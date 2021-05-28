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«Там с тобой тренер занимается бесплатно хотя бы месяц»: случайные прохожие — о хороших фитнес-клубах Новосибирска

Мы спросили у новосибирцев, что им нравится в спортзалах, куда они ходят

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Богдан ходит в Hammer Fit и рассказывает, что всю жизнь занимается без тренера

Богдан ходит в Hammer Fit и рассказывает, что всю жизнь занимается без тренера

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В Новосибирске выбирают лучший фитнес-клуб 2021 года

Уже завтра на одной сцене с Иваном Ургантом окажутся победители третьей «Народной премии НГС», среди них будет и призер номинации «Фитнес-клуб года». Мы поговорили с жителями города и узнали, в какие фитнес-клубы и почему они ходят.


Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший фитнес-клуб — вот те, которые попали в шорт-лист. За какой именно вы проголосуете?

Яков, адвокат

Яков выбирает фитнес-клуб, в который можно ходить в любое время

Яков выбирает фитнес-клуб, в который можно ходить в любое время

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— Я хожу в Metrofitness: нравится, потому что круглосуточный и недалеко от дома. Я разные фитнес-клубы пробовал: Alex fitness, Panatta Sport и другие, когда еще в университете учился. Сейчас работаю с ненормированным графиком, поэтому нужен зал, который работает круглосуточно.

Александр, блогер

Александр сам отучился на тренера и занимался в разных залах

Александр сам отучился на тренера и занимался в разных залах

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— Я хожу в Alex fitness, а ранее — в Extreme Fitness. В Alex fitness мне нравится больше всего программа лояльности, условия, площадь зала. В Extreme Fitness среди минусов могу выделить отношение начальника к коллективу, отношение сотрудников к состоянию раздевалок, особенно женской, мужская почище. Можно еще выделить «Европу»: у них очень хорошая база обучения тренеров, сравнимая с московской. Я занимаюсь с тренером и сам закончил обучение на тренера, поэтому разбираюсь в этой теме.

Яна, занимается озеленением интерьеров

Яна осуществила свою детскую мечту в студии растяжки

Яна осуществила свою детскую мечту в студии растяжки

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— Я занимаюсь в школе-студии растяжки и балета Levita. Атмосфера — исключительно для девочек: всё подобрано, хороший интерьер. Шикарные тренеры, прекрасная нагрузка. Действительно получаешь хороший результат и хорошее настроение. Я пошла туда, потому что хотела реализовать свою детскую мечту — потанцевать в балетной пачке и сфотографироваться. И у меня это получилось. Теперь стараюсь сесть на шпагат — осталось чуть-чуть.

Константин

Константин выбрал зал, где, по его мнению, есть душа

Константин выбрал зал, где, по его мнению, есть душа

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— Я хожу в Crossbox Kontora — это очень атмосферное место, где есть групповые занятия. Это очень большой плюс для тренировок. Другие залы пробовал, но не понравилось, а в «Конторе» есть душа, которую создают люди.

Дмитрий, работает в Технопарке

Дмитрий выбирает Alex fitness, потому что там при прежней цене качество не теряется

Дмитрий выбирает Alex fitness, потому что там при прежней цене качество не теряется

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— Я хожу в Alex fitness. Нравится расположение и цена за абонемент. До этого пробовал Crossbox Kontora и Extreme Fitness — ценник вырос, а качество услуг, по моему мнению, пострадало. А Alex fitness старую цену оставил, а качество услуг не потерял: новое оборудование закупили.

Светлана, коуч

Светлана ходит сразу в два клуба для разных целей

Светлана ходит сразу в два клуба для разных целей

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— Я хожу в два фитнес-клуба. Первый — The Flex: нравится то, что там есть такое направление, как TRX-растяжка, которая способствует и расслаблению, и женскому здоровью. Второй — Re-Flex. Туда хожу на силовые тренировки. Минимум народа, хорошая атмосфера и в целом очень хороший сервис.

Дмитрий, занимается SMM в частной пивоварне

Дмитрий считает, что Crossbox <nobr class="_">Kontora —</nobr> достойное место

Дмитрий считает, что Crossbox Kontora — достойное место

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— Я хожу в Crossbox Kontora на «Азимуте». До этого ходил в Berloga. Наверное, Crossbox Kontora больше для начинающих, а в Berloga, на мой взгляд, нагрузка побольше. Ходил еще в World Class, но не могу сказать, что оно того стоит: не соответствует стоимость абонемента оказанным услугам. В принципе, «Конторой» доволен, знаю, что они на премию энгээсовскую баллотируются. Считаю, что достойное место. Думаю, в Новосибирске что-то поинтереснее сложно найти.

Никита, аналитик

Никита месяц занимался с тренером бесплатно

Никита месяц занимался с тренером бесплатно

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— До этого я ходил в Extreme Fitness, а сейчас занимаюсь в Alex fitness. Там цены одни из самых низких на рынке, а качество ничем не уступает. И там с тобой тренеры занимаются бесплатно хотя бы месяц. Это плюс.

Ирина, работает в сфере энергетики

Ирина от крупных сетевых фитнес-клубов перешла к небольшим, но душевным

Ирина от крупных сетевых фитнес-клубов перешла к небольшим, но душевным

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— Я ходила в Extreme Fitness пять лет назад. Мне нравилось, что сеть была крупная и филиалы были и на левом, и на правом берегу. Я училась на левом берегу, а жила на правом — могла и там, и там сходить. В фитнес-клубах были разные групповые тренировки, хорошие тренеры. Потом я из крупной фитнес-индустрии ушла и стала ходить в локальные заведения — танцевальные школы с небольшим потоком людей, но с душой.

Богдан, фитнес-тренер

Богдан занимается в зале пять дней в неделю

Богдан занимается в зале пять дней в неделю

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— Я хожу в Hammer Fit: там самый престижный зал, лучшее оборудование и просто красивое место для фотографий. Я занимаюсь сам, тренера никогда не было. Тренируюсь пять дней в неделю уже пять лет.

СЮЖЕТ

Народная премия НГС

Помимо фитнес-клубов новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, кофейне и кондитерской со вкусными десертами и напитками, необычных процедурах в салонах красоты и барбершопах, стоматологическом центре, которому можно доверять, надежных банках, жилых комплексах города, в которых хочется жить, банях и SPA-комплексах, где можно по-настоящему расслабиться.

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голосованиефитнес-клубыспорт«Народная премия НГС»
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