«Там с тобой тренер занимается бесплатно хотя бы месяц»: случайные прохожие — о хороших фитнес-клубах Новосибирска

В Новосибирске выбирают лучший фитнес-клуб
Уже завтра на одной сцене с Иваном Ургантом окажутся победители третьей «Народной премии НГС», среди них будет и призер номинации «Фитнес-клуб года». Мы поговорили с жителями города и узнали, в какие фитнес-клубы и почему они ходят.
Примите участие в «Народной премии НГС»! Помогите нам выбрать лучший фитнес-клуб — вот те, которые попали в шорт-лист. За какой именно вы проголосуете?
Яков, адвокат
— Я хожу в Metrofitness: нравится, потому что круглосуточный и недалеко от дома. Я разные фитнес-клубы пробовал: Alex fitness, Panatta Sport и другие, когда еще в университете учился. Сейчас работаю с ненормированным графиком, поэтому нужен зал, который работает круглосуточно.
Александр, блогер
— Я хожу в Alex fitness, а ранее — в Extreme Fitness. В Alex fitness мне нравится больше всего программа лояльности, условия, площадь зала. В Extreme Fitness среди минусов могу выделить отношение начальника к коллективу, отношение сотрудников к состоянию раздевалок, особенно женской, мужская почище. Можно еще выделить «Европу»: у них очень хорошая база обучения тренеров, сравнимая с московской. Я занимаюсь с тренером и сам закончил обучение на тренера, поэтому разбираюсь в этой теме.
Яна, занимается озеленением интерьеров
— Я занимаюсь в школе-студии растяжки и балета Levita. Атмосфера — исключительно для девочек: всё подобрано, хороший интерьер. Шикарные тренеры, прекрасная нагрузка. Действительно получаешь хороший результат и хорошее настроение. Я пошла туда, потому что хотела реализовать свою детскую мечту — потанцевать в балетной пачке и сфотографироваться. И у меня это получилось. Теперь стараюсь сесть на шпагат — осталось чуть-чуть.
Константин
— Я хожу в Crossbox Kontora — это очень атмосферное место, где есть групповые занятия. Это очень большой плюс для тренировок. Другие залы пробовал, но не понравилось, а в «Конторе» есть душа, которую создают люди.
Дмитрий, работает в Технопарке
— Я хожу в Alex fitness. Нравится расположение и цена за абонемент. До этого пробовал Crossbox Kontora и Extreme Fitness — ценник вырос, а качество услуг, по моему мнению, пострадало. А Alex fitness старую цену оставил, а качество услуг не потерял: новое оборудование закупили.
Светлана, коуч
— Я хожу в два фитнес-клуба. Первый — The Flex: нравится то, что там есть такое направление, как TRX-растяжка, которая способствует и расслаблению, и женскому здоровью. Второй —
Дмитрий, занимается SMM в частной пивоварне
— Я хожу в Crossbox Kontora на «Азимуте». До этого ходил в Berloga. Наверное, Crossbox Kontora больше для начинающих, а в Berloga, на мой взгляд, нагрузка побольше. Ходил еще в World Class, но не могу сказать, что оно того стоит: не соответствует стоимость абонемента оказанным услугам. В принципе, «Конторой» доволен, знаю, что они на премию энгээсовскую баллотируются. Считаю, что достойное место. Думаю, в Новосибирске что-то поинтереснее сложно найти.
Никита, аналитик
— До этого я ходил в Extreme Fitness, а сейчас занимаюсь в Alex fitness. Там цены одни из самых низких на рынке, а качество ничем не уступает. И там с тобой тренеры занимаются бесплатно хотя бы месяц. Это плюс.
Ирина, работает в сфере энергетики
— Я ходила в Extreme Fitness пять лет назад. Мне нравилось, что сеть была крупная и филиалы были и на левом, и на правом берегу. Я училась на левом берегу, а жила на правом — могла и там, и там сходить. В фитнес-клубах были разные групповые тренировки, хорошие тренеры. Потом я из крупной фитнес-индустрии ушла и стала ходить в локальные заведения — танцевальные школы с небольшим потоком людей, но с душой.
Богдан, фитнес-тренер
— Я хожу в Hammer Fit: там самый престижный зал, лучшее оборудование и просто красивое место для фотографий. Я занимаюсь сам, тренера никогда не было. Тренируюсь пять дней в неделю уже пять лет.
СЮЖЕТ
Помимо фитнес-клубов новосибирцы сейчас активно выбирают победителей в других номинациях, а случайные прохожие рассказали НГС еще и об идеальном баре, кофейне и кондитерской со вкусными десертами и напитками, необычных процедурах в салонах красоты и барбершопах, стоматологическом центре, которому можно доверять, надежных банках, жилых комплексах города, в которых хочется жить, банях и SPA-комплексах, где можно по-настоящему расслабиться.