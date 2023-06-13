«Новосибирск архитектурно меняется в худшую сторону». Легендарный прапорщик Шматко — о родном городе, пятерых детях и кино

— И там, и там, но разный?



— Да, да. Я просто прыгнул с парашютом. В 55 лет. И я тебе могу сказать, что очень схоже состояние полета с состоянием, когда ты находишься на сцене либо в кадре. Очень странно, но это так. Еще есть такое выражение: сцена лечит. Часто [бывает температура] 38,3, а на сцену вышел — 36,5. С чего вдруг? Переключение организма — адреналин гасит все эти очаги и так далее.



— Почему вдруг решили спрыгнуть с парашютом в 55?



— Я кому-то проспорил… С друзьями спорили. Я что-то сказал: если там «Спартак» не выиграет или что-то такое. Какой-то дебильный спор был, понимаешь. А ставка была высока — это жизнь! И меня неделю тренировали. И сиганул вместе с теми же друзьями, которым проспорил.



— Прямо с самолета. Не с вышки?



— Конечно, с самолета. Какой-то маленький самолет — кукурузник, что ли. Но я боялся самого главного: это первый шаг туда. Поначалу ты бодришься, а потом понимаешь: ни фига себе! Туда лететь! Но преодолел. Молодец. Горжусь собой!

