«Сердце в Сибири»: прапорщик Шматко вручил награду победившему в голосовании театру — кто получил премию НГС

Во время премии НГС сегодня, 5 июня, на сцену вышел актер Алексей Маклаков, известный ролью прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Мужчина родился в Новосибирске и начинал свою карьеру в театре «Красный факел». В этом году Алексей Маклаков вручил премию театру, который победил в народном голосовании на сайте НГС. Больше всего голосов заработал оперный театр Новосибирска.
— Благодарен моему родному Новосибирску, самому красивому и лучшему городу. Сердце мое в Сибири, — рассказал со сцены Алексей Маклаков.
Сегодня в концертном зале Маяковского проходит пятая премия НГС. О том, что происходит на сцене и кто побеждает в номинациях, мы рассказываем в онлайн-трансляции.