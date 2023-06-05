freedom
СЕЙЧАС +34°С
Пробки 1/10
usd 80.88
eur 87.10
Тема дняСкончался сценарист «Незнайки на Луне»
Все новости
Все новости
Народная премия НГС

«Сердце в Сибири»: прапорщик Шматко вручил награду победившему в голосовании театру — кто получил премию НГС

Звезда сериала «Солдаты» родился и начал карьеру в Новосибирске

Сейчас Алексей Маклаков играет в сериале «Юность»

Поделиться

Во время премии НГС сегодня, 5 июня, на сцену вышел актер Алексей Маклаков, известный ролью прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Мужчина родился в Новосибирске и начинал свою карьеру в театре «Красный факел». В этом году Алексей Маклаков вручил премию театру, который победил в народном голосовании на сайте НГС. Больше всего голосов заработал оперный театр Новосибирска.

— Благодарен моему родному Новосибирску, самому красивому и лучшему городу. Сердце мое в Сибири, — рассказал со сцены Алексей Маклаков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Актер поблагодарил Новосибирск

Видео: Елена Громкова

Сегодня в концертном зале Маяковского проходит пятая премия НГС. О том, что происходит на сцене и кто побеждает в номинациях, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

По теме

Народая премия НГСАктерТеатрНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter