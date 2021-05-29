1500 гостей, Иван Ургант и неожиданные сюрпризы: в Новосибирске стартовала «Народная премия НГС»

В эту субботу, 29 мая, в Новосибирске проходит третья «Народная премия НГС». Сегодня на сцене Оперного театра мы наградим компании и бизнесы, которые делают жизнь новосибирцев лучше.

Всю весну горожане выбирали самых-самых. В апреле они номинировали больше 1000 компаний на нашу премию, а весь май на сайте премии голосовали за сотню лучших, которые попали в шорт-лист. В голосовании приняли участие почти 60 тысяч человек!

Лучший бизнес выбирали в 10 номинациях, в каждой можно было проголосовать только один раз и только за одного участника. До дня церемонии никто не знает имена победителей (даже мы!). Но сегодня их назовут на сцене НОВАТа — мы начинаем следить за награждением в режиме онлайн.

А прямой эфир с «Народной премии НГС» можно будет посмотреть с 19:00 на ютубе!