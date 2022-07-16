Звезда с нашего двора: показываем на карте, где в разное время в Новосибирске жили знаменитости

Правый берег

Давайте начнем с популярного рэпера Элджея. До популярности он жил на улице Линейная, в доме № 31. Настоящее имя парня — Алексей Узенюк, но, напевая хиты, «Минимал» или «Калифорния», мы едва ли думаем о нем как о Лёхе, который жил недалеко от площади Трубникова. Каждый сам для себя решит — гордиться или нет звёздным соотечественником.

На улице Кропоткина, 104 проживал всем известный Митя Фомин, светленький и милый солист группы Hi-Fi. Сибиряк учился в гимназии №1, а после поступил в медицинский университет, где отучился на педиатра. В разных интервью Фомин не раз признавался, что о родном городе у него остались самые приятные воспоминания. В прошлом году певец посетил Новосибирск — Митя приехал на «Народную премию НГС» и спел на сцене оперного театра.