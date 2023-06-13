«Новосибирск архитектурно меняется в худшую сторону». Легендарный прапорщик Шматко — о родном городе, пятерых детях и кино

Актер Алексей Маклаков известен прежде всего по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», хотя в багаже у него более шестидесяти фильмов и сериалов. Алексей родился в Новосибирске, здесь же закончил театральное училище и какое-то время работал в театре «Красный факел». С 2021 года он служит в одном из лучших российских театров — «Ленкоме». В родной Новосибирск Алексей приехал поучаствовать в пятой «Народной премии НГС», на которой вручал статуэтку лучшему театру города. Корреспондент НГС Илья Калинин встретился с Алексеем перед мероприятием и поговорил с ним о кино, театре и о родном городе.
Про мем
— Алексей, как вы относитесь к тому, что стали мемом? Из всех российских актеров вы единственный, наверное, чей персонаж стал самым массовым мемом. Я про роль прапорщика Шматко.
— Никто меня мемом не называл. Приятно. А что такое мем?
— Мем — это маленькие смешные картинки: с выражением лица, например. И с подписанными смешными названиями к ним. Е-мое, например.
— (Смеется) Ааа! Наверное. Я не знаю. Я как-то не анализирую воздействие на вас, на зрителей. (Смеется).
— Присылают вам картинки смешные с прапорщиком Шматко?
— 23 февраля гуляют какие-то картинки с моим лицом. Поздравляют... Этими картинками почему-то меня поздравляют. Лишний раз посмотреть, какой я был моложе? Зачем они это делают, не знаю. Но есть такое, есть. (Улыбается).
Про Новосибирск
— Новосибирск — родной для вас город. Причем вы видели его в разные периоды. Отмечаете для себя, как он меняется?
— Мне кажется, архитектурно в худшую сторону. Потому что его забили небоскребами, абсолютно ненужными. У нас вообще была проблема в городе в архитектуре. Но, слава богу, есть центр, есть площадь. Но то, что каждый сантиметр или дециметр площади, любой свободной земли в центре, они тут же что-то строят. Мне кажется, это не очень красиво. Нужно соблюдать какой-то стиль. А так… Люди как были хорошими, так и остались, это ж сибиряки.
— Когда последний раз были в городе?
— Лет семь назад, но я играл спектакль, я его (город. — Прим. ред.) и не видел. К сожалению, не пошлялся по городу. Хотя хотел. Но я заметил только, что рядом с моим домом вырос вот этот отель (интервью проходило в отеле Grand Autograph, который ранее носил название Marriott. — Прим. ред.), напротив Оперного театра. Замечательный отель и вроде бы солидный для нашего города, для наших возможностей. Это очень приятно, что в городе есть такие отели. Посмотрел, что парк как был, так и остался. Центральный парк, в котором я провел и юность, и зрелые годы. Но сложно, понимаешь, говорить. Если бы я весь город увидел. Но не унывают сибиряки — вот это самое главное. Несмотря ни на что: ни на какие пандемии, ни на какие там шероховатости наши. Улыбка осталась у сибиряков одной из самых обаятельных, на мой взгляд, в мире. Поэтому всё хорошо.
— А любимые места в Новосибирске какие? Вот такие вот уголочки теплые, которые греют.
— Это где картинная галерея, напротив…
— Художественный музей.
— Совершенно верно. Когда я там часто гулял, у меня было ощущение, что я в Москве: маленький кусочек старой Москвы. Не знаю почему. Возможно, это какие-то мои личные ассоциации. Конечно, наша замечательная набережная, вот эта часть города, где мы с вами находимся. Наверное, Красный проспект — ну бродвей так называемый, где стояла моя школа — 42-я. Вот такие знаковые, имеющие свою историю, и улицы, и дома.
Про театр и кино
— С 2021 года вы служите в одном из лучших театров в стране — в «Ленкоме». Это ваш четвертый театр, в котором вы служили, судя по информации в интернете?
— Давай считать. Начал — Томск, ТЮЗ, новосибирский «Красный факел», «Маяковка» и «Ленком». Пять.
— И вместе с тем вы активно играете в кино. У вас более 60 фильмов в фильмографии: короткометражек немного, но в основном полный метр и сериалы. Что для вас театр, а что кино?
