«У вас полно бабок, дайте мне их»: Никита Кологривый — о планах превратить Новосибирск в столицу кино и любви к злодеям

— Поэтому ты любишь играть злодеев?



— Это вызов всегда — играть злодеев. Злодей — это демонстрация качеств, которые общество может осудить. А я люблю, когда меня осуждают, говорят, что я делаю что-то не то, поступаю неправильно. Сразу хочется что-то подобное назло еще раз сделать. Злодей — это всегда провокатор, яркий герой, злодеи делятся со мной своей харизмой. Положительный персонаж — как мальчик-отличник для девочки. Он, конечно, хороший, но с ним чертовски скучно. Хочется, чтобы он наконец пришел побитый, пьяный, хочется, чтоб с ним что-то было не то.



— А кто у тебя любимый злодей из тех, кто сыгран, и из тех, кто еще не сыгран?



— Из тех, кто сыгран, безусловно, Миша Япончик. В жизни интересный [был], как персонаж интересный.

Из несыгранных — это я должен понаблюдать, кто сейчас больше нужен мне и обществу. Если я грамотно играю антагониста, то каждый ребенок не захочет стать таким человеком. И это дает мне надежду, что я всё делаю правильно. Когда на героя смотришь, — да, хочется таким стать. Но когда ты видишь гада, ты говоришь себе: «Вот таким я никогда не буду, таким уродом я никогда не стану. Фу. Ужас какой».