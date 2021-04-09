«Я снова попросила починить дорогу»: баба Зоя написала письмо губернатору из-за ям. Что ей ответили?

Баба Зоя снова попросила губернатора отремонтировать дорогу в Новосибирске
Известная жительница Академгородка баба Зоя — Зоя Григорьевна Попова — снова попросила губернатора Андрея Травникова отремонтировать дорогу до ее дачи в Ключах. Впервые с такой просьбой она обратилась к губернатору в
— У меня много новостей хороших за этот год. Я, как всегда, ходила на «Лыжню России» и написала губернатору письмо — в основном о дороге, в каком она состоянии. Я снова попросила частично отремонтировать ее. В понедельник мне уже пришел ответ: сначала всегда меня благодарят за добрые слова. Там полтора километра дороги — как погода установится, так и сделают ямочный ремонт горячим асфальтом. Они делали ямочный ремонт, но тут же всё разрушается: сейчас уже ямы оголились. Но они сделают, — поделилась Зоя Григорьевна с журналистом НГС.
Когда-то давно, по словам бабы Зои, этой дороги добивался житель Академгородка и общественный деятель Лев Шепелянский, который умер на
— Он доказывал, что эта дорога нужна, потому что там много садоводческих обществ. Его называли депутатом без мандата: он очень много добрых дел сделал. Эта дорога была очень сильно разрушена, когда я обратилась со сцены Оперного театра к губернатору. Он на следующий день пригнал туда технику. Но дорога требует ремонта каждый год.
По ее словам, раньше дорога была в таком ужасном состоянии, что даже автобусы отказывались по ней ездить. Сейчас баба Зоя продолжает дело Льва Шепелянского — заботится о дороге и говорит, что очень любит делать людям добро. Каждую зиму она мастерит из снега ступеньки возле дома, чтобы жителям было удобно проходить.
СЮЖЕТ
— А сейчас пойду на Ильича петь. У меня пандемии нет: я как живу, так и живу. Как пела, так и буду петь. Я же человек сталинских времен, закаленная. Когда я пою, ко мне все подходят, особенно дети. В воскресенье ко мне подбежала девочка и как обняла с криком «Бабуля!», а я ее первый раз вижу. У меня был платок, бусы — я на нее всё это надела. Народ улыбается, девочку фотографируют. Ее бы на открытку или в рекламу! Я рада, что еще нужна людям, — делится Зоя Григорьевна.
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