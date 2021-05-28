«Там с тобой тренер занимается бесплатно хотя бы месяц»: случайные прохожие — о хороших фитнес-клубах Новосибирска

Уже завтра на одной сцене с Иваном Ургантом окажутся победители третьей «Народной премии НГС», среди них будет и призер номинации «Фитнес-клуб года». Мы поговорили с жителями города и узнали, в какие фитнес-клубы и почему они ходят.





Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший фитнес-клуб — вот те, которые попали в шорт-лист. За какой именно вы проголосуете?

Яков, адвокат