«Я снова попросила починить дорогу»: баба Зоя написала письмо губернатору из-за ям. Что ей ответили?

Известная жительница Академгородка баба Зоя — Зоя Григорьевна Попова — снова попросила губернатора Андрея Травникова отремонтировать дорогу до ее дачи в Ключах. Впервые с такой просьбой она обратилась к губернатору в 2019 году на церемонии награждения победителей «Народной премии НГС» прямо со сцены НОВАТа.

— У меня много новостей хороших за этот год. Я, как всегда, ходила на «Лыжню России» и написала губернатору письмо — в основном о дороге, в каком она состоянии. Я снова попросила частично отремонтировать ее. В понедельник мне уже пришел ответ: сначала всегда меня благодарят за добрые слова. Там полтора километра дороги — как погода установится, так и сделают ямочный ремонт горячим асфальтом. Они делали ямочный ремонт, но тут же всё разрушается: сейчас уже ямы оголились. Но они сделают, — поделилась Зоя Григорьевна с журналистом НГС.