Петрушка, который трахнул смерть. Популярный мим и ведущий «Битвы экстрасенсов» честно рассказал о себе и родном Новосибирске

— О, я же изучаю ведическую культуру, и вообще у меня мистики дофига в жизни. Какой-то странной очень. Какие-то вещи, которые ты не можешь объяснить и потрогать. Я всё время говорю: потрогать. Если ты не можешь потрогать, значит это — эфир, что-то непонятное.



— Как ты стал ведущим «Битвы экстрасенсов»?



— Кастинг. Там есть твой тезка Илья, он фокусник — Илья Ларионов. Он ведет телепередачу и посоветовал, сказал, что у него есть друг Андрей, который всё это понимает: про духов и всё остальное. Конечно, у меня нет никакого дара, но я примерно понимаю, как это устроено, и изучаю это. Сначала они — аккуратно — хотели, чтобы я соведущим был, но по первой передаче поняли, что мне можно давать самому вести испытания. Первый раз я с Ильей провел, второй — уже в сольное плавание вышел.