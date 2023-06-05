«Сердце в Сибири»: прапорщик Шматко вручил награду победившему в голосовании театру — кто получил премию НГС

Во время премии НГС сегодня, 5 июня, на сцену вышел актер Алексей Маклаков, известный ролью прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Мужчина родился в Новосибирске и начинал свою карьеру в театре «Красный факел». В этом году Алексей Маклаков вручил премию театру, который победил в народном голосовании на сайте НГС. Больше всего голосов заработал оперный театр Новосибирска.

