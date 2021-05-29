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Тема дня«Народная премия НГС» уже сегодня! Что вас ждет?

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1500 гостей, Иван Ургант и неожиданные сюрпризы: в Новосибирске стартовала «Народная премия НГС»

Онлайн-репортаж из Оперного театра, где сегодня состоится грандиозное шоу

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В эту субботу, 29 мая, в Новосибирске проходит третья «Народная премия НГС». Сегодня на сцене Оперного театра мы наградим компании и бизнесы, которые делают жизнь новосибирцев лучше.

Всю весну горожане выбирали самых-самых. В апреле они номинировали больше 1000 компаний на нашу премию, а весь май на сайте премии голосовали за сотню лучших, которые попали в шорт-лист. В голосовании приняли участие почти 60 тысяч человек!

Лучший бизнес выбирали в 10 номинациях, в каждой можно было проголосовать только один раз и только за одного участника. До дня церемонии никто не знает имена победителей (даже мы!). Но сегодня их назовут на сцене НОВАТа — мы начинаем следить за награждением в режиме онлайн.

А прямой эфир с «Народной премии НГС» можно будет посмотреть с 19:00 на ютубе!

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А вот недавно пришедшим некогда скучать: нужно сделать несколько фото перед Оперным театром с мимами, а еще парочку внутри с символикой НГС!

Веселые мимы развелкают гостей и простых нвоосибирцев

Веселые мимы развелкают гостей и простых нвоосибирцев

Желающих получить фотографию с символикой премии НГС оказалось много

Желающих получить фотографию с символикой премии НГС оказалось много

Пока гости приветствуют друг друга

Пока гости приветствуют друг друга

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Пока герои премии постепенно собираются, для уже пришедших исполняют классическую музыку.

Женщина исполняет мелодию на арфе

Женщина исполняет мелодию на арфе

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Так сейчас выглядит фойе НОВАТа. Гости сообщают, что с нетерпением ожидают начала премии.

Пока что все расположились в удобных креслах и ожидают момента, когда начнут запускать в зал

Пока что все расположились в удобных креслах и ожидают момента, когда начнут запускать в зал

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Маша Вьюн

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Сегодня в Оперном театре собрались герои наших репортажей, новостей, историй. В этом году они лечили людей от коронавируса, спасали жизни, исследовали новые вакцины, помогали друг другу и стали нам настоящими друзьями. Мы очень рады видеть наших гостей, а гости рады видеть друг друга — пришедшие здороваются, разговаривают и смеются.

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Маша Вьюн

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Во время голосования к премии мы проводили опросы новосибирцев о том, каким компаниям они отдают предпочтения в обычной жизни. Они рассказали нам, каким должен быть идеальный бар, где найти хорошую стоматологию и фитнес-клуб. Многие из тех, о ком говорили жители Новосибирска, вошли в список номинантов «Народной премии».

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Маша Вьюн

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Церемония будет проходить на сцене Оперного театра — здесь с самого утра готовятся встречать гостей. В начале дня наш фотограф побывал в НОВАТе и сделал несколько кадров — таким театр можно увидеть нечасто.

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Маша Вьюн

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Пока давайте вспомним, какие номинации у премии в этом году:

  • «Открытие года» (топ-10 формирует редакция НГС, а с 4 по 28 мая за номинантов голосовали читатели).

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Церемония начинается в 19:00, а пока гости только собираются у Оперного театра.

Пока что гости встречаются в фойе НОВАТа

Пока что гости встречаются в фойе НОВАТа

А на входе их уже ожидают задорные мимы!&nbsp;

А на входе их уже ожидают задорные мимы! 

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Маша Вьюн

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Добрый вечер, дорогие читатели! До начала церемонии награждения победителей «Народной премии» осталось совсем немного, а мы начинаем нашу онлайн-трансляцию.

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Иван Ургантпраздникцеремония
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