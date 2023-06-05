Пятилетний юбилей: в Новосибирске началась «Народная премия НГС» — онлайн-трансляция

В шорт-лист «Народной премии НГС» попали 110 компаний — они получили дипломы. Это 10 компаний в каждой из 11 номинаций. Кто именно стал победителем, будет известно сегодня. Голосование закончилось вчера ночью.
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Гости уже собираются возле синей дорожки. Уже можно заметить красивые костюмы и платья.
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Корреспонденты НГС тоже уже на месте. Они встречают гостей и успевают делать фотографии в специальных зонах.
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Гости уже начали прибывать к концертному залу Маяковского. Там их встречает синяя дорожка и легенды Новосибирска — трое лабрадоров из Первомайского сквера.
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