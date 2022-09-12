«Хочется дальше — за грань». Шикарная блондинка Ирина Нельсон — о бегстве в Новосибирск и из него, семье, музыке и духовности

Секрет 30-летних отношений с мужем

— В 2022 году 30-летняя годовщина вашей совместной жизни с Вячеславом Тюриным. Есть какой-то личный, скажем так, бытовой секрет продолжительных отношений? Тем более вы вместе всегда: и дома, и на работе.



— Моя любовь к философии, к чтению священных писаний, изучение ведических писаний дали мне возможность научиться воспринимать всё правильно. Ведь все взаимоотношения рушатся почему — потому что люди предъявляют очень много претензий не себе, а внешнему миру. А внешний мир — это зеркало нашего внутреннего мира: все обстоятельства, все люди, которые приходят в нашу жизнь, они лишь как экзамен проверяют нас, насколько мы готовы совершенствовать себя. И когда я поняла эту мудрость… Ведь наш брак [с Вячеславом Тюриным] тоже был на грани. Мы готовились к расставанию, и я думала на тот момент, что делаю правильное решение. А потом решила отмотать события назад и проверить: везде ли я была корректна, правильно ли себя вела, всегда ли понимала [Вячеслава]? Ведь, если человек предъявляет претензии, значит он как-то по-другому видит ситуацию. Я встала на его позицию и посмотрела на ситуацию его глазами. И я очень многое пересмотрела. Вызвала Славу на разговор и сказала, что мы так много принимаем каких-то необдуманных решений, потому что не уделяем достаточного времени, чтобы выслушать друг друга, чтобы услышать о мечтах, о том, как другой представляет собственное счастье, что он вообще хочет, совпадают ли наши желания и являемся ли мы единомышленниками. Мы очень мало оглашали своих желаний, очень мало говорили по душам, а больше суетились по работе. И это была большая ошибка.

