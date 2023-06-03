Воспитывалась в детском доме? Чья на самом деле дочь 13-летняя популярная блогер Милана Хаметова из Новосибирска

Версия 1. «Приемная дочь»

Интернет, как известно, полнится слухами. По одной из версий, Милана Хаметова несколько лет воспитывалась в детском доме. В 2016 году на детском конкурсе красоты «Мини Мисс Сибирь» девочку заметили приемные родители. Маленькая победительница настолько запала им в душу, что практически сразу после конкурса они занялись ее удочерением. Так родителями Миланы стали Виктория Фомина и Шах Хаметов.

Виктория Фомина — новосибирский блогер. Ее популярность начала расти благодаря TikTok, пик пришелся на 2017–2018 годы. Виктория действительно часто появлялась в соцсетях вместе с Миланой, но не рассказывала, кем она ей приходится.