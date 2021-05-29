1500 гостей, Иван Ургант и неожиданные сюрпризы: в Новосибирске стартовала «Народная премия НГС»

А вот недавно пришедшим некогда скучать: нужно сделать несколько фото перед Оперным театром с мимами, а еще парочку внутри с символикой НГС!
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Пока герои премии постепенно собираются, для уже пришедших исполняют классическую музыку.
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Так сейчас выглядит фойе НОВАТа. Гости сообщают, что с нетерпением ожидают начала премии.
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Сегодня в Оперном театре собрались герои наших репортажей, новостей, историй. В этом году они лечили людей от коронавируса, спасали жизни, исследовали новые вакцины, помогали друг другу и стали нам настоящими друзьями. Мы очень рады видеть наших гостей, а гости рады видеть друг друга — пришедшие здороваются, разговаривают и смеются.
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Во время голосования к премии мы проводили опросы новосибирцев о том, каким компаниям они отдают предпочтения в обычной жизни. Они рассказали нам, каким должен быть идеальный бар, где найти хорошую стоматологию и фитнес-клуб. Многие из тех, о ком говорили жители Новосибирска, вошли в список номинантов «Народной премии».
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Церемония будет проходить на сцене Оперного театра — здесь с самого утра готовятся встречать гостей. В начале дня наш фотограф побывал в НОВАТе и сделал несколько кадров — таким театр можно увидеть нечасто.
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Пока давайте вспомним, какие номинации у премии в этом году:
- «Открытие года» (топ-10 формирует редакция НГС, а с 4 по 28 мая за номинантов голосовали читатели).
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Церемония начинается в 19:00, а пока гости только собираются у Оперного театра.
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Добрый вечер, дорогие читатели! До начала церемонии награждения победителей «Народной премии» осталось совсем немного, а мы начинаем нашу онлайн-трансляцию.
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