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Пятилетний юбилей: в Новосибирске началась «Народная премия НГС» — онлайн-трансляция

Ведущими в этом году стали Андрей Малахов и Екатерина Варнава

В Новосибирске сегодня, 5 июня, в 19:00 начнется пятая ежегодная «Народная премия НГС». Много недель горожане выбирали лучший бизнес города. Сегодня на сцену концертного комплекса Маяковского выйдут народные герои Новосибирска, звезды и, конечно, победители номинаций. Ведущими в этом году стали Андрей Малахов и Екатерина Варнава. Рассказываем, что происходит на «Премии НГС», в онлайн-трансляции.

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В шорт-лист «Народной премии НГС» попали 110 компаний — они получили дипломы. Это 10 компаний в каждой из 11 номинаций. Кто именно стал победителем, будет известно сегодня. Голосование закончилось вчера ночью.

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Гости уже собираются возле синей дорожки. Уже можно заметить красивые костюмы и платья.

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Корреспонденты НГС тоже уже на месте. Они встречают гостей и успевают делать фотографии в специальных зонах.

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Гости уже начали прибывать к концертному залу Маяковского. Там их встречает синяя дорожка и легенды Новосибирска — трое лабрадоров из Первомайского сквера.

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