб с ним что-то было не то.
— А кто у тебя любимый злодей из тех, кто сыгран, и из тех, кто еще не сыгран?
— Из тех, кто сыгран, безусловно, Миша Япончик. В жизни интересный [был], как персонаж интересный.
Из несыгранных — это я должен понаблюдать, кто сейчас больше нужен мне и обществу. Если я грамотно играю антагониста, то каждый ребенок не захочет стать таким человеком. И это дает мне надежду, что я всё делаю правильно. Когда на героя смотришь, — да, хочется таким стать. Но когда ты видишь гада, ты говоришь себе: «Вот таким я никогда не буду, таким уродом я никогда не стану. Фу. Ужас какой».
Сейчас бы я сыграл кого-нибудь из Достоевского — из «Бесов», из «Братьев Карамазовых». Или еще Махно, Стеньку Разина, Пугачева из «Капитанской дочки». Очень хотел бы сыграть Пугачева, и я уверен, я сделал бы это лучше, чем кто-либо в этой стране. Просто мне надо еще чуть-чуть возмужать.
— А вообще в скольких проектах сейчас задействован?
— В шести. Вчера я закончил съемки в «Жизни по вызову — 2», сериал для Okko, я играю в нем главного героя. Потом сериал Offline-2, второй сезон в Калининграде. Потом фильм «Я — медведь», который я сейчас закончил, про томского хоккеиста. Следом у меня сериал «Последний богатырь», параллельно полный метр «Степные боги», еще один полный метр.
Сибирский Хогвартс: о планах снимать региональное кино
— Пока фильмы, сериалы, в которых ты снимаешься, — все российские? Видишь себя актером, который играет, например, в Голливуде?
— Дай бог, если получится, будет еще долгосрочный проект за границей, но о нем я пока не могу говорить. Вообще, новосибирцам должно быть наплевать, что снимается в Москве, еще где-то. Там классно, спору нет. Но здесь что? Мне хочется поставить себя на место молодого артиста Новосибирского государственного театрального института, который, условно говоря, знает, что у него после диплома есть возможность сняться в кино и для этого ему не надо ехать заниматься проституцией в Москву. Есть возможность дома сняться в том кино, которое на российском уровне будет конкурировать с московским — это то, что я хочу и должен построить здесь. Прикольное дело жизни выйдет.
— Есть уже какие-то конкретные подходы к делу жизни?
— Конечно! У меня есть команда, и это самое главное. Это уже 90% успеха. Кроме того, у меня есть опыт моих 60 проектов — это тысячи людей, профессионалов, которых я встретил.
— А какое кино можно снимать в Сибири, чем оно будет отличаться от столичного?
— Историческое, детское. У нас очень сильная природа, и наши люди могут работать в сложных климатических условиях. Это факт: мужики могут ставить свет в -37. И я считаю, что именно из-за этих условий мы сможем снять нечто особенное. С особенной картинкой, особенными людьми, артистами, которые здесь будут.
Вообще, я уверен, что необходимо поднимать этнику, фольклор, наконец понять, откуда мы. Я желаю всем посмотреть «По щучьему велению» — это сказка, она выйдет в октябре на больших экранах. Там я сыграю Емелю, буду на печи гонять по Иртышу. Снимали все в основном в Тобольске, и это будет моя заявка как сибиряка на большом кинорынке.
— Есть уже какие-то идеи, что именно можно здесь делать?
— Я хочу снять сериал про Ермака большой,
— То есть, получается, что работа уже фактически началась.
— Работа началась у меня давно, вот здесь (стучит себя по лбу. — Прим. ред.). Я хочу создать место, где люди будут заниматься творчеством и знать, что можно отучиться и эту корочку понести туда, где она действительно нужна. Чтобы тебя звали со словами: «Давай-давай, скорее, вон сколько для тебя работы». И тогда мы все, кто здесь, немножко вздохнем и отряхнемся. Потому что потенциал у нас огромный, воля большая, а возможности реализовать свой потенциал мало.
— Есть уже какие-то производственные мощности, или все с нуля собираться будет?
— Я как раз хочу все собрать с нуля. Это должен быть Хогвартс. Хогвартс, куда могут приехать люди из деревни, откуда угодно, и не должно быть никаких препятствий для творчества. Мы должны создать площадку для конкуренции и коллаборации людей молодых. Условно говоря, кто-то приехал из Пашино, кто-то из Ханты-Мансийска, кто-то из Владивостока, кто-то еще откуда. Оператор, сценарист, режиссер, актер. Пожили неделю, познакомились, что-то придумали — и начали творить.
