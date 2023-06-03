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Воспитывалась в детском доме? Чья на самом деле дочь 13-летняя популярная блогер Милана Хаметова из Новосибирска

Успех девочки растет с каждым днем. Рассказываем, чем она известна

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Милана Хаметова стала самой молодой телеведущей на канале МУЗ-ТВ

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Популярность Миланы Хаметовой растет не по дням, а по часам. Девочка начинала со съемок коротких видео для TikTok, постепенно расширяя сферу своей деятельности. Сегодня Милана Хаметова — блогер, певица, модель, самая юная представительница списка номинантов Forbes и ведущая музыкальной премии на МУЗ-ТВ. Милана родилась и выросла в Новосибирске, но факты о ее биографии весьма туманны — сплошные предположения. Давайте разберемся.

Версия 1. «Приемная дочь»

Интернет, как известно, полнится слухами. По одной из версий, Милана Хаметова несколько лет воспитывалась в детском доме. В 2016 году на детском конкурсе красоты «Мини Мисс Сибирь» девочку заметили приемные родители. Маленькая победительница настолько запала им в душу, что практически сразу после конкурса они занялись ее удочерением. Так родителями Миланы стали Виктория Фомина и Шах Хаметов.

Виктория Фомина — новосибирский блогер. Ее популярность начала расти благодаря TikTok, пик пришелся на 2017–2018 годы. Виктория действительно часто появлялась в соцсетях вместе с Миланой, но не рассказывала, кем она ей приходится.

— Это интрига, вокруг этого всё и держится. Кто она — дочь, сестра или просто девочка — я держу это в секрете, — говорила Виктория в интервью НГС. На видео они вместе танцевали, одинаково одевались, делали одинаковые прически и просто веселились на камеру.

Шах Хаметов — тоже тиктокер. Вместе с Фоминой они придумали легенду для пиара, назвавшись приемными родителями Миланы. Вся троица на тот момент являлась участниками TikTok-хаус — Super House (проект, который организовал Давид Манукян, где обучал юных блогеров). Утка сработала, многие до сих пор верят в подлинность этой истории.

Милане Хаметовой 13 лет

Милане Хаметовой 13 лет

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Версия 2. «Девочка из обычной семьи»

Настоящие родители блогерши — Альбина и Евгений Хаметовы. Совершенно обычные, не медийные персоны, но при этом очень заинтересованные в развитии творческого потенциала дочери. В разных видео Милана часто называла имена родителей и не раз говорила, что модельное агентство заметило ее на фотографиях в социальных сетях матери.

Модельная карьера Миланы началась в 3 года. Она часто мелькала на модных показах популярных детских брендов — «Непоседа», «Дочки Сыночки», «Стильняшка», кроме того, она принимала участие в съемках для каталогов детской одежды Pelican Kids, VERA SHASHERINA, Gloria Jeans и пр. Является амбассадором бренда Millisa.

Первым большим достижением Миланы стала победа в конкурсе «Мини Мисс Сибирь — 2016». Девочка получила корону в категории Kids. В 2017 году Милана приняла участие еще в одном конкурсе красоты «Юная Мисс Россия» и стала обладателем Гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия — 2017» в категории Littlе. Когда Милане исполнилось 10 лет, семья переехала из Новосибирска в Москву, где карьера у девочки сразу же пошла в гору.

7-летняя Милана на конкурсе красоты

7-летняя Милана на конкурсе красоты

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Блогинг

Известно, что профиль в соцсетях Миланы изначально вела ее мама Альбина — обрабатывала фото, писала посты, взаимодействовала с рекламодателями. В ноябре 2019 года у Миланы появился TikTok, где она часто появлялась в компании Виктории Фоминой. В Instagram* у девочки 1,4 миллиона подписчиков. В Сеть она выкладывает преимущественно музыкально-развлекательный контент, песни, танцы, нередко появляются видео в соавторстве с Давой (Давид Манукян. Прим. ред.), который тоже родом из Новосибирска.

Милана Хаметова называет Даву лучшим другом

Милана Хаметова называет Даву лучшим другом

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Работа Миланы Хаметовой с Давой началась в 2020 году, когда у Манукяна появился собственный TikTok-хаус — Super House, где он обучал юных блогеров премудростям ведения соцсетей. Милана Хаметова стала участницей проекта, и вскоре Дава заключил с ней эксклюзивный продюсерский контракт и стал сам заниматься ее продвижением.

Весной 2021 года Милана Хаметова записала дебютную песню «Умка». Ролик набрал более 90 миллионов просмотров на YouTube, где у Миланы больше 5 миллионов подписчиков. Одна из последних работ Хаметовой — клип на песню «Краш», на сегодня видео набрало уже 1,7 миллиона просмотров. Вместе с Хаметовой в клипе снялась дочь известного музыканта и бывшего участника группы «Хлеб» Дениса Кукояки. Клипы и видео Миланы Хаметовой часто становятся вирусными, дети и подростки снимают под них видео и выкладывают в Сеть. На «Яндекс.Музыке» у Хаметовой почти 700 000 слушателей — она очень популярна у детской аудитории.

Клип на песню «Краш» набрал больше 1,7 миллиона просмотров

Клип на песню «Краш» набрал больше 1,7 миллиона просмотров

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Успех

Весной этого года Милана попала в список номинантов Forbes в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30» за 2023 год и стала его самой юной участницей. Вместе с Миланой в списке можно увидеть таких музыкальных исполнителей, как Мари Краймбрери, Jony, Ваня Дмитриенко из Красноярска и других. В рейтинг «30 до 30» входят те, кто к 30 годам «получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне». А в категорию «Новые медиа» включают героев, чья деятельность связана с соцсетями.

Русская Музыкальная Премия RU.TV, где Милана была ведущей

Русская Музыкальная Премия RU.TV, где Милана была ведущей

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Милана Хаметова также стала самой юной ведущей на канале МУЗ-ТВ. 1 июня на канале вышел спецвыпуск хит-парада «МУЗ-ТВ чарт», где она представила десятку лучших клипов недели. По словам школьницы, она всегда мечтала стать телеведущей.

— Вот сейчас скажу честно, я еще давно смотрела выпуски и мечтала оказаться в роли ведущей! И вот я в роли ведущей музыкального чарта! И мне однозначно хотелось бы продолжить развивать этот опыт и дальше! Тем более мне очень нравится формат «МУЗ-ТВ чарта» — динамичный, интересный и связан с тем, что мне очень близко, — с музыкой, — рассказала Милана телеканалу.

Сейчас у Миланы начались каникулы, школа позади, но это не значит, что ее творчество тоже поставлено на паузу. Милана продолжает сниматься в разных проектах, записывать видео и сниматься для брендов одежды.

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