— Понимаешь, я как-то не делю это. Мне кажется, немножко другой адреналин. Сцена — она более, что ли, требует от тебя энергетических затрат. Для того чтобы зрителя заволочь и посвятить его в свою, так сказать, жизнь, которую я играю на сцене. Что касается кино, то там другая энергетика и другой адреналин: ты собран и фокусируешься на деталях. Кино и состоит из них, на мой взгляд. Наверное, вот адреналин.
— И там, и там, но разный?
— Да, да. Я просто прыгнул с парашютом. В 55 лет. И я тебе могу сказать, что очень схоже состояние полета с состоянием, когда ты находишься на сцене либо в кадре. Очень странно, но это так. Еще есть такое выражение: сцена лечит. Часто [бывает температура] 38,3, а на сцену вышел — 36,5. С чего вдруг? Переключение организма — адреналин гасит все эти очаги и так далее.
— Почему вдруг решили спрыгнуть с парашютом в 55?
— Я кому-то проспорил… С друзьями спорили. Я что-то сказал: если там «Спартак» не выиграет или что-то такое. Какой-то дебильный спор был, понимаешь. А ставка была высока — это жизнь! И меня неделю тренировали. И сиганул вместе с теми же друзьями, которым проспорил.
— Прямо с самолета. Не с вышки?
— Конечно, с самолета. Какой-то маленький самолет — кукурузник, что ли. Но я боялся самого главного: это первый шаг туда. Поначалу ты бодришься, а потом понимаешь: ни фига себе! Туда лететь! Но преодолел. Молодец. Горжусь собой!
— Кричали в полете?
— Нет. (Смеется). Я ждал: быстрее бы приземлиться. Но где-то на подлете к земле, метров за двести, я вдруг понял, что это действительно какое-то уникальное ощущение.
Про роли в кино и сериалах
— У вас есть любимая роль в кино? И есть роли, которые по каким-то причинам вам мешают сейчас?
— (Смеется). Я твой намек понимаю. Он очень тонкий. (Смеется). Да нет. У меня был случай, когда я снялся в первом своем фильме. Он назывался «Привет, Малыш!» (Первая небольшая роль Маклакова была в фильме 1987 года «Перед свадьбой», а потом были роли в четырех разных сериалах. — Прим. ред.) Это мой самый любимый фильм, потому что он был первым, и роль была сразу очень сложная (в «Привет, Малыш!» 2001 года у Маклакова была главная роль. — Прим. ред.) Играть человека, который остановился в развитии [на уровне] 12-летнего ребенка. Очень жесткая картина. Говорят, Матвиенко запретила его показывать в большом прокате, потому что это очень жестокий фильм о детях.
На премьере какого-то фильма в Доме кино мы сидели с великим Вячеславом Тихоновым. Сидели и ждали, потому что я должен был что-то вручать и он должен был что-то вручать. И как раз вышли «Солдаты», третий сезон, что ли. И он говорит: «Да хватит, не переживай! Я-то сыграл…» И перечислил все роли, которые меня потрясли, мою маму, моих друзей, да и всю страну. А помнят, как… Я сыграл судьбу маленького человека. Мне кажется, это самое важное для актера. И для зрителя это очень важно. Это я про сериал «Солдаты». Поэтому нет, он мне не мешает, он мне, наоборот, помогает.
— Сейчас часто слышны такие рассуждения: «Отечественное кино умерло. Снимать сейчас не умеют. Сериалы снимать не умеют». Хотя я, например, считаю, что в последнее время довольно много качественных сериалов…
— Согласен с тобой на 150 процентов. Абсолютно прав.
— Действительно много качественных сериалов. Просто их нужно смотреть в основном не по телевизору, а на платформах, где они, как правило, и выходят.
— Ты понимаешь, тут как бы приучен народ... Федеральные каналы диктуют, они правы в своем, но существуют платформы, которые, как мне кажется, стали крупнейшим конкурентом для них. А на счет кино… Вот я сейчас отснялся в третьей части «Майора Грома». Я не ожидал, что у нас в стране такое количество фанатов этого жанра — комикса. Я тебе говорю искренне. Потому что не мог идти по Невскому, у нас там была первая премьера. Потому что они (зрители. — Прим. ред.) так благодарили, что мы взялись за это… Я просто был шокирован! Да и сериалы у нас замечательные, не будем их перечислять, чтобы не составлять конкуренцию или кого-то не вспомнить. У нас знаешь в чем проседает, как мне кажется, и кино, и телевизионные сериалы? Рынок делят профи, я имею в виду сценаристы, а есть сценаристы, которые пришли из стендапа, КВН.