На нашей базе есть креативная группа, которая постоянно генерирует различный контент — от документальных фильмов до шоу, веб-сериалов. А уж выходы на инвесторов у меня есть — и куча знаменитых артистов, которые готовые приехать, помогать, освещать, давать мастер-классы различные. Это Антон Богданов, мы недавно с ним виделись, и он готов. Сейчас он заправляет по кинобизнесу Пермским краем и готов это всё детское кино реализовать. Потом Настя Самбурская, Ванька Добронравов, Глеб Калюжный. Куча есть друзей, товарищей. Повод я найду: надо же не просто привести звезду, а привести звезду «полезно», чтобы мы с ней могли что-то поделать. Сейчас мне нужно донести эту идею правильным людям здесь, в Новосибирске. У вас полно бабок в Новосибирске, дайте мне их — и я всё сделаю. Мне эти бабки не нужны, у меня мои есть и будут. Но я хочу посмотреть на свое детище.
— Получается, ты хочешь устроить в Новосибирске нечто среднее между киностудией и институтом? Место, где учатся, и тут же снимают фильмы?
— Мне не нравится слово «институт», хочу его выбросить. Убрать обязанности, обязательства. Хочу, чтобы люди отдыхать сюда приезжали. Место, куда тебе захочется прийти.
Что нужно артисту? Играть классные роли. Что нужно режиссеру? Снимать классное кино. Что нужно оператору? Брать камеру и переть. Я-то знаю, какие тут люди. Они поднимут к чертям собачьим кино за год, тут же куча идей! Сколько музыкантов вырывается из пятиэтажек! Дайте и нам возможность.
— То есть сейчас у молодого артиста из Новосибирска только один путь — вырваться отсюда и ехать в Москву, и ты считаешь, что можно это изменить?
— Лично у меня так и получилось. Вырвался из Новосибирска, поехал в Москву, там расшевелился. Но раньше мне хотелось уехать отсюда поскорее, а теперь — приезжать почаще. И не просто ходить и выпендриваться, выеживаться перед друзьями, что я актер московский, а хочется приходить и с ними делать. И моя идея… если все получится, не только я и ты будем довольны, а все. Даже мэр и губернатор порадуются, потому что им все будут говорить: «Ах, у вас сдали такую картину! Где вы таких людей нашли?»
— Проект классный, но очень уж масштабный. Уверен, что Новосибирск может так меняться?
— Так он меняется. Мне нравится, как, например, застраивают Ленина всякими кафешками, сколько всего там прикольного появилось. Мне кажется, мы очень много проектов можем реализовать, причем гораздо лучше, чем в Москве. Москва застроена уже. Там — только переделывать, мудрить. А у нас пространства полно, бери — и создавай самые абсурдные проекты, какие хочешь.
О семье и творчестве
— Не сложно в таком ритме?
— Сложно.
— Жена еще не говорит, мол, не хочешь дома почаще бывать, работать поменьше?
— Она актриса и всё прекрасно понимает про работу и про творчество. А я считаю, что женщине и мужчине надо пореже видеться, а успешному мужчине и женщине — особенно. Надо соскучиться. Но вообще я расстался с супругой 4 месяца назад. Мужчина должен творить, а когда появляется женщина, у него появляется еще одна мысль в голове, и всё начинает сыпаться. Не вышел из меня примерный актер-семьянин, всему есть своя цена. Если вы вспомните любых гениальных артистов, ни один из них не был семьянином и праведником, и даже на правильном питании не сидел. Увы!
— То есть ты ушел от жены к творчеству?
— Ни в коем случае, она мне не мешала. Моя бывшая супруга — потрясающая девушка, женщина, мать моей дочери. Просто я на этом этапе еще не могу пока совместить в себе семьянина и актера. Слишком молод, слишком слаб. Поэтому я ни в коем случае не буду говорить: «Жена мне мешала творить». Ни в коем случае. Жена делала всё прекрасно, все восемь лет наших отношений. Следила, заботилась обо мне, слушала мои истерики и много еще что… Просто я такой повеса.
— Ты на экране плохиш, а с учетом вот этих последних событий в жизни скорее антагонист или протагонист?
— Это для кого как, очень сложный вопрос. Тут главное для себя антагонистом не быть, а для себя я как раз пока антагонист. Я борюсь со своими страстями и пороками, и их много. Не буду на себя надевать личину святого или праведника, ни в коем случае. Моя профессия раздувает ориентиры, а я стараюсь их нащупать.
Ранее НГС опубликовал интервью с ведущим шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» Андреем Кислицыным. Он тоже приезжал в Новосибирск, чтобы наградить победителей пятой Народной премии.