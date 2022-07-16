Звезда с нашего двора: показываем на карте, где в разное время в Новосибирске жили знаменитости
Александр Пушной был вашим соседом? Или вы живете в квартире Павла Прилучного? Ищите скорее свой адрес
Новосибирск — город, где выросло и начало свой путь к известности много талантливых людей, сегодня широко известных по всей стране. Мы следим за их жизнью по телевизору или в интернете, вечерами усаживаемся смотреть фильмы или сериалы с их участием, добавляем их музыку в плейлист. Но при этом совершенно не задумываемся о том, что до славы они были такими же обычными людьми, как мы с вами, и, вполне возможно, жили по соседству. НГС решил вспомнить, в каких домах жили сибирские звёзды и чем они знамениты — показываем в удобных картинках.
Правый берег
Давайте начнем с популярного рэпера Элджея. До популярности он жил на улице Линейная, в доме № 31. Настоящее имя парня — Алексей Узенюк, но, напевая хиты, «Минимал» или «Калифорния», мы едва ли думаем о нем как о Лёхе, который жил недалеко от площади Трубникова. Каждый сам для себя решит — гордиться или нет звёздным соотечественником.
На улице Кропоткина, 104 проживал всем известный Митя Фомин, светленький и милый солист группы Hi-Fi. Сибиряк учился в гимназии №1, а после поступил в медицинский университет, где отучился на педиатра. В разных интервью Фомин не раз признавался, что о родном городе у него остались самые приятные воспоминания. В прошлом году певец посетил Новосибирск — Митя приехал на «Народную премию НГС» и спел на сцене оперного театра.
Двигаемся ближе к центру города. На Проспекте Димитрова, 6 начинал свой звёздный путь актёр и любимец женщин Павел Прилучный, чья личная жизнь сегодня находится под пристальным вниманием. Звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» прожил по указанному адресу всего два года, пока работал в театре «Глобус», а потом перебрался в Москву.
Что мы знаем о жизни Марии Шумаковой до славы и съёмок в телесериале на ТНТ «Сладкая жизнь»? Будущая звезда жила в типовой девятиэтажке на Волочаевском жилмассиве, на улице Доватора, 13, и училась в обычной школе. Но, по словам родителей, с детства было понятно, что в семье растет будущая звезда. После школы талантливая девушка уехала в Москву и поступила в театральный институт. Известно, что карьера Марии не сразу пошла в гору: долгое время начинающая актриса перебивалась случайными заработками, пока не попала в юмористическое шоу «Счастливый конец».
Перебираемся в отдалённый район города на улицу Кочубея, 1, где рос известный сегодня всем и каждому Шура. Эпатажный певец родился на Богдашке, а юность провел у бабушки на 5-м микрорайоне. Эта замечательная женщина любила облачаться в немыслимые наряды, петь и танцевать перед зеркалом. Внук с особым вниманием следил за её блестящими «номерами», а после и сам начал экспериментировать. После школы Шура уехал покорять Москву — с выбором профессии парень явно не ошибся.
Считаем важным дополнить список звёзд именем заслуженного артиста России Владлена Бирюкова (фильмы «Молодая жена», «Бакенбарды», «Горячий снег»), который жил на улице Сибирская, 51. Актёр переехал в квартиру типовой девятиэтажки в 1986 году, на следующий год после сдачи дома. Квартиру Бирюкову выдал Союз кинематографистов, до этого он жил по адресу Ленина, 32. Владлен Бирюков переехал в квартиру один — после развода с первой женой. А спустя время женился на Татьяне Фирсовой. Актёр прожил в квартире до самой смерти в 2005 году.
Левый берег
Знаменитая Констанция — Ирина Алфёрова — в молодые годы жила в доме по улице Ватутина, 41. Советская актриса театра и кино училась в средней школе
На Троллейном жилмассиве выросла еще одна звезда российской эстрады — певица Пелагея. Девушка жила на улице Широкая, в доме 129/1 вместе со своей мамой Светланой. О месте жительства певица даже как-то пошутила на одной из передач «Голос. Дети» на Первом канале:
— Ни троллейбусов, ни троллей я там ни разу не встречала, — высказалась она.
Если верить биографии на фан-сайтах Пелагеи в Новосибирске, в девушке с младенческого возраста можно было заподозрить будущую звезду: она повторяла фразы колыбельных, которые Светлана пела ей на ночь. В три года юное дарование научилось читать, а еще через полгода девочка печатала на машинке первые рассказы собственного сочинения. Когда Пелагее исполнилось 10 лет, семья перебралась в Москву.
Академгородок
Музыкант, шоумен и телеведущий Александр Пушной жил на улице Правды, в доме № 3. Александр родился и вырос в Академгородке, окончил школу № 25 (ныне гимназия № 3), получил в НГУ диплом бакалавра и магистра по физике. Пушной часто приезжает в родной город с концертами.
Еще одна звезда Академгородка — телеведущая и актриса Татьяна Лазарева — жила на улице Иванова, 39. Известно, что Татьяна Лазарева рано начала учиться играть на скрипке, а в 8-м классе стала участницей ансамбля политической песни «Амиго» и объездила с ним весь Советский Союз. Два года Татьяна проучилась в Новосибирском пединституте на факультете иностранных языков, а бросив его, поступила в Кемеровский институт культуры на заочное отделение (специальность — руководитель и дирижёр эстрадно-духового оркестра по классу саксофона). Там она начала играть в КВН, а потом переехала в Москву.
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