— Ремесленники, скажем так?
— Совершенно верно. У них неплохой стиль, он приемлем, но всё-таки сериал или кино чуть-чуть выше. По драматургии и литературно должно быть другим. Но вполне возможно, что они наберут.
— Обороты.
— Да, конечно. Мне жалко, что мало сибиряков задействовано вот в этом, я имею в виду в сценарной группе. Вот я снимался в «Привет, малыш!», и его написал уральский парень. Замечательный, практически оскаровский материал. Потому что гениально был написан сценарий! Поэтому у меня такого нет ощущения, что куда-то в бездну улетело кино.
— Ну про сибиряков… Есть хорошие, я считаю. Вот Дмитрий Ефимович, который и сценаристом был на разных программах. Он снял свой первый полный метр — комедию «Батя».
— Комедия, где играет не Вдовиченков, а этот…
— Нет, там и Вдовиченков играет.
— А кто главную роль играет?
— Старовойтов Стас. Режиссер — Дима Ефимович, это его первый метр, так он новосибирец.
— Так и отлично. Но мало... Надо здесь что-то накапливать и выстреливать. Потому что немножко жирком заросло там, как мне кажется. Я приехал в Москву голодным и жил там очень голодным до работы, естественно, копил силы и выстреливал. Иначе зачем было уезжать из Новосибирска в Москву? Чтобы просто поработать в метро водителем трамвая? А смысл?
— А есть какой-то телевизионный проект, сериал или кино, который вы посмотрели и подумали: «Эх, я бы с удовольствием в этом снялся»?
— Ты знаешь, мне везет: я снимаюсь там, где мне нравится. И сериал хороший. Вот последний мне понравился с Женькой Стычкиным — «Нулевой пациент». Очень хороший сериал!
— А сейчас последнее, где вы снимались, что было?
— «Абсурд» — такой очень необычный сериал. Потом вышла «Жена олигарха», и вот сейчас вышла «Юность». И, наверное, осенью выйдет сериал, который мы снимали в Алма-Ате на платформе «Окко»: «Мы здесь, чтобы вам помочь». Слушай, там еще каких-то два. В голове уже всё не укладывается.
Про детей
— У вас шестеро детей, если интернет не врет.
— Пятеро.
— Пятеро, да? То есть всё-таки врет в одном.
— А я всегда говорю сразу, что врет.
— Какую главную мысль — месседж, как говорится, от отца к ребенку — закладывали в голову своим детям?
— Да вот то-то и оно, Илюша. Я ничего не закладываю. Я всегда держу дистанцию с детьми. С мальчишками. Объясню тебе почему. Потому что мужчина должен проявлять себя. Были однажды с их стороны просьбы о помощи: они были мотивированы и правильно мотивированы. Я всегда помогаю — это принцип. Но потом я говорю: я помог, дальше — ты. Но это что касается мужской части моей семьи. А моих двух растущих дочерей… Это абсолютно другой мир, другие отношения. Из меня уже канаты вьют. Потому что, я понимаю, это действительно колоссальное событие для мужчины, когда он выращивает женщину рядом с собой.
Самодостаточность — это я, наверное, пестовал во всех своих детях. Самодостаточность. Чтобы ты мог отвечать за себя сам.
— Сейчас довольно сложное время во всем мире. Чтобы хотелось вам по-доброму пожелать вашим зрителям, нашим зрителям?
— Я думаю, то, что происходит сейчас там, за ленточкой так называемой, и то, что чувствуют жители Белгорода и близлежащих городов и границ, я бы очень хотел, чтобы это было большим уроком для всех людей. Объясню в чем: нас не должно объединять только горе, а должна объединять просто жизнь, радость в этой жизни и так далее. Вот это я, наверное, хотел бы пожелать.
Что еще почитать о звездах из Новосибирска
- «За три месяца скинула 20 кг»: звезда сериала «Фитнес» и фильма «Чебурашка» Софья Зайка приехала на «Народную премию НГС» и пообщалась с корреспондентом НГС;
- воспитывалась в детском доме? Чья на самом деле дочь 13-летняя популярная блогер Милана Хаметова из Новосибирска;
- как простой диджей из Новосибирска Игорек покорил Москву с хитом «Подождем» (твою маму) и чем он занимается сейчас;
- «Хочется дальше — за грань». Шикарная блондинка Ирина Нельсон — о бегстве в Новосибирск и из него, семье, музыке и духовности.